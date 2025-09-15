Vehículo cae a quebrada en Usulután; conductor huyó del lugar

Según la Policía Nacional Civil (PNC), se «finalizó el domingo 14 de septiembre, con 0 homicidios en el país».

Con el dato anterior, septiembre estaría registrando 11 días con cero homicidios reportados de la siguiente manera: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 14.

Las once jornadas sin asesinatos registradas en este mes se suman a los 27 días sin asesinatos de agosto, los 29 días sin muertes a causa de la violencia de julio, a las 25 jornadas con cero homicidios con que finalizaron junio, mayo y abril, cada uno, los 22 días sin asesinatos con los que cerró marzo, a las 26 jornadas de febrero y las 25 reportadas por las autoridades en enero para totalizar 214 en lo que va del año.

Cabe mencionar que el país ha alcanzado más de 1,000 días sin registrar homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, por medio del Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción.

En la actualidad, El Salvador se posiciona como uno de los países más seguros de la región, tras ser el más violento.

