Incendio afecta fábrica de alimentos para mascotas en Sonsonate

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Virginia de La Paz Castillo Blanco, acusada de hurtar $1,900 a su vecino en el caserío La Isla, cantón San Jacinto, en San Miguel Centro.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió la noche del viernes, cuando la mujer utilizó una herramienta de construcción para romper la pared de la vivienda y sustraer el dinero. Posteriormente, enterró el efectivo con el fin de no levantar sospechas.

Tras las investigaciones, la PNC localizó y detuvo a la mujer, quien confesó los hechos. Será remitida por el delito de hurto.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...