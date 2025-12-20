Nacionales
Incendio afecta fábrica de alimentos para mascotas en Sonsonate
Un incendio estructural se registró este día en una fábrica de alimentos para mascotas ubicada en la colonia Santa Beatriz, 1.º pasaje San José, cantón Acopapayo, distrito de Armenia, Sonsonate Este.
Personal del Cuerpo de Bomberos ejecutó maniobras de control y enfriamiento para evitar la propagación del fuego hacia estructuras cercanas y reducir riesgos en la zona. Al cierre del informe, no se reportan víctimas.
Nacionales
Mujer le hurta dinero a su vecino y lo oculta bajo tierra
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Virginia de La Paz Castillo Blanco, acusada de hurtar $1,900 a su vecino en el caserío La Isla, cantón San Jacinto, en San Miguel Centro.
De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió la noche del viernes, cuando la mujer utilizó una herramienta de construcción para romper la pared de la vivienda y sustraer el dinero. Posteriormente, enterró el efectivo con el fin de no levantar sospechas.
Tras las investigaciones, la PNC localizó y detuvo a la mujer, quien confesó los hechos. Será remitida por el delito de hurto.
Nacionales
Accidente de tránsito deja dos personas lesionadas en Chalatenango
Socorristas de Cruz Verde atendieron esta mañana a dos personas que resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Nueva Concepción, Chalatenango.
De acuerdo con información de las autoridades, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo, lo que provocó que volcara y dejara a sus ocupantes con lesiones leves. Tanto el motorista como su acompañante fueron atendidos en el lugar, mientras la PNC se mantuvo en la zona verificando las causas del percance.
Nacionales
VIDEO | “Miren cómo me dejó el encargado”: jovencito denuncia maltrato físico en taller Smart MotorSport
Un joven denunció haber sido víctima de presunto maltrato físico en el taller Smart MotorSport, ubicado en la 25 avenida Sur. Según la denuncia, el hecho habría sido cometido por el encargado del establecimiento, identificado como Fredy Fuentes.
El denunciante afirmó: “Miren cómo me dejó, el encargado, uno de los jefes”, y señaló que resultó con golpes tras el incidente. En el reporte no se detallan los motivos que originaron el altercado.
Asimismo, se hizo un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen el caso.