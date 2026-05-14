Trump augura un «futuro fantástico» para EEUU y China al iniciar cumbre con Xi

El presidente estadounidense, Donald Trump, le aseguró este jueves a su par chino, Xi Jinping, que ambos países tendrán «un futuro fantástico juntos», al dar inicio a su esperada cumbre en Pekín para tratar temas espinosos como Irán, el comercio y la provincia china de Taiwán.

Elogiando efusivamente a su anfitrión, Trump le dijo a Xi que era «un honor ser su amigo», mientras que el líder chino, en un tono menos entusiasta, afirmó que ambas partes «deberían ser socios, no rivales».

Xi recibió con un apretón de manos al magnate republicano al pie de las escalinatas del monumental Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, el centro neurálgico del poder comunista en la capital, decorada para la ocasión con los colores de China y Estados Unidos.

Al son de una salva de cañones, recorrieron la alfombra roja ante cientos de niños que portaban flores y agitaban banderas mientras coreaban «¡bienvenido!».

Xi se preguntó si Pekín y Washington podrían construir una cooperación en lugar de encaminarse hacia la confrontación, al tiempo que subrayó que «una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo».

«La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas», recalcó.

La relación entre ambas potencias ha encontrado momentos bajos luego de la anterior visita de Trump en 2017, cuando el mandatario también tuvo una acogida fastuosa con una recepción privada en la majestuosa Ciudad Prohibida de Pekín.

Pero apenas unas semanas después, el mandatario estadounidense lanzó una oleada de aranceles y restricciones sobre los productos chinos.

Al volver a la Casa Blanca en 2025, Trump reanudó su ofensiva arancelaria y provocó una guerra comercial que repercutió en la economía mundial, antes de pactar una tregua con Xi en octubre.

El futuro de los intercambios comerciales entre las dos mayores economías mundiales es, precisamente, uno de los principales temas de esta esperada cumbre, precedida el miércoles por negociaciones comerciales y económicas entre delegaciones de ambos países en Corea del Sur.

Entre las prioridades de Washington está alcanzar acuerdos en el ámbito de la agricultura y, si es posible, la confirmación de un pedido masivo de aviones al fabricante estadounidense Boeing.

Trump lleva en su delegación al director ejecutivo de la empresa aeronáutica, Kelly Ortberg, pero también a destacados empresarios estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) o Jensen Huang (Nvidia).

Durante su largo vuelo hacia China, Trump dijo en redes sociales que iba a presionar a Xi para «abrir» el gigante asiático a las empresas estadounidenses.

Estados Unidos, como otros países occidentales, acusan a Pekín de beneficiarse de un superávit comercial y de incurrir en prácticas de competencia desleal o violaciones de la propiedad intelectual.

Pero existen muchos otros puntos de fricción como el suministro de tierras raras o semiconductores, la situación de Taiwán o, desde febrero, el conflicto con Irán.

China pide «estabilidad»

Según el gobierno estadounidense, Trump quiere convencer a China, el principal importador de petróleo y socio estratégico de Irán, de usar su influencia para encontrar una salida a la crisis en el Golfo.

«Esperamos convencerlos de que desempeñen un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a Fox News, según un extracto de una entrevista grabada durante el vuelo a China.

Trump, por su parte, había precisado que preveía «una larga conversación» con Xi sobre Teherán.

El cierre casi total del estrecho de Ormuz como consecuencia de los bloqueos iraní y estadounidense afecta directamente a China, que antes de la visita insistió en que espera «más estabilidad» en la escena internacional.

Más allá de los posibles anuncios comerciales, los expertos no muestran mucha esperanza en que la cumbre atenúe significativamente la rivalidad en todos los frentes entre ambas potencias.

Otro foco de atención serán las declaraciones de ambas partes sobre Taiwán, una isla con gobierno y ejército propios que China considera parte de su territorio y cuyo principal apoyo es Estados Unidos.

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