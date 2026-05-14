Internacionales
Trump augura un «futuro fantástico» para EEUU y China al iniciar cumbre con Xi
El presidente estadounidense, Donald Trump, le aseguró este jueves a su par chino, Xi Jinping, que ambos países tendrán «un futuro fantástico juntos», al dar inicio a su esperada cumbre en Pekín para tratar temas espinosos como Irán, el comercio y la provincia china de Taiwán.
Elogiando efusivamente a su anfitrión, Trump le dijo a Xi que era «un honor ser su amigo», mientras que el líder chino, en un tono menos entusiasta, afirmó que ambas partes «deberían ser socios, no rivales».
Xi recibió con un apretón de manos al magnate republicano al pie de las escalinatas del monumental Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, el centro neurálgico del poder comunista en la capital, decorada para la ocasión con los colores de China y Estados Unidos.
Al son de una salva de cañones, recorrieron la alfombra roja ante cientos de niños que portaban flores y agitaban banderas mientras coreaban «¡bienvenido!».
Xi se preguntó si Pekín y Washington podrían construir una cooperación en lugar de encaminarse hacia la confrontación, al tiempo que subrayó que «una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo».
«La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas», recalcó.
La relación entre ambas potencias ha encontrado momentos bajos luego de la anterior visita de Trump en 2017, cuando el mandatario también tuvo una acogida fastuosa con una recepción privada en la majestuosa Ciudad Prohibida de Pekín.
Pero apenas unas semanas después, el mandatario estadounidense lanzó una oleada de aranceles y restricciones sobre los productos chinos.
Al volver a la Casa Blanca en 2025, Trump reanudó su ofensiva arancelaria y provocó una guerra comercial que repercutió en la economía mundial, antes de pactar una tregua con Xi en octubre.
El futuro de los intercambios comerciales entre las dos mayores economías mundiales es, precisamente, uno de los principales temas de esta esperada cumbre, precedida el miércoles por negociaciones comerciales y económicas entre delegaciones de ambos países en Corea del Sur.
Entre las prioridades de Washington está alcanzar acuerdos en el ámbito de la agricultura y, si es posible, la confirmación de un pedido masivo de aviones al fabricante estadounidense Boeing.
Trump lleva en su delegación al director ejecutivo de la empresa aeronáutica, Kelly Ortberg, pero también a destacados empresarios estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) o Jensen Huang (Nvidia).
Durante su largo vuelo hacia China, Trump dijo en redes sociales que iba a presionar a Xi para «abrir» el gigante asiático a las empresas estadounidenses.
Estados Unidos, como otros países occidentales, acusan a Pekín de beneficiarse de un superávit comercial y de incurrir en prácticas de competencia desleal o violaciones de la propiedad intelectual.
Pero existen muchos otros puntos de fricción como el suministro de tierras raras o semiconductores, la situación de Taiwán o, desde febrero, el conflicto con Irán.
China pide «estabilidad»
Según el gobierno estadounidense, Trump quiere convencer a China, el principal importador de petróleo y socio estratégico de Irán, de usar su influencia para encontrar una salida a la crisis en el Golfo.
«Esperamos convencerlos de que desempeñen un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a Fox News, según un extracto de una entrevista grabada durante el vuelo a China.
Trump, por su parte, había precisado que preveía «una larga conversación» con Xi sobre Teherán.
El cierre casi total del estrecho de Ormuz como consecuencia de los bloqueos iraní y estadounidense afecta directamente a China, que antes de la visita insistió en que espera «más estabilidad» en la escena internacional.
Más allá de los posibles anuncios comerciales, los expertos no muestran mucha esperanza en que la cumbre atenúe significativamente la rivalidad en todos los frentes entre ambas potencias.
Otro foco de atención serán las declaraciones de ambas partes sobre Taiwán, una isla con gobierno y ejército propios que China considera parte de su territorio y cuyo principal apoyo es Estados Unidos.
Internacionales
Director de FBI increpa a senador demócrata por «beber margaritas en El Salvador»
El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, fue cuestionado por el director del FBI, Kash Patel, sobre su viaje a El Salvador y «beber margaritas» con un «violador y pandillero condenado», refiriéndose a Kilmar Ábrego García.
El enfrentamiento se originó durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la que el director del FBI es cuestionado por Van Hollen, por un supuesto «consumo excesivo de alcohol» y ausencias durante su gestión, y las cuales habían sido reportadas por medios como The Atlantic. La discusión llamó la atención por el tono agresivo y las fuertes acusaciones entre ambos funcionarios.
El demócrata cuestionó directamente esas denuncias, pero el intercambio rápidamente se volvió personal y confrontativo cuando Patel respondió con acusaciones contra Van Hollen.
«La única persona que estaba sirviendo margaritas en El Salvador con dinero de los contribuyentes junto a un violador pandillero condenado eras tú [..] La única persona que acumuló una cuenta de bar de $7,000 en Washington D.C., en el bar del lobby, fue usted», le reprochó Patel.
«La única persona en esta sala que ha estado bebiendo con dinero de los contribuyentes durante el día eres tú […] Este es el máximo ejemplo de hipocresía. No permitiré que manchen mi nombre con acusaciones infundadas», añadió el director del FBI.
El encuentro de Van Hollen con el deportado Ábrego García, según EE.UU. por ser integrante de la MS-13, se difundió en abril del año pasado, cuando circularon unas fotografías de ambos junto a un abogado en un hotel de El Salvador.
«Kilmar Ábrego García, milagrosamente resucitado de los “campos de exterminio” y la “tortura”, ¡ahora tomando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!», escribió el presidente de la república, Nayib Bukele, a propósito de la foto que circulo en ese momento sobre el encuentro en San Salvador entre el demócrata y el delincuente.
Internacionales
Nada indica que la cepa Andes del hantavirus haya mutado, estima agencia sanitaria de la UE
La agencia sanitaria de la Unión Europea, el ECDC, estimó este miércoles que ningún elemento sugiere que la cepa Andes del hantavirus haya mutado tras el brote mortal ocurrido a bordo de un crucero.
Otros siete pasajeros dieron positivo al virus, entre ellos una francesa en estado crítico, mientras que un octavo caso es considerado «probable», según un recuento de la AFP.
Todos los pasajeros fueron evacuados y se encuentran actualmente en cuarentena.
«Las investigaciones preliminares basadas en la secuenciación completa del genoma de la que disponemos sugieren que no hay ninguna indicación de que este virus se comporte de manera diferente al virus conocido que circula en ciertas regiones del mundo», declaró a los periodistas Andreas Hoefer, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés), con sede en Estocolmo.
«Todas las secuencias obtenidas hasta ahora son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo hubo un único caso de transmisión de un animal infectado a un humano», añadió Hoefer, microbiólogo y epidemiólogo molecular.
La enfermedad suele transmitirse por roedores infectados, principalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva.
Pruebas de laboratorio realizadas en Sudáfrica y Suiza confirmaron que se trataba de la cepa Andes, única cepa conocida de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos.
No existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus.
Las directrices del ECDC y de la Organización Mundial de la Salud prevén una cuarentena de 42 días y una vigilancia constante de los contactos de alto riesgo, ya que el período de incubación puede durar seis semanas.
«Debido al largo período de incubación, todavía es posible que aparezcan más casos entre los pasajeros que actualmente están en cuarentena», declaró Pamela Rendi Wagner, directora del ECDC. «Eso no puede descartarse».
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Sheinbaum niega participación de la CIA en muerte de narco en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el miércoles que agentes de la CIA operen en territorio nacional, tras reportes sobre la participación de la agencia estadounidense en la muerte de un narcotraficante en la capital mexicana a finales de marzo.
Sheinbaum ha rechazado la ayuda militar de Washington para luchar contra el tráfico de drogas, aun bajo la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que acusa a las autoridades mexicanas de «no hacer su trabajo».
La mandataria calificó de «mentira» un reporte publicado el martes por la cadena CNN que indicó que la CIA facilitó la muerte de un integrante de nivel medio del Cártel de Sinaloa por la explosión de un artefacto mientras viajaba en auto.
Captura de pantalla de noticia publicada por CNN sobre la supuesta operatividad de agentes de la CIA dentro de México.
«Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa» de la nota, cuestionó Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.
«Es falso que operan agentes de la CIA en territorio» mexicano, insistió. «Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la ley de Seguridad Nacional».
La CIA calificó por su parte de «falsa y sensacionalista» la nota de la CNN.
«México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional», escribió la víspera el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en X.
El reportaje de CNN llega semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.
Según medios de Estados Unidos, ambos pertenecían a la CIA y su presencia solo se conoció debido a que fallecieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación.
El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.
La fiscalía general abrió una investigación sobre el caso.