Internacionales
Director de FBI increpa a senador demócrata por «beber margaritas en El Salvador»
El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, fue cuestionado por el director del FBI, Kash Patel, sobre su viaje a El Salvador y «beber margaritas» con un «violador y pandillero condenado», refiriéndose a Kilmar Ábrego García.
El enfrentamiento se originó durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la que el director del FBI es cuestionado por Van Hollen, por un supuesto «consumo excesivo de alcohol» y ausencias durante su gestión, y las cuales habían sido reportadas por medios como The Atlantic. La discusión llamó la atención por el tono agresivo y las fuertes acusaciones entre ambos funcionarios.
El demócrata cuestionó directamente esas denuncias, pero el intercambio rápidamente se volvió personal y confrontativo cuando Patel respondió con acusaciones contra Van Hollen.
«La única persona que estaba sirviendo margaritas en El Salvador con dinero de los contribuyentes junto a un violador pandillero condenado eras tú [..] La única persona que acumuló una cuenta de bar de $7,000 en Washington D.C., en el bar del lobby, fue usted», le reprochó Patel.
«La única persona en esta sala que ha estado bebiendo con dinero de los contribuyentes durante el día eres tú […] Este es el máximo ejemplo de hipocresía. No permitiré que manchen mi nombre con acusaciones infundadas», añadió el director del FBI.
El encuentro de Van Hollen con el deportado Ábrego García, según EE.UU. por ser integrante de la MS-13, se difundió en abril del año pasado, cuando circularon unas fotografías de ambos junto a un abogado en un hotel de El Salvador.
«Kilmar Ábrego García, milagrosamente resucitado de los “campos de exterminio” y la “tortura”, ¡ahora tomando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!», escribió el presidente de la república, Nayib Bukele, a propósito de la foto que circulo en ese momento sobre el encuentro en San Salvador entre el demócrata y el delincuente.
Internacionales
Nada indica que la cepa Andes del hantavirus haya mutado, estima agencia sanitaria de la UE
La agencia sanitaria de la Unión Europea, el ECDC, estimó este miércoles que ningún elemento sugiere que la cepa Andes del hantavirus haya mutado tras el brote mortal ocurrido a bordo de un crucero.
Otros siete pasajeros dieron positivo al virus, entre ellos una francesa en estado crítico, mientras que un octavo caso es considerado «probable», según un recuento de la AFP.
Todos los pasajeros fueron evacuados y se encuentran actualmente en cuarentena.
«Las investigaciones preliminares basadas en la secuenciación completa del genoma de la que disponemos sugieren que no hay ninguna indicación de que este virus se comporte de manera diferente al virus conocido que circula en ciertas regiones del mundo», declaró a los periodistas Andreas Hoefer, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés), con sede en Estocolmo.
«Todas las secuencias obtenidas hasta ahora son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo hubo un único caso de transmisión de un animal infectado a un humano», añadió Hoefer, microbiólogo y epidemiólogo molecular.
La enfermedad suele transmitirse por roedores infectados, principalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva.
Pruebas de laboratorio realizadas en Sudáfrica y Suiza confirmaron que se trataba de la cepa Andes, única cepa conocida de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos.
No existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus.
Las directrices del ECDC y de la Organización Mundial de la Salud prevén una cuarentena de 42 días y una vigilancia constante de los contactos de alto riesgo, ya que el período de incubación puede durar seis semanas.
«Debido al largo período de incubación, todavía es posible que aparezcan más casos entre los pasajeros que actualmente están en cuarentena», declaró Pamela Rendi Wagner, directora del ECDC. «Eso no puede descartarse».
Internacionales
Sheinbaum niega participación de la CIA en muerte de narco en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el miércoles que agentes de la CIA operen en territorio nacional, tras reportes sobre la participación de la agencia estadounidense en la muerte de un narcotraficante en la capital mexicana a finales de marzo.
Sheinbaum ha rechazado la ayuda militar de Washington para luchar contra el tráfico de drogas, aun bajo la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que acusa a las autoridades mexicanas de «no hacer su trabajo».
La mandataria calificó de «mentira» un reporte publicado el martes por la cadena CNN que indicó que la CIA facilitó la muerte de un integrante de nivel medio del Cártel de Sinaloa por la explosión de un artefacto mientras viajaba en auto.
Captura de pantalla de noticia publicada por CNN sobre la supuesta operatividad de agentes de la CIA dentro de México.
«Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa» de la nota, cuestionó Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.
«Es falso que operan agentes de la CIA en territorio» mexicano, insistió. «Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la ley de Seguridad Nacional».
La CIA calificó por su parte de «falsa y sensacionalista» la nota de la CNN.
«México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional», escribió la víspera el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en X.
El reportaje de CNN llega semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.
Según medios de Estados Unidos, ambos pertenecían a la CIA y su presencia solo se conoció debido a que fallecieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación.
El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.
La fiscalía general abrió una investigación sobre el caso.
Internacionales
Panamá experimenta condiciones propias del fenónemo de El Niño, dice autoridad meteorológica
Debido a El Niño, el país centroamericano enfrentó una sequía en 2023 que afectó la operación del canal de Panamá, crítico para la economía nacional y por donde transita el 5 % del comercio marítimo mundial.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) dijo en un comunicado que en las últimas semanas se han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que vislumbra el regreso del fenómeno.
Durante El Niño, Panamá «puede registrar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos y posible extensión de la temporada seca», señaló el Imhpa.
Al mismo tiempo, «algunas zonas del Caribe podrían presentar aumentos temporales de lluvia», agregó la alerta meteorológica, en la que se advierte que temperaturas más altas y menos nubosidad elevarán la radiación solar y el riesgo de sequía.
El Imhpa llamó a las autoridades y a los sectores productivos a adoptar medidas de prevención, en particular sobre el consumo del agua.