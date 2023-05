Maluma se “convirtió” en Luis Miguel y fue duramente criticado

Uno de los momentos que se robó la atención de internet el pasado fin de semana, fue el encuentro que tuvo Tom Cruise con Shakira durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

Previo a la carrera, los dos famosos fueron captados por separado llegando a la pista, rodeados de personal de seguridad y fans. Al verse, los dos posaron para fotos y sonrieron efusivamente.

Lo que pudo ser un momento de camaradería se tornó en algo más amigable cuando, poco después, se les captó en video platicando largo y tendido en un balcón VIP. Incluso uno de los hijos de Shakira, Milán, estuvo presente junto a las estrellas.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB