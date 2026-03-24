Jetset
Londres explora la obra de la mexicana Leonora Carrington en su etapa en España
La exposición, titulada «Leonora Carrington – El surrealismo sintomático», que estará abierta al público hasta el 28 de junio, reúne sobre todo una decena de dibujos y una pintura realizados durante sus cuatro meses en un sanatorio de Santander.
Carrington, que vivía en Francia, compartiendo su vida con el artista alemán Max Ernst, se refugió en España en 1939, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tras la detención de su compañero.
La artista mexicana no volvería a estar a unida a Ernst, tras la liberación y partida del artista alemán a Estados Unidos en 1940.
Leonora Carrington fue ingresada en el sanatorio santanderino al sufrir problemas psicológicos como consecuencia de una violación en Madrid, tras llegar desde Francia.
«Me interesé por el tema y me di cuenta de que casi no había nada publicado sobre esos dibujos y eso dio inicio, básicamente, a un proyecto de investigación», explicó este martes a la AFP la comisaria de la exposición londinense, Vanessa Boni.
Mexicana nacida en Inglaterra
Carrington, que nació en Clayton Green, en el norte de Inglaterra, en 1917, falleció en México en 2011, país que la acogió en 1942.
La exposición, la primera sobre Carrington en Londres desde 1991, recoge alrededor de medio centenar de objetos, entre obras, cartas y otros escritos relacionados con su etapa española, entre 1939 y 1941, tras huir de Francia.
«Estas obras trazan un recorrido de desplazamiento, exilio y crisis psicológica», explica Boni respecto a lo que se puede ver en la exposición en el museo, fue fue la casa de Sigmund Freud cuando escapó de la anexión nazi de Austria en 1938.
El padre del psicoanálisis pasó allí el último año de su vida, antes morir en 1939.
«Este museo tiene una historia de exilio y desplazamiento, porque la familia Freud fue desplazada durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente en la misma época (que Carrington). Por eso parecía muy pertinente mostrar este conjunto de obras aquí», explica Boni, haciendo un paralelismo con la pintora mexicana.
«El marco del Museo Freud hace diferente esta exposición a si se presentara en una galería convencional. Se trata realmente de pensar en un diálogo entre la colección de Freud y la obra de Leonora», añade Boni.
Tras escapar del hospital de Santander en 1941, llegó a Lisboa, luego emigró a Nueva York hasta radicarse en México.
Jetset
Muere el cantante italiano Gino Paoli, autor de «Sapore di sale»
El cantautor italiano Gino Paoli, conocido por éxitos como «Il Cielo in Una Stanza» y «Sapore di Sale», ha muerto a los 91 años, informó su familia en un comunicado citado por los medios italianos.
Paoli se hizo famoso a comienzos de la década de 1960 y fue la voz principal de una generación de músicos italianos inspirados por Jacques Brel y Georges Brassens.
Compuso «Il Cielo in una Stanza, interpretada originalmente por Mina, que acabaría convirtiéndose en la artista musical más exitosa de Italia. La canción se incluyó posteriormente en la banda sonora del drama mafioso «El Padrino» (1990), de Martin Scorsese.
Paoli explicó que la inspiración para la canción le llegó en un burdel con techo morado en Génova, la histórica ciudad portuaria donde creció y murió.
La vida personal de Paoli fue una montaña rusa.
Estando casado con su primera esposa, mantuvo una relación con la actriz Stefania Sandrelli, que era adolescente en aquel entonces.
De esa relación nació una hija, Amanda, en 1964, cuando Sandrelli tenía 18 años.
La actriz afirmó que el otro éxito de Paoli, «Sapore di Sale» (Sabor a sal), que él escribió en Sicilia, se inspiró en ella.
También mantuvo una intensa relación con la cantante Ornella Vanoni, fallecida en noviembre, de quien siguió siendo amigo y colaborando a lo largo de su carrera.
Paoli luchó contra el alcoholismo y la drogadicción desde finales de los años sesenta, pero logró regresar a la escena en los años ochenta.
En 1987 fue elegido diputado en el Parlamento por el Partido Comunista Italiano. Lo abandonó en 1992 para continuar su carrera musical.
Jetset
Bill Cosby deberá pagar $19 millones por acusaciones de abuso sexual
Durante la audiencia en Santa Mónica se relató cómo el comediante empezó a ir al restaurante donde trabajaba Donna Motsinger hace 50 años.
Un día Cosby pasó a recogerla en su limusina, le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.
La mujer, que ahora tiene 84 años, perdía y recuperaba el conocimiento y, lo siguiente que recuerda, es que despertó en su casa, en ropa interior.
«Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby», dijo en la demanda.
Los abogados señalaron que Cosby, de 88 años, no recuerda ningún contacto sexual con Motsinger, pero que, de haberlo habido, habría sido consentido.
El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Cosby pagar 19,3 millones de dólares, una cifra que podría aumentar si se añaden daños punitivos.
El caso se presentó ante el mismo tribunal donde, en 2022, otro jurado ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares en concepto de daños a Judy Huth, tras determinar que la había manoseado en 1975, cuando ella tenía 16 años.
Cosby había sido encarcelado en Pensilvania en 2018 por drogar y abusar de una mujer en un caso penal distinto, pero fue puesto en libertad en 2021 debido a la anulación de su condena por un tecnicismo.
Decenas de mujeres han acusado a Cosby de ser un depredador sexual, calculador, que a lo largo de cuatro décadas suministró sedantes y alcohol a sus víctimas antes de agredirlas.
Jetset
Feid lanza su nuevo EP «Feid vs. Ferxxo»
El artista colombiano Feid presentó su nuevo EP «Feid vs. Ferxxo», un trabajo compuesto por siete canciones que profundiza en la dualidad que ha marcado su trayectoria: la esencia original del Ferxxo y la evolución de Feid como una de las voces más influyentes de la música latina actual.
El proyecto, que tiene como tema principal «Trankaito», propone un recorrido sonoro en el que ambas identidades se entrelazan, mostrando el contraste entre sus raíces musicales, su presente y la dirección que busca en esta nueva etapa.
A lo largo del EP, el artista mantiene su característico enfoque melódico mientras incorpora nuevas texturas y ritmos.
La producción abre con una canción de ambiente playero con influencias de reggae, evocando una atmósfera relajada y nostálgica que remite a los inicios del Ferxxo.
Entre los puntos más destacados se encuentra la colaboración internacional con el rapero japonés Yuki Chiba, que amplía el alcance global del proyecto y refuerza la capacidad del colombiano para fusionar influencias culturales diversas dentro de su estilo.
EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) – «Feid vs. Ferxxo»
1.Que Vuelta Vox
2.El Hexxo
3. La Mejor Música
4.Medellín Takai
5.Trankaito
6. Boleritoxx
7. Se Lo Juro Mor