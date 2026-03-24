Londres explora la obra de la mexicana Leonora Carrington en su etapa en España

El cantautor italiano Gino Paoli, conocido por éxitos como «Il Cielo in Una Stanza» y «Sapore di Sale», ha muerto a los 91 años, informó su familia en un comunicado citado por los medios italianos.

Paoli se hizo famoso a comienzos de la década de 1960 y fue la voz principal de una generación de músicos italianos inspirados por Jacques Brel y Georges Brassens.

Compuso «Il Cielo in una Stanza, interpretada originalmente por Mina, que acabaría convirtiéndose en la artista musical más exitosa de Italia. La canción se incluyó posteriormente en la banda sonora del drama mafioso «El Padrino» (1990), de Martin Scorsese.

Paoli explicó que la inspiración para la canción le llegó en un burdel con techo morado en Génova, la histórica ciudad portuaria donde creció y murió.

La vida personal de Paoli fue una montaña rusa.

Estando casado con su primera esposa, mantuvo una relación con la actriz Stefania Sandrelli, que era adolescente en aquel entonces.

De esa relación nació una hija, Amanda, en 1964, cuando Sandrelli tenía 18 años.

La actriz afirmó que el otro éxito de Paoli, «Sapore di Sale» (Sabor a sal), que él escribió en Sicilia, se inspiró en ella.

También mantuvo una intensa relación con la cantante Ornella Vanoni, fallecida en noviembre, de quien siguió siendo amigo y colaborando a lo largo de su carrera.

Paoli luchó contra el alcoholismo y la drogadicción desde finales de los años sesenta, pero logró regresar a la escena en los años ochenta.

En 1987 fue elegido diputado en el Parlamento por el Partido Comunista Italiano. Lo abandonó en 1992 para continuar su carrera musical.

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