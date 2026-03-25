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Policía intensifica patrullajes en zonas turísticas en vísperas de Semana Santa
Mientras miles de personas disfrutan las olas del mar o la brisa de las montañas, un contingente de policías y militares realiza patrullajes recurrentes, que se han intensificado en la medida que se acercan las vacaciones de Semana Santa
«La seguridad en las playas es prioridad para que los visitantes disfruten de un día de sol y mar en un ambiente familiar. El personal policial se mantiene alerta junto a elementos de la Fuerza Armada», reza una de las muchas publicaciones de redes sociales de la Policía Nacional Civil, mostrando imágenes de las fuerzas del orden patrullando senderos, caminando sobre la arena del mar, ríos, en centros recreativos, montañas y volcanes.
Enmarcados en el Plan Control Territorial, la Policía mantiene la seguridad en todo el país y en los días festivos, concentra con mayor énfasis sus planes, en sitios de aglomeración turística.
«Las familias comparten y disfrutan en el turicentro Los Chorros, un lugar que se convierte en punto de encuentro para quienes buscan descanso y recreación. Garantizamos que cada momento se viva con tranquilidad en la zona» informó la Corporación.
A parte del estimado de un millón de salvadoreños que se prevé se avoquen a los diferentes destinos turísticos nacionales, se espera la llegada de 145,000 turistas internacionales, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica y está destacando como destino turístico.
Frente a este panorama, la Policía ha desplegado intensos patrullajes para mantener el orden y la seguridad en cada espacio del país.
«Con el Plan Control Territorial tenemos cubierto todo El Salvador. Policías se mantienen desplegados en las distintas carreteras del país, donde la población se moviliza, preparados ante cualquier emergencia», informó la Corporación policial.
Jetset
Londres explora la obra de la mexicana Leonora Carrington en su etapa en España
La exposición, titulada «Leonora Carrington – El surrealismo sintomático», que estará abierta al público hasta el 28 de junio, reúne sobre todo una decena de dibujos y una pintura realizados durante sus cuatro meses en un sanatorio de Santander.
Carrington, que vivía en Francia, compartiendo su vida con el artista alemán Max Ernst, se refugió en España en 1939, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tras la detención de su compañero.
La artista mexicana no volvería a estar a unida a Ernst, tras la liberación y partida del artista alemán a Estados Unidos en 1940.
Leonora Carrington fue ingresada en el sanatorio santanderino al sufrir problemas psicológicos como consecuencia de una violación en Madrid, tras llegar desde Francia.
«Me interesé por el tema y me di cuenta de que casi no había nada publicado sobre esos dibujos y eso dio inicio, básicamente, a un proyecto de investigación», explicó este martes a la AFP la comisaria de la exposición londinense, Vanessa Boni.
Mexicana nacida en Inglaterra
Carrington, que nació en Clayton Green, en el norte de Inglaterra, en 1917, falleció en México en 2011, país que la acogió en 1942.
La exposición, la primera sobre Carrington en Londres desde 1991, recoge alrededor de medio centenar de objetos, entre obras, cartas y otros escritos relacionados con su etapa española, entre 1939 y 1941, tras huir de Francia.
«Estas obras trazan un recorrido de desplazamiento, exilio y crisis psicológica», explica Boni respecto a lo que se puede ver en la exposición en el museo, fue fue la casa de Sigmund Freud cuando escapó de la anexión nazi de Austria en 1938.
El padre del psicoanálisis pasó allí el último año de su vida, antes morir en 1939.
«Este museo tiene una historia de exilio y desplazamiento, porque la familia Freud fue desplazada durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente en la misma época (que Carrington). Por eso parecía muy pertinente mostrar este conjunto de obras aquí», explica Boni, haciendo un paralelismo con la pintora mexicana.
«El marco del Museo Freud hace diferente esta exposición a si se presentara en una galería convencional. Se trata realmente de pensar en un diálogo entre la colección de Freud y la obra de Leonora», añade Boni.
Tras escapar del hospital de Santander en 1941, llegó a Lisboa, luego emigró a Nueva York hasta radicarse en México.
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FGR activa centro especializado para procesar evidencia del caso Credicash
Para acelerar el proceso de investigación y brindar una mejor respuesta a la población afectada en el caso Credicash, la Fiscalía General de la República ha habilitado un Centro especializado para el procesamiento de evidencia.
El fiscal general, Rodolfo Delgado explicó que dicha activación permitirá organizar la documentación incautada y confrontarla con la evidencia física que ha encontrado e incautado en la sede central de Credicash; analizar los contratos y registros financieros; e identificar a las víctimas.
Al momento se han encontrado 18,000 contratos de mutuo, pero solo 180 personas han acudido a mostrarse ofendidas.
«Como parte de esta respuesta institucional que estamos dando para lograr determinar e identificar a las verdaderas víctimas y que los fondos puedan recuperarse, es que se ha habilitado un centro especializado para el procesamiento de la evidencia que está vinculada con este caso», indicó el titular de la Fiscalía.
El funcionario mencionó que han destinado a 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. «Todo esto es con un objetivo: establecer y agilizar el mecanismo de reintegro de dinero a las víctimas, y eso lo recalco, a las víctimas, porque aquellos que no logren establecer que ostentan esa calidad de víctima, sino que es gente que, de alguna manera, andaba buscando evadir algún tipo de control, pues eso creo que vamos a tener que hablar con ellos en otros términos», dijo Delgado.
Sobre este proceso, la investigación fiscal ha establecido que Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo 10% mensual. La empresa, que era liderada por Gerson Orellana Ayala -quien ya fue capturado-, estaría vinculada a los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
Las autoridades señalan que el mecanismo utilizado por Credicash no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero carecía de respaldo económico real. El dinero fue guardado, incluso, en closets de la vivienda del propietario de la financiera, Gerson Orellana.
Como resultado de las diligencias realizadas, hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado la incautación de $27,550,750 en efectivo, así como la inmovilización de $11,023,972 en cuentas bancarias, alcanzando un monto total asegurado de $38,574,722. Adicionalmente, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos.
El fiscal general aseguró recientemente que a las personas afectadas, que «la Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse».
Internacionales
Estados Unidos desplegaría a 3,000 soldados en el golfo Pérsico
El Pentágono planea desplegar en el golfo Pérsico a cerca de 3,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, dijeron dos altos cargos este martes, informó el periódico español El País.
Entretanto Hezbolá advirtió que combatirá cualquier intento de ocupación tras el anuncio del Gobierno israelí de que su ejército controlará todo el sur de Líbano hasta el río Litani, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la frontera.
En las últimas horas, el ejército israelí atacó Beirut, al tiempo que Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá respondieron con bombardeos contra Israel, que causaron al menos seis heridos leves en Tel Aviv.
Todo esto sucede, mientras el precio del barril de petróleo superó nuevamente los 100 dólares tras la caída del coste vivida ayer después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una tregua de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán.
A pesar del anuncio de Trump, Irán aseguró que dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto en Jorramshahr y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán.