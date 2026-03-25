Policía intensifica patrullajes en zonas turísticas en vísperas de Semana Santa

La exposición, titulada «Leonora Carrington – El surrealismo sintomático», que estará abierta al público hasta el 28 de junio, reúne sobre todo una decena de dibujos y una pintura realizados durante sus cuatro meses en un sanatorio de Santander.

Carrington, que vivía en Francia, compartiendo su vida con el artista alemán Max Ernst, se refugió en España en 1939, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tras la detención de su compañero.

La artista mexicana no volvería a estar a unida a Ernst, tras la liberación y partida del artista alemán a Estados Unidos en 1940.

Leonora Carrington fue ingresada en el sanatorio santanderino al sufrir problemas psicológicos como consecuencia de una violación en Madrid, tras llegar desde Francia.

«Me interesé por el tema y me di cuenta de que casi no había nada publicado sobre esos dibujos y eso dio inicio, básicamente, a un proyecto de investigación», explicó este martes a la AFP la comisaria de la exposición londinense, Vanessa Boni.

Mexicana nacida en Inglaterra

Carrington, que nació en Clayton Green, en el norte de Inglaterra, en 1917, falleció en México en 2011, país que la acogió en 1942.

La exposición, la primera sobre Carrington en Londres desde 1991, recoge alrededor de medio centenar de objetos, entre obras, cartas y otros escritos relacionados con su etapa española, entre 1939 y 1941, tras huir de Francia.

«Estas obras trazan un recorrido de desplazamiento, exilio y crisis psicológica», explica Boni respecto a lo que se puede ver en la exposición en el museo, fue fue la casa de Sigmund Freud cuando escapó de la anexión nazi de Austria en 1938.

El padre del psicoanálisis pasó allí el último año de su vida, antes morir en 1939.

«Este museo tiene una historia de exilio y desplazamiento, porque la familia Freud fue desplazada durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente en la misma época (que Carrington). Por eso parecía muy pertinente mostrar este conjunto de obras aquí», explica Boni, haciendo un paralelismo con la pintora mexicana.

«El marco del Museo Freud hace diferente esta exposición a si se presentara en una galería convencional. Se trata realmente de pensar en un diálogo entre la colección de Freud y la obra de Leonora», añade Boni.

Tras escapar del hospital de Santander en 1941, llegó a Lisboa, luego emigró a Nueva York hasta radicarse en México.

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