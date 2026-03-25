Círculo cuestiona informe de organizaciones sobre DDHH

La primera dama Gabriela de Bukele colocó ayer la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño «El Nido», un referente nacional y el primero de su tipo en América Latina.

«Hoy, lo digo con orgullo, estamos frente al inicio del siguiente nivel de esta transformación: el Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”. El Nido representa el más alto nivel de calidad y calidez de nuestro modelo materno perinatal. Será un referente para las maternidades del país y el primero de su tipo en la región latinoamericana», afirmó.

El proyecto busca concentrar en un solo espacio la atención integral y gratuita para la madre, el recién nacido y su familia. Asimismo, formar a profesionales de la salud bajo este modelo y continuar la reducción de la mortalidad materna y neonatal en el país.

En ese contexto, la primera dama destacó la transformación del sistema de salud: «Encontramos un sistema que propiciaba de manera sistemática una población con enfermedades que podían prevenirse al cambiar un factor crítico: la forma en la que venimos al mundo. Esa ha sido nuestra apuesta con la Ley Nacer con Cariño: transitar hacia un modelo que pone al centro a la mamá, a su bebé y a su familia», indicó.

De acuerdo con su despacho, el complejo estará conformado por dos torres complementarias que permitirán un flujo integral de atención. La Torre 1 se enfocará en la atención y formación en salud materno-perinatal, acompañando a la madre, su bebé y su familia durante el embarazo, parto, nacimiento y primeros cuidados. También funcionará como un centro moderno de capacitación.

«La construcción de El Nido confirma nuestro compromiso con las familias salvadoreñas, poniendo a la mamá, su bebé y su familia al centro de nuestro quehacer. Cada espacio ha sido diseñado para brindar mejores experiencias de nacimiento y servicios de la más alta calidad», expresó

Este espacio contará con 17 consultorios para controles prenatales y atención en odontología, psicología y nutrición; dos áreas de educación prenatal; y un centro de simulación con tecnología de realidad virtual para la formación en emergencias obstétricas y neonatales.

Incluirá además ludoteca, sala de lactancia, área de matronatación con piscina climatizada, un Centro de Atención a Primera Infancia (CAPI) y áreas administrativas.

La Torre 2 estará destinada a la atención del parto, el nacimiento y los cuidados del recién nacido. Dispondrá de 13 unidades de trabajo de parto y recuperación, equipadas para el manejo del dolor y con opción de parto en agua, así como 84 habitaciones individuales de posparto que favorecerán el alojamiento conjunto y la lactancia materna.

También contará con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con acceso para acompañantes, así como estancias familiares que permitirán la permanencia de padres y otros miembros durante el proceso, incorporando áreas de descanso, cocina y lavandería.

El centro integrará servicios especializados como recolección de leche materna y tamizajes neonatales —cardíacos, auditivos, metabólicos, de cadera y transfontanelares—, además de áreas de urgencias, observación y centro de espera materna.

«El Nido abre nuevas oportunidades para innovar y fortalecer nuestro modelo de atención, combinando la evidencia científica con la calidez que merecen las familias», señaló la primera dama.

Se estima que atenderá alrededor de 9,000 partos anuales, de los más de 60,000 que se registran en el país, contribuyendo a mejorar la calidad de atención en la red nacional de maternidades.

Asimismo, generará 2,000 empleos y abrirá convocatorias dentro y fuera del país para atraer talento. «Buscamos atraer al mejor talento y formarlo en este modelo, para estandarizar las atenciones, elevando la calidad y la calidez», agregó.

iniciativa cuenta con el respaldo del Banco Mundial para su construcción y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para su equipamiento, lo que permitirá asegurar estándares modernos en la atención materno-perinatal.

La representante del Banco Mundial en El Salvador, Carine Clert, explicó que el organismo ha destinado una inversión cercana a los $90 millones específicamente para fortalecer la salud materno-infantil en el país.

«Estamos hablando de casi $90 millones por parte del Banco Mundial y esto para salud materno-infantil es destacado. Estamos tan orgullosos de apoyar esto que lo venimos haciendo con un préstamo muy grande también de $250 millones que fortalece el comportamiento en promoción de salud de niños de 0 a 7 años, fortalece la identificación temprana de riesgos y retrasos en el desarrollo y también mejora la prestación de salud materno-infantil de calidad», detalló.

Este financiamiento forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la atención integral en la primera infancia, con énfasis en la prevención, detección temprana y mejora de los servicios de salud.

Las autoridades destacaron que este tipo de alianzas permite no solo la construcción de infraestructura moderna, sino también la consolidación de un modelo de atención centrado en la familia y basado en evidencia científica.

«Para cambiar a El Salvador, debemos cambiar la forma en la que nacemos. Nuestros bebés merecen nacer con cariño y este es un compromiso de todos», concluyó Gabriela de Bukele.

El proyecto forma parte de la Ley Nacer con Cariño, impulsada por la primera dama, aprobada por la Asamblea Legislativa el 17 de agosto de 2021. La normativa está enfocada en el parto humanizado y el cuidado integral de la madre y el recién nacido, por lo que entró en vigor plena en febrero de 2022.

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