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El Salvador impulsa «El Nido», modelo único en la región latinoamericana
La primera dama Gabriela de Bukele colocó ayer la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño «El Nido», un referente nacional y el primero de su tipo en América Latina.
«Hoy, lo digo con orgullo, estamos frente al inicio del siguiente nivel de esta transformación: el Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”. El Nido representa el más alto nivel de calidad y calidez de nuestro modelo materno perinatal. Será un referente para las maternidades del país y el primero de su tipo en la región latinoamericana», afirmó.
El proyecto busca concentrar en un solo espacio la atención integral y gratuita para la madre, el recién nacido y su familia. Asimismo, formar a profesionales de la salud bajo este modelo y continuar la reducción de la mortalidad materna y neonatal en el país.
En ese contexto, la primera dama destacó la transformación del sistema de salud: «Encontramos un sistema que propiciaba de manera sistemática una población con enfermedades que podían prevenirse al cambiar un factor crítico: la forma en la que venimos al mundo. Esa ha sido nuestra apuesta con la Ley Nacer con Cariño: transitar hacia un modelo que pone al centro a la mamá, a su bebé y a su familia», indicó.
De acuerdo con su despacho, el complejo estará conformado por dos torres complementarias que permitirán un flujo integral de atención. La Torre 1 se enfocará en la atención y formación en salud materno-perinatal, acompañando a la madre, su bebé y su familia durante el embarazo, parto, nacimiento y primeros cuidados. También funcionará como un centro moderno de capacitación.
«La construcción de El Nido confirma nuestro compromiso con las familias salvadoreñas, poniendo a la mamá, su bebé y su familia al centro de nuestro quehacer. Cada espacio ha sido diseñado para brindar mejores experiencias de nacimiento y servicios de la más alta calidad», expresó
Este espacio contará con 17 consultorios para controles prenatales y atención en odontología, psicología y nutrición; dos áreas de educación prenatal; y un centro de simulación con tecnología de realidad virtual para la formación en emergencias obstétricas y neonatales.
Incluirá además ludoteca, sala de lactancia, área de matronatación con piscina climatizada, un Centro de Atención a Primera Infancia (CAPI) y áreas administrativas.
La Torre 2 estará destinada a la atención del parto, el nacimiento y los cuidados del recién nacido. Dispondrá de 13 unidades de trabajo de parto y recuperación, equipadas para el manejo del dolor y con opción de parto en agua, así como 84 habitaciones individuales de posparto que favorecerán el alojamiento conjunto y la lactancia materna.
También contará con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con acceso para acompañantes, así como estancias familiares que permitirán la permanencia de padres y otros miembros durante el proceso, incorporando áreas de descanso, cocina y lavandería.
El centro integrará servicios especializados como recolección de leche materna y tamizajes neonatales —cardíacos, auditivos, metabólicos, de cadera y transfontanelares—, además de áreas de urgencias, observación y centro de espera materna.
«El Nido abre nuevas oportunidades para innovar y fortalecer nuestro modelo de atención, combinando la evidencia científica con la calidez que merecen las familias», señaló la primera dama.
Se estima que atenderá alrededor de 9,000 partos anuales, de los más de 60,000 que se registran en el país, contribuyendo a mejorar la calidad de atención en la red nacional de maternidades.
Asimismo, generará 2,000 empleos y abrirá convocatorias dentro y fuera del país para atraer talento. «Buscamos atraer al mejor talento y formarlo en este modelo, para estandarizar las atenciones, elevando la calidad y la calidez», agregó.
iniciativa cuenta con el respaldo del Banco Mundial para su construcción y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para su equipamiento, lo que permitirá asegurar estándares modernos en la atención materno-perinatal.
La representante del Banco Mundial en El Salvador, Carine Clert, explicó que el organismo ha destinado una inversión cercana a los $90 millones específicamente para fortalecer la salud materno-infantil en el país.
«Estamos hablando de casi $90 millones por parte del Banco Mundial y esto para salud materno-infantil es destacado. Estamos tan orgullosos de apoyar esto que lo venimos haciendo con un préstamo muy grande también de $250 millones que fortalece el comportamiento en promoción de salud de niños de 0 a 7 años, fortalece la identificación temprana de riesgos y retrasos en el desarrollo y también mejora la prestación de salud materno-infantil de calidad», detalló.
Este financiamiento forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la atención integral en la primera infancia, con énfasis en la prevención, detección temprana y mejora de los servicios de salud.
Las autoridades destacaron que este tipo de alianzas permite no solo la construcción de infraestructura moderna, sino también la consolidación de un modelo de atención centrado en la familia y basado en evidencia científica.
«Para cambiar a El Salvador, debemos cambiar la forma en la que nacemos. Nuestros bebés merecen nacer con cariño y este es un compromiso de todos», concluyó Gabriela de Bukele.
El proyecto forma parte de la Ley Nacer con Cariño, impulsada por la primera dama, aprobada por la Asamblea Legislativa el 17 de agosto de 2021. La normativa está enfocada en el parto humanizado y el cuidado integral de la madre y el recién nacido, por lo que entró en vigor plena en febrero de 2022.
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Círculo cuestiona informe de organizaciones sobre DDHH
Los informes de organizaciones internacionales que afirman que en El Salvador hay violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción forman parte de una agenda que busca «destruir» al país, advierte el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín informativo 28.
«En los últimos días se han visto cantidades de informes de organizaciones internacionales marcando una agenda única, para tratar de destruir un país, y tratar de echar atrás todo lo logrado con un declarado irrespeto a su soberanía», sostiene el Círculo de Reflexión.
Analistas del mismo plantean que el contenido de dichos informes es sesgado, poco creíble e ideológico. «Informes cuyas características son el sesgo ideológico promovido por una izquierda comunista internacional que está perdiendo espacios y credibilidad en las naciones libres e independientes», sostienen.
El grupo añade que «como parte de estas acciones desesperadas, contratan dizque “expertos” que ni tan siquiera visitan ni conocen la realidad de un país, y se atreven elaborar informes de denuncia, con marcado sesgo político e ideológico, carente de cualquier fundamento científico de la investigación social».
Agrega que los insumos y fuentes para elaborar este tipo de informes son de «organizaciones de tendencia sesgada, que gozaron de las prebendas y privilegios de los gobiernos de izquierda y que nunca fueron capaces de denunciar crímenes horrendos en contra de la población». Sostienen que estas organizaciones tienen un afán claro: «Sobrevivir y conseguir financiamiento», sin importarles el bienestar social.
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Policía intensifica patrullajes en zonas turísticas en vísperas de Semana Santa
Mientras miles de personas disfrutan las olas del mar o la brisa de las montañas, un contingente de policías y militares realiza patrullajes recurrentes, que se han intensificado en la medida que se acercan las vacaciones de Semana Santa
«La seguridad en las playas es prioridad para que los visitantes disfruten de un día de sol y mar en un ambiente familiar. El personal policial se mantiene alerta junto a elementos de la Fuerza Armada», reza una de las muchas publicaciones de redes sociales de la Policía Nacional Civil, mostrando imágenes de las fuerzas del orden patrullando senderos, caminando sobre la arena del mar, ríos, en centros recreativos, montañas y volcanes.
Enmarcados en el Plan Control Territorial, la Policía mantiene la seguridad en todo el país y en los días festivos, concentra con mayor énfasis sus planes, en sitios de aglomeración turística.
«Las familias comparten y disfrutan en el turicentro Los Chorros, un lugar que se convierte en punto de encuentro para quienes buscan descanso y recreación. Garantizamos que cada momento se viva con tranquilidad en la zona» informó la Corporación.
A parte del estimado de un millón de salvadoreños que se prevé se avoquen a los diferentes destinos turísticos nacionales, se espera la llegada de 145,000 turistas internacionales, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica y está destacando como destino turístico.
Frente a este panorama, la Policía ha desplegado intensos patrullajes para mantener el orden y la seguridad en cada espacio del país.
«Con el Plan Control Territorial tenemos cubierto todo El Salvador. Policías se mantienen desplegados en las distintas carreteras del país, donde la población se moviliza, preparados ante cualquier emergencia», informó la Corporación policial.
Jetset
Londres explora la obra de la mexicana Leonora Carrington en su etapa en España
La exposición, titulada «Leonora Carrington – El surrealismo sintomático», que estará abierta al público hasta el 28 de junio, reúne sobre todo una decena de dibujos y una pintura realizados durante sus cuatro meses en un sanatorio de Santander.
Carrington, que vivía en Francia, compartiendo su vida con el artista alemán Max Ernst, se refugió en España en 1939, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tras la detención de su compañero.
La artista mexicana no volvería a estar a unida a Ernst, tras la liberación y partida del artista alemán a Estados Unidos en 1940.
Leonora Carrington fue ingresada en el sanatorio santanderino al sufrir problemas psicológicos como consecuencia de una violación en Madrid, tras llegar desde Francia.
«Me interesé por el tema y me di cuenta de que casi no había nada publicado sobre esos dibujos y eso dio inicio, básicamente, a un proyecto de investigación», explicó este martes a la AFP la comisaria de la exposición londinense, Vanessa Boni.
Mexicana nacida en Inglaterra
Carrington, que nació en Clayton Green, en el norte de Inglaterra, en 1917, falleció en México en 2011, país que la acogió en 1942.
La exposición, la primera sobre Carrington en Londres desde 1991, recoge alrededor de medio centenar de objetos, entre obras, cartas y otros escritos relacionados con su etapa española, entre 1939 y 1941, tras huir de Francia.
«Estas obras trazan un recorrido de desplazamiento, exilio y crisis psicológica», explica Boni respecto a lo que se puede ver en la exposición en el museo, fue fue la casa de Sigmund Freud cuando escapó de la anexión nazi de Austria en 1938.
El padre del psicoanálisis pasó allí el último año de su vida, antes morir en 1939.
«Este museo tiene una historia de exilio y desplazamiento, porque la familia Freud fue desplazada durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente en la misma época (que Carrington). Por eso parecía muy pertinente mostrar este conjunto de obras aquí», explica Boni, haciendo un paralelismo con la pintora mexicana.
«El marco del Museo Freud hace diferente esta exposición a si se presentara en una galería convencional. Se trata realmente de pensar en un diálogo entre la colección de Freud y la obra de Leonora», añade Boni.
Tras escapar del hospital de Santander en 1941, llegó a Lisboa, luego emigró a Nueva York hasta radicarse en México.