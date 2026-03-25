Banco Cuscatlán y SISA Seguros reafirman su compromiso con Cruz Roja Salvadoreña por sexto año consecutivo en Semana Santa 2026

SISA Seguros, la aseguradora líder en El Salvador, dio a conocer su Plan Estratégico 2026, con el que reafirma su posición dominante en el mercado regional y acelera su proceso de modernización tecnológica y crecimiento geográfico.

La compañía cerró el período reciente con más de 1.5 millones de asegurados y una participación de mercado del 23.04%, según los datos oficiales presentados. En términos financieros, reportó primas netas emitidas por US$231.7 millones y reclamos pagados por US$116.4 millones, lo que equivale a un promedio de aproximadamente medio millón de dólares diarios en indemnizaciones (considerando días hábiles).

“Seguimos demostrando día a día que SISA sí paga y que nuestra prioridad es brindar tranquilidad y seguridad financiera a nuestros clientes”, destaca el comunicado oficial de la empresa.

Transformación digital y expansión como ejes centrales

El plan para 2026 pone especial énfasis en la transformación digital: automatización de procesos clave, reducción significativa de tiempos de atención y mayor integración tecnológica en toda la cadena de valor.

Paralelamente, la aseguradora avanza en su estrategia de expansión regional, donde ya cuenta con cinco sucursales operativas en Guatemala y anuncia planes concretos de ingreso al mercado de Honduras en el corto plazo.

Otro pilar del plan es la innovación en productos y servicios. Entre las novedades destacan el desarrollo de seguros agrícolas, nuevas alianzas comerciales estratégicas y programas de fidelización orientados a un crecimiento sostenible y a elevar los niveles de satisfacción de los asegurados.

Reconocimientos que respaldan el liderazgoLa solidez de SISA se refleja también en sus calificaciones de riesgo: A- (Excelente) a nivel internacional y AAA (Excelente) en la escala local. Estos ratings se complementan con varios reconocimientos obtenidos recientemente:

Medalla de plata en los Premios Fintech Americas en la categoría Transformación Digital.

Puesto #3 en el ranking nacional de Mejor Servicio al Cliente según Revista SUMMA.

Posición #1 en el ramo asegurador en servicio al cliente.

Única empresa del sector en el ranking nacional de Mejor Talento Humano, donde ocupa el puesto #6 general.

Un dato que subraya la confianza del mercado: el 90% de sus clientes mantiene una relación comercial con la compañía de más de 10 años.

Formación de intermediarios y productos destacadosSISA continúa fortaleciendo a su red de aliados a través de la Escuela de Formación de Intermediarios, estructurada en tres niveles progresivos: Módulo Técnico, Módulo Profesional y Módulo Gerencial.Entre su portafolio actual sobresalen los seguros de daños, diversos y personales, así como el SISA Travel Insurance, que ofrece asistencia 24/7 y cobertura de hasta US$50,000 en viajes.

Otro diferenciador es el programa de lealtad SISA WOW, que entrega descuentos instantáneos en comercios afiliados mediante la aplicación SISA GO.

Cultura interna y reconocimiento a aliadosLa empresa mantiene una activa política de reconocimiento hacia su fuerza comercial con celebraciones institucionales como el Día del Asesor de Seguros, el Día del Padre y premiaciones anuales a los mayores productores, iniciativas que buscan reforzar el sentido de pertenencia y el compromiso de largo plazo con sus intermediarios.

Con este plan integral, SISA Seguros ratifica su objetivo de seguir siendo el referente del sector asegurador en la región, combinando innovación, excelencia en el servicio al cliente y rentabilidad sostenible, mientras impulsa el crecimiento compartido con clientes, socios y colaboradores.

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