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LNB dedica su sorteo LOTRA N.º 444 al Centro Histórico de San Salvador
- Primer Premio: $205,000 – Billete N.º 07292 (No vendido)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 24640 (No vendido)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 22682 (No vendido)
Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.También podés sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
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Banco Cuscatlán y SISA Seguros reafirman su compromiso con Cruz Roja Salvadoreña por sexto año consecutivo en Semana Santa 2026
Banco Cuscatlán y SISA Seguros entregaron un nuevo donativo a la Cruz Roja Salvadoreña para fortalecer el “Plan Semana Santa 2026”, operativo que busca atender emergencias derivadas de accidentes en playas, balnearios, actos religiosos y carreteras durante las festividades.
FOTOS: Diario Digital Cronio
Este esfuerzo conjunto, que se mantiene por sexto año consecutivo, tiene como objetivo principal reforzar la capacidad de respuesta de los socorristas y guardavidas ante el aumento de la movilidad y los riesgos típicos de esta temporada.
FOTOS: Diario Digital Cronio
La donación incluye equipos esenciales para los voluntarios: maletines para botiquines y suministros médicos de primeros auxilios, canopis para los puestos de socorro, hieleras para mantener los insumos de hidratación a la temperatura adecuada, y bolsas taqueras para facilitar el transporte de materiales. Todo ello busca garantizar una atención rápida y de calidad en situaciones de emergencia.
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“En Banco Cuscatlán reconocemos que esta es una época especialmente significativa para las familias salvadoreñas, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de respaldar las acciones impulsadas por la Cruz Roja Salvadoreña. A través de este aporte, nos sumamos a los esfuerzos por promover espacios de recreación seguros, facilitando insumos de salvamento que contribuyen a la prevención de incidentes en entornos acuáticos y terrestres, y fortalecen la capacidad de respuesta oportuna de sus voluntarios en la protección de la vida”, expresó Evelyn Pozas, Coordinadora de Relaciones Corporativas y RSE del Banco Cuscatlán.
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Por su parte, Roxana Zúniga, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo de SISA Seguros, señaló: “En SISA Seguros reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de los salvadoreños al sumarnos junto a Banco Cuscatlán al valioso trabajo de Cruz Roja Salvadoreña. A través de este donativo, contribuimos al fortalecimiento del equipo de guardavidas y socorristas durante el período de Semana Santa, mediante la entrega de equipos e implementos médicos para brindar las asistencias, y el Plan de Guardacostas, convencidos de que respaldar esta labor es también una forma de cuidar a las familias que disfrutan de estas vacaciones”.
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El “Plan Semana Santa 2026” de la Cruz Roja Salvadoreña contempla el despliegue de 9 puestos de socorro acuáticos en las playas y balnearios de mayor afluencia, 10 puestos terrestres en las principales carreteras del país y la activación de 60 seccionales que funcionarán como puestos de socorro adicionales. En total, cerca de 1,500 voluntarios participarán en el operativo a nivel nacional.
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Fernando Márquez, Primer Director del Consejo Ejecutivo de Cruz Roja Salvadoreña, agradeció el apoyo sostenido de ambas empresas: “Agradecemos profundamente el respaldo constante de Banco Cuscatlán y SISA Seguros, aliados que han demostrado su compromiso con nuestra labor a lo largo de los años. Su contribución permite que nuestros socorristas y guardavidas cuenten con el equipamiento necesario para responder de manera oportuna durante la temporada de Semana Santa, un período en el que aumentan los riesgos y la demanda de atención en emergencias”.
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El plan busca orientar y asistir a la población con medidas de prevención, protección, atención de primeros auxilios, seguridad y salvamento acuático, garantizando un servicio eficaz y eficiente durante las vacaciones.
@diario_digital_cronio Este esfuerzo conjunto entre Banco CUSCATLAN y SISA Seguros busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar atención inmediata a quienes más lo necesiten durante este periodo de alta movilidad y mayor riesgo. Esta donación permitirá el abastecimiento de equipos a los socorristas de Cruz Roja Salvadoreña, como maletines para botiquines y suministros médicos para la atención de primeros auxilios; canopis que servirán en los puestos de socorro; hieleras para mantener los insumos de hidratación a la temperatura adecuada; y bolsas taqueras para facilitar el transporte de materiales esenciales, todo con el fin de garantizar una atención de calidad durante situaciones de emergencia. #Cronio #bancocuscatlan #SISA #cruzrojasalvadoreña ♬ sonido original – Diario Digital Cronio
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Gabriela Quirós asume la presidencia de la gremial Voces Vitales
La organización Voces Vitales El Salvador, eligió recientemente su junta directiva para el año 2026 bajo el concepto “Mujeres que prosperan”, con el objetivo de contribuir al bienestar financiero de las mujeres y avanzar en el cierre de brechas de género en el país.
La organización, que desde 2012 promueve el empoderamiento económico femenino centrado en el desarrollo de habilidades de liderazgo, espíritu empresarial y autoestima, detalló una ambiciosa agenda que incluye formación en finanzas personales y empresariales, uso de herramientas de inteligencia artificial, inversión, emprendimiento y espacios de networking.
De acuerdo con datos del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las mujeres de la región enfrentan mayor fragilidad económica, ingresos inestables y limitada capacidad de ahorro, lo que representa un desafío clave para el avance de la equidad de género en Latinoamérica.
Gabriela Quirós, presidenta de Voces Vitales El Salvador, enfatizó la importancia del enfoque financiero este año: “No existe un verdadero empoderamiento económico de las mujeres sin un sólido bienestar financiero. Por ello este año estamos enfocando buena parte de nuestros esfuerzos a fortalecer los conocimientos sobre el buen manejo de las finanzas personales y empresariales, así como en herramientas de dinero, mayor inversión y desarrollo sostenible. Creemos que entre mejor preparadas estemos las mujeres, mayor oportunidad de desarrollo sostenible hay para ellas y sus familias, lo que repercute positivamente en toda la sociedad”.
Mientras tanto, la directora de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán, Ximena Robin, fue nombrada como directora suplente de la organización.
La programación 2026 mantiene eventos emblemáticos de la organización, como la tradicional Caminata de Mentoría y el evento multinivel “Crece Mujer”, y suma nuevos proyectos de cooperación, talleres de formación en finanzas, inteligencia artificial y otros temas relevantes, junto a espacios seguros de networking.
El anuncio se realizó durante la Asamblea General de Socias, en la que se juramentó a la nueva Junta Directiva para los próximos dos años. Esta estará integrada por jóvenes ejecutivas profesionales de diversas especialidades, quienes recorrerán el país impulsando el desarrollo de las mujeres salvadoreñas.
Maria Eugenia Bruzuela de Ávila, fundadora de Voces Vitales El Salvador, expresó su satisfacción por la renovación generacional: “Como miembro fundadora de Voces Vitales, me complace ver rostros nuevos que, además de ser profesionales exitosas en sus diferentes roles, están comprometidas con seguir abriendo el camino para que más mujeres puedan ser independientes financieramente, seguras emocionalmente, para que puedan dar el siguiente paso en su carrera, emprendimiento o el legado que quieran construir para las futuras generaciones”.
Voces Vitales es una organización sin fines de lucro fundada en 2012 que forma parte de la Vital Voices Global Partnership, presente en 144 países y con más de 25 años de experiencia invirtiendo en mujeres líderes que resuelven los mayores desafíos del mundo.
Su trabajo se centra en potenciar el rol de las mujeres como empresarias, profesionales y agentes de cambio, promoviendo su empoderamiento económico y el desarrollo de su liderazgo para construir una sociedad más inclusiva y próspera.
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Sorteo LOTRA N.º 443 dedicado al Digital Asset Summit 2026
La Lotería Nacional realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 443, dedicado a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), organismo encargado de supervisar y promover el desarrollo del ecosistema de activos digitales en El Salvador.
La CNAD trabaja para garantizar el cumplimiento de estándares regulatorios, fomentar la innovación y fortalecer un entorno seguro para las transacciones digitales. Además, mantiene un registro público de emisores y comercializadores autorizados; operar sin su aprobación constituye una infracción sujeta a sanciones conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales.
En este contexto, se confirmó la realización del El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se llevará a cabo el próximo 15 de abril. Por segundo año consecutivo, este evento reunirá a líderes del sector público y privado para abordar los principales retos y oportunidades de la industria de activos digitales.
La realización de este tipo de encuentros posiciona a El Salvador como un país referente en la promoción de innovación financiera y desarrollo tecnológico, consolidando su proyección como sede de eventos internacionales de alto nivel.
Este avance se enmarca en un entorno que continúa fortaleciendo condiciones favorables para la inversión, la confianza y el desarrollo económico.Como parte del protocolo previo al sorteo, se realizó la presentación de los Premios Mayores y la selección de los maletines de balotas, con la participación de Carlos Aguilar, director propietario de la Comisión Nacional de Activos Digitales.Posteriormente, el Team Lotería entregó el marco conmemorativo con el vigésimo de la semana.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 443:
Primer Premio: $185,000 – Billete N.º 22300 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 25783 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 30276 No vendido.
Conocé la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.El resumen de premios principales podrá sintonizarse a las 5:30 p. m. por Canal 10.