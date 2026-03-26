LNB dedica su sorteo LOTRA N.º 444 al Centro Histórico de San Salvador

La organización Voces Vitales El Salvador, eligió recientemente su junta directiva para el año 2026 bajo el concepto “Mujeres que prosperan”, con el objetivo de contribuir al bienestar financiero de las mujeres y avanzar en el cierre de brechas de género en el país.

La organización, que desde 2012 promueve el empoderamiento económico femenino centrado en el desarrollo de habilidades de liderazgo, espíritu empresarial y autoestima, detalló una ambiciosa agenda que incluye formación en finanzas personales y empresariales, uso de herramientas de inteligencia artificial, inversión, emprendimiento y espacios de networking.

De acuerdo con datos del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las mujeres de la región enfrentan mayor fragilidad económica, ingresos inestables y limitada capacidad de ahorro, lo que representa un desafío clave para el avance de la equidad de género en Latinoamérica.

Gabriela Quirós, presidenta de Voces Vitales El Salvador, enfatizó la importancia del enfoque financiero este año: “No existe un verdadero empoderamiento económico de las mujeres sin un sólido bienestar financiero. Por ello este año estamos enfocando buena parte de nuestros esfuerzos a fortalecer los conocimientos sobre el buen manejo de las finanzas personales y empresariales, así como en herramientas de dinero, mayor inversión y desarrollo sostenible. Creemos que entre mejor preparadas estemos las mujeres, mayor oportunidad de desarrollo sostenible hay para ellas y sus familias, lo que repercute positivamente en toda la sociedad”.

Mientras tanto, la directora de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán, Ximena Robin, fue nombrada como directora suplente de la organización.

La programación 2026 mantiene eventos emblemáticos de la organización, como la tradicional Caminata de Mentoría y el evento multinivel “Crece Mujer”, y suma nuevos proyectos de cooperación, talleres de formación en finanzas, inteligencia artificial y otros temas relevantes, junto a espacios seguros de networking.

El anuncio se realizó durante la Asamblea General de Socias, en la que se juramentó a la nueva Junta Directiva para los próximos dos años. Esta estará integrada por jóvenes ejecutivas profesionales de diversas especialidades, quienes recorrerán el país impulsando el desarrollo de las mujeres salvadoreñas.

Maria Eugenia Bruzuela de Ávila, fundadora de Voces Vitales El Salvador, expresó su satisfacción por la renovación generacional: “Como miembro fundadora de Voces Vitales, me complace ver rostros nuevos que, además de ser profesionales exitosas en sus diferentes roles, están comprometidas con seguir abriendo el camino para que más mujeres puedan ser independientes financieramente, seguras emocionalmente, para que puedan dar el siguiente paso en su carrera, emprendimiento o el legado que quieran construir para las futuras generaciones”.

Voces Vitales es una organización sin fines de lucro fundada en 2012 que forma parte de la Vital Voices Global Partnership, presente en 144 países y con más de 25 años de experiencia invirtiendo en mujeres líderes que resuelven los mayores desafíos del mundo.

Su trabajo se centra en potenciar el rol de las mujeres como empresarias, profesionales y agentes de cambio, promoviendo su empoderamiento económico y el desarrollo de su liderazgo para construir una sociedad más inclusiva y próspera.

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