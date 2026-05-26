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Hallan cadáver de mujer en Santa Ana; Policía capturó a su pareja como sospechoso
El cuerpo sin vida de Ivi Eunice Alvarado Asencio, de aproximadamente 45 años, fue encontrado la madrugada del domingo 24 de mayo al interior de su vivienda situada en la comunidad Amayito, sector siete del distrito de Santa Ana, en Santa Ana Centro. La Policía Nacional Civil (PNC) no ha reportado públicamente sobre este hecho.
Fuentes policiales confirmaron que por este hecho procedieron a la detención del compañero de vida de la víctima por posible feminicidio. La captura tampoco ha sido reportada por la PNC.
El informe de la Policía detalla que la madrugada del domingo recibió una alerta a través del sistema de emergencias 911 sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar al interior de esa vivienda donde Alvarado estaba siendo “agredida física y verbalmente” por el presunto hechor.
La Policía señala que el cuerpo sin vida de la mujer presentaba múltiples golpes que habrían sido causados tras ser vapuleada, por lo que fue trasladado el cadáver a Medicina Legal a autopsia, pero hasta el cierre de esta nota no se había revelado el resultado del examen forense.
Este medio llamó a la PNC de Santa Ana sobre este hecho y por qué no apareció en su reporte de estadísticas de homicidios, pero agentes afirmaron que “no estaban autorizados para brindar información sobre este tipo de hechos”.
No obstante, la pareja no mostraba signos de violencia intrafamiliar, pero sí reconocieron que ambos eran personas que consumían bebidas alcohólicas constantemente.
«El sábado los vimos por la tarde y ya andaban bastantes ebrios, pero ya el domingo temprano en la mañana estaban los policías y soldados afuera de la casa. Eran una pareja que no tenía problemas con nadie y los que los conocíamos nunca supimos que hubiesen peleado; eso nos ha sorprendido que digan que él la mató. La Policía acá no dijo nada, solo se lo llevaron detenido”, comentó una vecina en anonimato.
Agregó que la pareja tenía más de 30 años de residir en ese sector y ambos se dedicaban a trabajos de construcción.
Los restos de Eunice Alvarado estaban siendo velados este lunes en la colonia El Paraíso, en Usulután Este, de donde era originaria. Sin embargo, los familiares evitaron hablar sobre la muerte de la mujer, afirmando que la Policía les indicó que el caso tiene “reserva total”.
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El Salvador ingresa al top 10 de países más innovadores de América Latina
La apuesta por la innovación y la tecnología del Gobierno del presidente Nayib Bukele, en conjunto con el empuje de la iniciativa privada, ha propiciado el ingreso de El Salvador en el «Índice global del ecosistema de startups 2026» de StartupBlink.
En la edición de este año, StartupBlink, centro global de investigación y mapa interactivo que clasifica el ecosistema de emprendimiento y startups en el mundo, coloca a El Salvador en el puesto 80 a escala global; esta también es la primera vez que el país aparece en este listado.
«El Salvador es el país ingresante mejor clasificado en el índice y debuta en el puesto 80 a escala mundial», resaltó la entidad en la descripción del país.
A su vez, remarcó que «El Salvador ocupa el primer lugar en Centroamérica en el pilar de valor de marca del ecosistema, lo que refleja el posicionamiento global más sólido de la subregión, impulsado por el atractivo, la madurez y la visibilidad del ecosistema», señaló StartupBlink.
Para el centro de investigación, esto sugiere que las condiciones subyacentes del entorno empresarial de los países ya están dadas para albergar ecosistemas de startups de rápido crecimiento.
En su análisis también destacó que El Salvador ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe en la categoría funcional de visibilidad del ecosistema, «lo que indica un alto grado de reconocimiento global en la región, impulsado por “influencers” de startups, eventos, organizaciones influyentes y la tracción de las startups».
En América Latina, el país destacó como el décimo más innovador en una lista en la que Brasil lidera en el puesto 26, seguido por Colombia en el 35 y por Chile en el 39. La nación más innovadora del mundo según este ranking es Francia.
Estos avances responden a la generación de condiciones para el desarrollo del sector innovador, las cuales se materializan en normativas como la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías y la Ley de Inteligencia Artificial, impulsadas por la administración Bukele.
«El Salvador ofrece a las startups una entrada estratégica al mundo con un ecosistema de innovación en rápida evolución. Su entorno propicio para la experimentación, sumado al acceso a incentivos fiscales y al talento cualificado y motivado hacen de El Salvador el lugar ideal para que las startups prueben, desarrollen y expandan sus proyectos», mencionó la ministra de Economía, María Luisa Hayem, respecto al ecosistema innovador.
El año pasado, la capital salvadoreña mostró un importante avance en la lista mundial de las ciudades que se perfilan como nichos con potencial para el desarrollo y crecimiento de startups, y se ubicó en el lugar 300, lo que implicó un salto de 405 ubicaciones con respecto a la puntuación de 2024, que fue de 705.
Según datos del Ministerio de Economía (Minec), para agosto de 2025, el ecosistema de startups local equivalía a más de $330 millones en El Salvador, dentro del que destaca el aceleramiento de las fintech.
Internacionales -deportes
La FIFA revela las 48 sedes de entrenamiento de las selecciones del Mundial 2026
De los 48 equipos que competirán en la máxima cita del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio, 39 tendrán su base en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá.
«Los campamentos base de los equipos son una parte integral del entramado de cualquier Copa del Mundo de la FIFA», declaró Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial de la FIFA 2026.
«Son los lugares donde los equipos echan raíces, entrenan, se recuperan y viven el ritmo cotidiano del torneo», añadió.
Mientras la campeona Argentina e Inglaterra establecerán sus bases en Kansas City, se confirmó que Irán lo hará en Tijuana, México.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su país permitiría a Irán establecerse allí para evitar las restricciones de visado de Estados Unidos.
Colombia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay también tendrán su base en México. Por su parte, Canadá y Panamá se alojarán en territorio canadiense, mientras que el resto de las selecciones se instalarán en Estados Unidos.
Estas son las sedes de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026:
Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)
Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)
Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)
Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)
Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)
Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)
Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)
Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)
Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)
RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)
Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)
Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)
Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)
Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)
Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)
Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)
Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)
Inglaterra: Kansas City, Misouri (Swope Soccer Village)
España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)
Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)
Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)
Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)
Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)
Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)
Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)
Jordania: Portland. Oregón (Universidad de Portland)
Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)
Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)
Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)
Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)
México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)
Países Bajos: Kansas City, Misouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)
Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)
Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego – Estadio Torero)
Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)
Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)
Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)
Catar: Santa Bárbara, California (Westmont College)
Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca – Universidad del Fútbol)
Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)
Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)
Suiza: San Diego, California (SDJA)
Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)
Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)
Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)
Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)
Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)
Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)
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Sector trabajador listo para abogar por el país por la salida de lista corta
Nueve miembros de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) integrará la comitiva del sector laboral que participará el 1 de junio en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde junto a las representaciones del sector empleador y el Gobierno buscarán la salida de El Salvador de la lista corta.
Durante una conferencia, la USS reiteró su posición para lograr el hito de sacar al país de este listado en el que ha permanecido en los últimos 15 años.
«Lograr la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT representa un hecho importante para el desarrollo del país, y un reconocimiento a los esfuerzos realizados en materia sindical, y derechos laborales», dijo el representante de la USS, Adolfo Sánchez.
«Este posible logro es resultado del trabajo internacional técnico y estratégico impulsado por la USS mediante un proceso permanente de diálogo social, incidencia, y cabildeo nacional e internacional ante centrales sindicales, y organismos multilaterales vinculados al sistema normativo de la OIT», añadió.
En este sentido, Sánchez también reconoció el papel fundamental desempeñado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para conseguir la coordinación tripartita que pone al país en la brecha final para salir del listado de países que no cumplen con los derechos laborales.
«La actuación intersectorial del ministro Rolando Castro ha estado orientada al fortalecimiento de la posición internacional de El Salvador en materia laboral ante la comunidad internacional, promoviendo espacios de diálogo tripartito, concertación, y cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la OIT», subrayó.
Asimismo, sostuvo que este avance deberá traducirse en el país en mayores oportunidades para la clase trabajadora mediante el fortalecimiento de los derechos laborales en todos los sectores productivos.
«La posible salida de esta lista fortalece la confianza internacional en El Salvador y abre oportunidades para atraer inversión, generar empleo formal, y mejorar las condiciones económicas y sociales de toda la población salvadoreña»
También mencionó que, durante la conferencia, el sector trabajador salvadoreño también participará en espacios sobre libertad sindical, cumplimiento de convenios internacionales, diálogo social, y derechos laborales
«Nuestra participación en la Misión Ginebra 2026 representa una oportunidad estratégica para fortalecer los vínculos internacionales del movimiento sindical salvadoreño y posicionar a la clase trabajadora salvadoreña ante la comunidad internacional».
En diversas oportunidades, el titular del ministro de Trabajo, ha reiterado que el país cuenta con argumentos sólidos para conseguir el objetivo de ser excluidos del mencionado listado.
«Iremos preparados para justificar ante todos los países del mundo que El Salvador debe salir de la lista corta de la OIT. Nuestros argumentos están muy sólidos y ya estamos a pocos días del evento central y la toma de decisión final. Será inédito para nuestra nación», declaró recientemente.
Castro ha explicado que de los 197 países del mundo,187 forman parte de la OIT a los cuales se les envía la lista corta, pero que esta también es enviada a los países no miembros, informando de vulneración laboral.
«Es un lunar o mancha de la imagen del país, así hemos estado por décadas en nuestro El Salvador, ante la mirada del mundo. Tendremos la oportunidad de convertir a nuestra nación en un ejemplo de desarrollo y avances ante la inversión internacional y la opción de relaciones laborales modernas y justas para todos», ha reiterado el titular.