Hallan cadáver de mujer en Santa Ana; Policía capturó a su pareja como sospechoso

El cuerpo sin vida de Ivi Eunice Alvarado Asencio, de aproximadamente 45 años, fue encontrado la madrugada del domingo 24 de mayo al interior de su vivienda situada en la comunidad Amayito, sector siete del distrito de Santa Ana, en Santa Ana Centro. La Policía Nacional Civil (PNC) no ha reportado públicamente sobre este hecho.

Fuentes policiales confirmaron que por este hecho procedieron a la detención del compañero de vida de la víctima por posible feminicidio. La captura tampoco ha sido reportada por la PNC.

El informe de la Policía detalla que la madrugada del domingo recibió una alerta a través del sistema de emergencias 911 sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar al interior de esa vivienda donde Alvarado estaba siendo “agredida física y verbalmente” por el presunto hechor.

La Policía señala que el cuerpo sin vida de la mujer presentaba múltiples golpes que habrían sido causados tras ser vapuleada, por lo que fue trasladado el cadáver a Medicina Legal a autopsia, pero hasta el cierre de esta nota no se había revelado el resultado del examen forense.

Este medio llamó a la PNC de Santa Ana sobre este hecho y por qué no apareció en su reporte de estadísticas de homicidios, pero agentes afirmaron que “no estaban autorizados para brindar información sobre este tipo de hechos”.

No obstante, la pareja no mostraba signos de violencia intrafamiliar, pero sí reconocieron que ambos eran personas que consumían bebidas alcohólicas constantemente.

«El sábado los vimos por la tarde y ya andaban bastantes ebrios, pero ya el domingo temprano en la mañana estaban los policías y soldados afuera de la casa. Eran una pareja que no tenía problemas con nadie y los que los conocíamos nunca supimos que hubiesen peleado; eso nos ha sorprendido que digan que él la mató. La Policía acá no dijo nada, solo se lo llevaron detenido”, comentó una vecina en anonimato.

Agregó que la pareja tenía más de 30 años de residir en ese sector y ambos se dedicaban a trabajos de construcción.

Los restos de Eunice Alvarado estaban siendo velados este lunes en la colonia El Paraíso, en Usulután Este, de donde era originaria. Sin embargo, los familiares evitaron hablar sobre la muerte de la mujer, afirmando que la Policía les indicó que el caso tiene “reserva total”.

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