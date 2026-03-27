Gobierno de El Salvador desplegará más de 100,000 elementos durante Semana Santa

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, anunció el amplio dispositivo de seguridad que será implementado a nivel nacional durante el periodo de Semana Santa, con énfasis en zonas turísticas y actividades de alta concentración de personas.

«En total, tendremos 100,000 talentos humanos, con representación de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil que están haciendo un aporte significativo», explicó Amaya en conferencia de prensa.

Como parte del plan, la Unidad de Guardavidas estará presente en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos, sumando un total de 180 puntos de monitoreo. En estos lugares se desplegarán 342 profesionales de salvamento acuático, quienes tendrán la tarea de prevenir incidentes y brindar respuesta inmediata ante emergencias

En cuanto a las actividades religiosas, culturales y recreativas, Amaya detalló que se instalarán puestos de mando en Sonsonate y San Salvador, debido a la alta afluencia de turistas y feligreses que se espera entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Estas acciones buscan garantizar la seguridad durante uno de los periodos de mayor movilización en el país.

Asimismo, el funcionario informó que el Centro de Operaciones de Emergencia estará habilitado desde este día hasta el 6 de abril, funcionando como eje de coordinación para la toma de decisiones y gestión de información en tiempo real.

«El Centro de Operaciones de Emergencia estará habilitado desde este día hasta el 6 de abril. En el cual estaremos, no solamente gestionando la información, sino tomando las decisiones operativas», indicó.

Mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) también estará activo.

«Estamos presentes a escala nacional con 17 bases operativas, 15 terrestres, una aérea, una marítima, contamos con más de 100 ambulancias terrestres, tres aéreas, cuatro marítimas», señaló el director del SEM, Carlos Orellana.

En total, el plan contempla la participación de más 100,000 elementos de distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, quienes trabajarán de manera articulada para atender cualquier eventualidad durante las vacaciones.

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