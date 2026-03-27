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Defensoría realiza verificaciones a establecimientos en Surf City previo a Semana Santa
Este viernes, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ejecutaron operativos en establecimientos del centro comercial El Encuentro Surf City, en La Libertad Costa, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población a través de la verificación de la calidad de los alimentos y el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor.
Las inspecciones fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y el intendente de vigilancia de la Super Intendencia, Gustavo Adolfo Salgado.
Estos operativos permitirán proteger los derechos de los consumidores y la economía de las familias durante el periodo vacacional de Semana Santa.
«Nos estamos preparando para la temporada de Semana Santa, en la que se registra una fuerte actividad de visitantes, por lo que mantenemos esfuerzos de verificación en distintos ámbitos, según las competencias de cada institución», explicó el presidente de la Defensoría.
Salazar también explicó que buscan erradicar la venta de producto vencido de las estanterías, cocinas de restaurantes, puestos de preparación de alimentos y tiendas de convivencia y hoteles, a través de las verificaciones.
«Es importante garantizar a la población información clara, oportuna y precisa a través de cualquier mecanismo publicitario. Además, verificaremos la correcta exhibición de precios», explicó Salazar.
Las inspecciones se realizan en establecimientos que manipulan, almacenan, preparan y comercializan alimentos y bebidas, con el fin de garantizar condiciones seguras de consumo para la población durante la temporada vacacional.
Por su parte, la Superintendencia de Regulación Sanitaria habilitó la línea telefónica 194 y el correo electrónico denuncias.sanitarias@srs.gob.sv para recibir denuncias de la población respecto al tema sanitario.
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Condenan a 13 años de cárcel a hombre que estafó $38,000 a tres personas
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla resolvió condenar a 13 años de prisión a Miguel Humberto Arroyo Ibarra, por el delito de estafa en perjuicio de tres personas a quienes pidió dinero para inversiones, que resultaron ser falsas.
En 2023 las víctimas entregaron a Arroyo Ibarra, montos de $18,500, $17,000 y $3,000, haciendo un total de $38,500. De acuerdo a la investigación fiscal, el imputado captó ese dinero con la promesa de que sería invertido en una supuesta bolsa de valores y con ello entregaría buenos réditos a las personas que confiaron en él.
Pasó el tiempo y las víctimas no recuperaron ni el capital y mucho menos ganancias, por lo que decidieron denunciar a Arroyo, quien además de cumplir la pena de prisión, deberá devolver el monto de $38,500.
Internacionales
Presidente de Colombia advierte nuevo ciclo de violencia social por régimen en El Salvador
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó durante una entrevista que las capturas masivas qué ejecuta el brazo armado del Gobierno de El Salvador durante el régimen de excepción, ha desencadenado un nuevo ciclo de violencia en la sociedad salvadoreña que no tardará en explotar.
Petro opinió respecto al trabajo que ejecuta el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad pública y, según él, existe violación a los derechos humanos en El Salvador.
«Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos cuplables y otros no tantos, hay violaciones a los derechos humanos van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte», aseveró.
A la vez, dijo que al salir de presión, las personas capturadas injustamente saldrían con rencor y lo que generaría una nueva etapa de estallido social.
«Esa salida puede contener tanta ira, entonces, la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia, que ha estado en muchos ciclos de violencia. Es una probabilidad», aseveró.
Internacionales
Presidenta electa de Costa Rica dice que replicará el «modelo Bukele»
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo replicará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al entrevistador al ser cuestionada si implementará durante su mandato las estrategias del mandatario salvadoreño que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que, en Costa Rica, si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida, sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo cuestionó el rol de las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de detenidos y no de las víctimas de estos.
«A mi me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaros esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.