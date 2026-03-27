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Proyecto de agua potable en Sacacoyo lleva 97 % de avance
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
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Gobierno de El Salvador desplegará más de 100,000 elementos durante Semana Santa
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, anunció el amplio dispositivo de seguridad que será implementado a nivel nacional durante el periodo de Semana Santa, con énfasis en zonas turísticas y actividades de alta concentración de personas.
«En total, tendremos 100,000 talentos humanos, con representación de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil que están haciendo un aporte significativo», explicó Amaya en conferencia de prensa.
Como parte del plan, la Unidad de Guardavidas estará presente en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos, sumando un total de 180 puntos de monitoreo. En estos lugares se desplegarán 342 profesionales de salvamento acuático, quienes tendrán la tarea de prevenir incidentes y brindar respuesta inmediata ante emergencias
En cuanto a las actividades religiosas, culturales y recreativas, Amaya detalló que se instalarán puestos de mando en Sonsonate y San Salvador, debido a la alta afluencia de turistas y feligreses que se espera entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Estas acciones buscan garantizar la seguridad durante uno de los periodos de mayor movilización en el país.
Asimismo, el funcionario informó que el Centro de Operaciones de Emergencia estará habilitado desde este día hasta el 6 de abril, funcionando como eje de coordinación para la toma de decisiones y gestión de información en tiempo real.
«El Centro de Operaciones de Emergencia estará habilitado desde este día hasta el 6 de abril. En el cual estaremos, no solamente gestionando la información, sino tomando las decisiones operativas», indicó.
Mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) también estará activo.
«Estamos presentes a escala nacional con 17 bases operativas, 15 terrestres, una aérea, una marítima, contamos con más de 100 ambulancias terrestres, tres aéreas, cuatro marítimas», señaló el director del SEM, Carlos Orellana.
En total, el plan contempla la participación de más 100,000 elementos de distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, quienes trabajarán de manera articulada para atender cualquier eventualidad durante las vacaciones.
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Defensoría realiza verificaciones a establecimientos en Surf City previo a Semana Santa
Este viernes, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ejecutaron operativos en establecimientos del centro comercial El Encuentro Surf City, en La Libertad Costa, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población a través de la verificación de la calidad de los alimentos y el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor.
Las inspecciones fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y el intendente de vigilancia de la Super Intendencia, Gustavo Adolfo Salgado.
Estos operativos permitirán proteger los derechos de los consumidores y la economía de las familias durante el periodo vacacional de Semana Santa.
«Nos estamos preparando para la temporada de Semana Santa, en la que se registra una fuerte actividad de visitantes, por lo que mantenemos esfuerzos de verificación en distintos ámbitos, según las competencias de cada institución», explicó el presidente de la Defensoría.
Salazar también explicó que buscan erradicar la venta de producto vencido de las estanterías, cocinas de restaurantes, puestos de preparación de alimentos y tiendas de convivencia y hoteles, a través de las verificaciones.
«Es importante garantizar a la población información clara, oportuna y precisa a través de cualquier mecanismo publicitario. Además, verificaremos la correcta exhibición de precios», explicó Salazar.
Las inspecciones se realizan en establecimientos que manipulan, almacenan, preparan y comercializan alimentos y bebidas, con el fin de garantizar condiciones seguras de consumo para la población durante la temporada vacacional.
Por su parte, la Superintendencia de Regulación Sanitaria habilitó la línea telefónica 194 y el correo electrónico denuncias.sanitarias@srs.gob.sv para recibir denuncias de la población respecto al tema sanitario.
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Condenan a 13 años de cárcel a hombre que estafó $38,000 a tres personas
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla resolvió condenar a 13 años de prisión a Miguel Humberto Arroyo Ibarra, por el delito de estafa en perjuicio de tres personas a quienes pidió dinero para inversiones, que resultaron ser falsas.
En 2023 las víctimas entregaron a Arroyo Ibarra, montos de $18,500, $17,000 y $3,000, haciendo un total de $38,500. De acuerdo a la investigación fiscal, el imputado captó ese dinero con la promesa de que sería invertido en una supuesta bolsa de valores y con ello entregaría buenos réditos a las personas que confiaron en él.
Pasó el tiempo y las víctimas no recuperaron ni el capital y mucho menos ganancias, por lo que decidieron denunciar a Arroyo, quien además de cumplir la pena de prisión, deberá devolver el monto de $38,500.