Dos nicaragüenses arrestados por golpear a hombre con una tabla

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que equipos técnicos se encuentran interviniendo el espejo de agua del Lago de Coatepeque debido a la proliferación de cianobacterias.

Como parte de las acciones, las autoridades realizan la extracción de estas bacterias visibles en la superficie, así como la toma de muestras de agua que serán analizadas en un laboratorio certificado, con el objetivo de evaluar la magnitud del fenómeno y sus posibles impactos.

De acuerdo con el MARN, la proliferación de cianobacterias está asociada a factores como las altas temperaturas, la radiación solar y el exceso de nutrientes en el agua.

Realizamos extracción de cianobacterias en el espejo de agua y tomamos muestras de agua para ser analizadas en nuestro laboratorio certificado. pic.twitter.com/356w6iMFIz

Las autoridades explicaron que se trata de un proceso dinámico. Con la llegada de lluvias, la disminución de la temperatura y la mezcla del agua, la proliferación tiende a reducirse de manera natural.

El MARN aseguró que mantiene acciones constantes de verificación y monitoreo en la zona.

«Mantenemos acciones de verificación y monitoreo en la zona para garantizar la seguridad de los visitantes y la preservación de este importante cuerpo de agua», indicó la institución en su cuenta oficial de X.

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