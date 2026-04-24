Capturan a pandillero de la 18R en Colón, La Libertad Oeste

El Despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, impulsa un proceso de formación dirigido a logopedas, fisioterapeutas y psicólogos del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y la Fundación Teletón, con el objetivo de fortalecer la atención a la niñez con discapacidad auditiva en el país.

La capacitación, que es impartida por la Fundación Lalla Asmaa, forma parte de una alianza estratégica que busca mejorar el acceso a servicios de habilitación y rehabilitación auditiva.

El acuerdo surgió tras la visita oficial que la primera dama realizó al Reino de Marruecos, por invitación de Lalla Asmaa, con quien se consolidaron esfuerzos para fortalecer la atención a la niñez sorda en El Salvador.

Durante cinco días, los especialistas participan en jornadas teóricas y prácticas centradas en el desarrollo auditivo, cognitivo y social de los niños, así como en el uso de herramientas innovadoras como la música y dispositivos especializados como los implantes cocleares.

«Los implantes cocleares son dispositivos electrónicos que se implantan quirúrgicamente en niños con sordera severa o profunda. Estos estimulan directamente el nervio auditivo mediante impulsos eléctricos, sustituyendo la función de la cóclea, encargada de procesar los sonidos», detallan las autoridades en un comunicado de prensa.

Según se explicó, la música permite estimular habilidades como la memoria, la atención y la diferenciación de sonidos, aspectos clave en el desarrollo del lenguaje.

La formación también aborda la Terapia Auditivo-Verbal, que prioriza la audición como principal vía de aprendizaje.

Este esfuerzo complementa acciones previas como la misión médica realizada en noviembre de 2025 en el Hospital Zacamil, donde especialistas practicaron cirugías de implante coclear a 20 niños. Tras la activación de los dispositivos, los pacientes iniciaron procesos de rehabilitación en el ISRI, con acompañamiento profesional y familiar.

Las autoridades destacaron que este tipo de capacitaciones permite a los profesionales adquirir nuevas herramientas para mejorar la evaluación e intervención en niños con implantes cocleares o audífonos, fortaleciendo así la atención integral.

«La primera dama ha impulsado por más de 12 años acciones orientadas a fortalecer el acceso a servicios de salud auditiva desde la Primera Infancia, mediante la atención integral en el sistema de salud desde la detección temprana», indican las autoridades.

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