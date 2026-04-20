De la zozobra de las pandillas a tener un negocio exitoso en Maryland, EE. UU.

Joel Saravia emigró cuando El Salvador se encontraba convulsionado por la criminalidad, la inseguridad y la violencia de las maras. «Lamentablemente no estaba el país como está ahora. Y nosotros teníamos negocios allá y éramos renteados [extorsionados] por las pandillas y llegaron al extremo de matar a un familiar». Por esta razón, para él y su familia «la situación era insostenible», por lo que armaron maletas para emprender una nueva vida en Maryland, Estados Unidos.

Saravia, antes de dejar atrás su ciudad natal, Usulután, en mayo de 2019, contaba con negocios de productos lácteos, además de pantallas de publicidad en exteriores. El salvadoreño también posee un título en Licenciatura en Computación por la Universidad Gerardo Barrios (UGB) y cuenta con estudios técnicos en Diseño Gráfico.

El usuluteco afirmó que los primeros años en Estados Unidos no fueron sencillos por el idioma, el desconocimiento de procesos de prestaciones y trámites de vivienda, entre otros. Aunque aseguró que sus estudios y la experiencia de siete años en los negocios de medios publicitarios le ayudaron a trabajar «freelance» en el campo del diseño gráfico. Pero, aunque no era bajo el sol, era exigente, pues laboraba largas jornadas.

Orgullo. Joel Saravia muestra parte de los rótulos que elaboran en su negocio en Pasadena, Maryland, EE. UU.

Tras varios años de estar empleado, Saravia tomó la decisión de emprender su negocio. Por mucho tiempo ahorró para comprarse una máquina bordadora de prendas textiles, con la cual gestionó sus primeros pedidos en su casa con la ayuda de su familia.

Cinco años después, la perseverancia y el aumento de pedidos lo llevaron a tomar la decisión de abrir una tienda física.

«Fue difícil por los trámites de inscribir un negocio acá, que conlleva las licencias, conocer los permisos que hay que sacar cuando se renta un local, firmar contratos, buscar seguros para los negocios y los empleados», rememoró.

REFERENTE EN EL RUBRO

El diseñador gráfico bautizó su negocio con el nombre de Plus Custom Printing, el cual ha revolucionado la impresión publicitaria, la rotulación y el bordado de textiles de la ciudad de Pasadena, en Maryland.

Si bien comenzaron con el bordado publicitario en camisas, gorras y otro tipo de textiles, actualmente la oferta ha crecido de forma exponencial, pues ofrecen rotulaciones de vehículos y negocios, cortes en acrílico y en vidrio, grabaciones en metal, acrílico y en vidrio, rótulos de luz neón, bordados textiles, estampado en técnica DTF y rotulación en exteriores en diferentes tipos.

El empresario emplea actualmente a tres personas de forma presencial; además su esposa es parte del negocio y cuenta con personal que trabaja en remoto.

Su clientela es 60 % hispanos y un 40 % estadounidenses. Afirmó que creció más en un año después de abrir su tienda física. El contar con redes sociales y mostrar su trabajo en estas también ha sido clave para el crecimiento de Plus Custom Printing.

Rubro. Saravia también trabaja impresión a gran escala en adhesivos para cualquier tipo de vehículos comerciales, como «food trucks», pick-ups, microbuses y camiones.

Desde sus tiempos de universitario, Joel ha sido amante de las exhibiciones de carros modificados, por lo que desde 2008 organiza este tipo de eventos. Realizó las primeras ediciones de Super Auto Show (SAS) en su natal Usulután. «Posteriormente fui a Honduras a organizar cuatro eventos en Tegucigalpa, de ahí las demás ediciones fueron en San Miguel. Me buscaban de las fiestas patronales de los municipios de mi departamento para llevar el evento», recordó.

SAS cuenta con 36 ediciones anuales, y las cuales las últimas cinco, «hemos elevado de nivel al llevarlo al Autódromo Internacional El Jabalí, en San Juan Opico, La Libertad, y en recientemente en el Parque Deportivo El Cafetalón, en Santa Tecla, La Libertad Sur», explicó Joel.

Una de las grandes novedades es que se han rifado entre los asistentes cinco automóviles modificados, uno anualmente, en el último lustro.

El usuluteco explicó que ha sido clave el apoyo de marcas, compañías y personas amantes del «car show» para que estos sigan realizándose y ofreciendo novedades.

«El hecho de no estar en el país de uno requiere un esfuerzo extra, porque en ocasiones uno desconoce el sistema, pero simplemente requiere un sacrificio en cuanto a educación y asesorarse bien si uno desea invertir y emprender en este país», expresó Saravia. A su vez, animó a la diáspora salvadoreña a tomar valor y comenzar. «En algún momento hemos dudado en dar el primer paso, pero si estamos en esa duda y no lo experimentamos creo que difícilmente podemos lograr nuestros sueños», puntualizó.

REDES SOCIALES

Para conocer más sobre el trabajo de impresión publicitaria de Plus Custom Printing, puede visitar sus redes sociales en Facebook, Instagram y en TikTok. Ingresar a su sitio web: https:// pluscustomprinting. com. O visitar la oficina ubicada en 8201 Ritchie Hwy unit 3, Pasadena, MD 21122.

«LOCOS POR EL TUNNING»

La pasión por los autos modificados ha hecho que Joel Saravia siempre vaya un paso más adelante. Además de la exhibición de este tipo de autos que realiza desde hace 36 años en El Salvador, ha creado un pódcast especializado en este sector, el cual se transmite en vivo por Facebook (SASsuperautoshow) y TikTok (@locosporeltuningsv). Se emite todos los miércoles a las 8 de la noche (hora Maryland); cuenta con la participación de invitados y especialistas en la materia.

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