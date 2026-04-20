Internacionales
Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Japón y provoca tsunami con olas de 80 cm
El sismo se registró a las 16H53 locales (07H53 GMT) en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate.
«Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación», alertó la JMA.
«No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia», añadió.
El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situado a cientos de kilómetros de distancia.
El gobierno afirma haber activado un equipo de gestión de crisis.
Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del «Anillo de Fuego» del Pacífico.
El archipiélago, poblado por unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1.500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta.
La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.
En 2011 un terremoto de magnitud 9,0 desencadenó un tsunami que dejó 18,500 muertos o desaparecidos y provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.
Internacionales
De la zozobra de las pandillas a tener un negocio exitoso en Maryland, EE. UU.
Joel Saravia emigró cuando El Salvador se encontraba convulsionado por la criminalidad, la inseguridad y la violencia de las maras. «Lamentablemente no estaba el país como está ahora. Y nosotros teníamos negocios allá y éramos renteados [extorsionados] por las pandillas y llegaron al extremo de matar a un familiar». Por esta razón, para él y su familia «la situación era insostenible», por lo que armaron maletas para emprender una nueva vida en Maryland, Estados Unidos.
Saravia, antes de dejar atrás su ciudad natal, Usulután, en mayo de 2019, contaba con negocios de productos lácteos, además de pantallas de publicidad en exteriores. El salvadoreño también posee un título en Licenciatura en Computación por la Universidad Gerardo Barrios (UGB) y cuenta con estudios técnicos en Diseño Gráfico.
El usuluteco afirmó que los primeros años en Estados Unidos no fueron sencillos por el idioma, el desconocimiento de procesos de prestaciones y trámites de vivienda, entre otros. Aunque aseguró que sus estudios y la experiencia de siete años en los negocios de medios publicitarios le ayudaron a trabajar «freelance» en el campo del diseño gráfico. Pero, aunque no era bajo el sol, era exigente, pues laboraba largas jornadas.
Orgullo. Joel Saravia muestra parte de los rótulos que elaboran en su negocio en Pasadena, Maryland, EE. UU.
Tras varios años de estar empleado, Saravia tomó la decisión de emprender su negocio. Por mucho tiempo ahorró para comprarse una máquina bordadora de prendas textiles, con la cual gestionó sus primeros pedidos en su casa con la ayuda de su familia.
Cinco años después, la perseverancia y el aumento de pedidos lo llevaron a tomar la decisión de abrir una tienda física.
«Fue difícil por los trámites de inscribir un negocio acá, que conlleva las licencias, conocer los permisos que hay que sacar cuando se renta un local, firmar contratos, buscar seguros para los negocios y los empleados», rememoró.
REFERENTE EN EL RUBRO
El diseñador gráfico bautizó su negocio con el nombre de Plus Custom Printing, el cual ha revolucionado la impresión publicitaria, la rotulación y el bordado de textiles de la ciudad de Pasadena, en Maryland.
Si bien comenzaron con el bordado publicitario en camisas, gorras y otro tipo de textiles, actualmente la oferta ha crecido de forma exponencial, pues ofrecen rotulaciones de vehículos y negocios, cortes en acrílico y en vidrio, grabaciones en metal, acrílico y en vidrio, rótulos de luz neón, bordados textiles, estampado en técnica DTF y rotulación en exteriores en diferentes tipos.
El empresario emplea actualmente a tres personas de forma presencial; además su esposa es parte del negocio y cuenta con personal que trabaja en remoto.
Su clientela es 60 % hispanos y un 40 % estadounidenses. Afirmó que creció más en un año después de abrir su tienda física. El contar con redes sociales y mostrar su trabajo en estas también ha sido clave para el crecimiento de Plus Custom Printing.
Rubro. Saravia también trabaja impresión a gran escala en adhesivos para cualquier tipo de vehículos comerciales, como «food trucks», pick-ups, microbuses y camiones.
Desde sus tiempos de universitario, Joel ha sido amante de las exhibiciones de carros modificados, por lo que desde 2008 organiza este tipo de eventos. Realizó las primeras ediciones de Super Auto Show (SAS) en su natal Usulután. «Posteriormente fui a Honduras a organizar cuatro eventos en Tegucigalpa, de ahí las demás ediciones fueron en San Miguel. Me buscaban de las fiestas patronales de los municipios de mi departamento para llevar el evento», recordó.
SAS cuenta con 36 ediciones anuales, y las cuales las últimas cinco, «hemos elevado de nivel al llevarlo al Autódromo Internacional El Jabalí, en San Juan Opico, La Libertad, y en recientemente en el Parque Deportivo El Cafetalón, en Santa Tecla, La Libertad Sur», explicó Joel.
Una de las grandes novedades es que se han rifado entre los asistentes cinco automóviles modificados, uno anualmente, en el último lustro.
El usuluteco explicó que ha sido clave el apoyo de marcas, compañías y personas amantes del «car show» para que estos sigan realizándose y ofreciendo novedades.
«El hecho de no estar en el país de uno requiere un esfuerzo extra, porque en ocasiones uno desconoce el sistema, pero simplemente requiere un sacrificio en cuanto a educación y asesorarse bien si uno desea invertir y emprender en este país», expresó Saravia. A su vez, animó a la diáspora salvadoreña a tomar valor y comenzar. «En algún momento hemos dudado en dar el primer paso, pero si estamos en esa duda y no lo experimentamos creo que difícilmente podemos lograr nuestros sueños», puntualizó.
REDES SOCIALES
Para conocer más sobre el trabajo de impresión publicitaria de Plus Custom Printing, puede visitar sus redes sociales en Facebook, Instagram y en TikTok. Ingresar a su sitio web: https:// pluscustomprinting. com. O visitar la oficina ubicada en 8201 Ritchie Hwy unit 3, Pasadena, MD 21122.
«LOCOS POR EL TUNNING»
La pasión por los autos modificados ha hecho que Joel Saravia siempre vaya un paso más adelante. Además de la exhibición de este tipo de autos que realiza desde hace 36 años en El Salvador, ha creado un pódcast especializado en este sector, el cual se transmite en vivo por Facebook (SASsuperautoshow) y TikTok (@locosporeltuningsv). Se emite todos los miércoles a las 8 de la noche (hora Maryland); cuenta con la participación de invitados y especialistas en la materia.
Internacionales
Gobierno español critica como un «error» el desplante de María Corina Machado
El gobierno español cargó este lunes contra la opositora venezolana María Corina Machado al llamarla «líder ideológica» que cometió un «error» al haberse reunido en Madrid con la derecha y la extrema derecha españolas mientras declinó verse con el Ejecutivo.
«Ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante, pues de lo que ella entiendo que quiere representar, que es el pueblo venezolano», afirmó en la radio pública RNE el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Si «quiere venir como líder de una facción ideológica a Madrid, yo sinceramente creo que es un error. Cuando es la facción de la extrema derecha, todavía mayor error», indicó Albares sobre la premio Nobel de la Paz.
Machado inició la semana pasada una visita a la capital española, donde el viernes se reunió con la derecha y la extrema derecha, pero declinó una invitación para verse con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al considerar que no convenía para el «objetivo superior de la libertad de Venezuela».
La líder opositora venezolana, quien el sábado encabezó una manifestación multitudinaria en Madrid en su apoyo, dijo que echó de menos por parte del Gobierno español una «denuncia pública de la violación de los derechos humanos, la exigencia de la liberación de los presos políticos»
Albares rechazó las «críticas que son absolutamente injustas y gratuitas».
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, flanqueada por la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso (C,I), y Carolina González (C,D), hija del líder opositor venezolano Edmundo González, saluda a sus seguidores en la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026. Foto: AFP
«Este es el gobierno del mundo que más ha hecho por el pueblo venezolano», afirmó el ministro, recordando que España dio refugio a Edmundo González Urrutia, cuyo triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 reivindica la oposición venezolana, y a otros líderes venezolanos como Leopoldo López.
Albares afirmó que Machado, quien salió en diciembre de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo, en un momento dado «solicitó refugio en nuestra embajada (en Caracas) y yo personalmente le dije que no había ningún problema», aunque finalmente no hizo falta.
Por tanto, «es completamente injusto, no se puede solicitar ayuda y luego venir a […] desmerecer a las instituciones españolas», afirmó Albares.
El ministro también criticó que en la manifestación del sábado se hayan escuchado «gritos y consignas que son claramente racistas», en referencia a llamados de «¡Fuera la mona!» en contra de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Internacionales
Netanyahu promete «medidas severas» contra soldado que golpeó estatua de Jesús en Líbano
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes «medidas severas» contra un soldado filmado mientras golpeaba con un mazo una estatua de Jesús en el sur del Líbano.
La secuencia, cuya autenticidad fue confirmada por el ejército israelí, tuvo una amplia repercusión en las redes sociales y muestra a un soldado israelí golpeando la cabeza de una estatua de Jesús crucificado, que se cae de su cruz.
«Me quedé conmocionado y entristecido al saber que un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) había dañado un símbolo religioso católico en el sur del Líbano», escribió Netanyahu en X.
«Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán medidas severas disciplinarias contra el autor», añadió.
En la mañana del lunes, el ejército israelí anunció que había verificado la autenticidad de la imagen.
La estatua se encuentra en el poblado cristiano de Debel, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.
El ayuntamiento de Debel dijo a la AFP que la estatua está en el pueblo, pero no pudo confirmar si ha sido dañada.
El ejército israelí admitió el lunes en X que se trata de un incidente de «suma gravedad» y que «la conducta del soldado es totalmente inconsistente con los valores que espera de sus tropas».
El ejército adelantó que «se tomarán medidas apropiadas contra todos los involucrados», y aseguró que estaba trabajando con la comunidad para «restaurar la estatua a su sitio».
La foto, cuya autenticidad fue verificada por el ejército tras su difusión en línea, muestra a un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado que se había caído de la cruz. Foto: Anwar AMRO / AFP
El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, condenó la acción, que calificó como «vergonzosa y deshonrosa».
«Confío en que se tomarán las necesarias medidas severas contra quien haya cometido este repugnante acto», publicó en X.
«Pedimos disculpas por este incidente a cada cristiano cuyos sentimientos hayan sido heridos», agregó.
Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio a inicios de marzo cuando el movimiento proiraní Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán.
Israel respondió con ataques masivos en todo el país y una invasión del sur.