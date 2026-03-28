Prevén vientos nortes, calor intenso y lluvias en el país

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo implementará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país, con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.

Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.

«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al ser cuestionada sobre si implementará durante su mandato las estrategias que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.

Fernández añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».

Ejemplificó que en Costa Rica si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.

«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.

Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo, cuestionó el rol de organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de los detenidos y no de las víctimas.

«A mí me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaron esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica, y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.

En enero pasado el presidente tico Rodrigo Chaves y Nayib Bukele colocaron la primera piedra para la construcción del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), proyecto basado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, como iniciativa para el combate al crimen en el país centroamericano.

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