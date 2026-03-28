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Radio Clásica presenta “Estelares de Semana Santa”: una programación especial de música sacra y reflexión
Radio Clásica invita a su audiencia a vivir una experiencia sonora profunda durante la Semana Santa con su serie especial “Estelares de Semana Santa”, una cuidada selección de obras maestras de la música sacra que evocan espiritualidad, recogimiento y esperanza.
Esta programación especial reúne composiciones emblemáticas de grandes maestros como Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi y Giovanni Battista Pergolesi, entre otros, interpretadas en momentos clave de la semana mayor.
La audiencia podrá disfrutar de piezas como el Stabat Mater, el Réquiem, el Miserere y La Pasión según San Juan, en una propuesta que combina excelencia musical con un enfoque espiritual y reflexivo.
Programación destacada
Lunes Santo: El Peregrinaje de Santiago y Stabat Mater en Fa menor (Vivaldi)
Martes Santo: Stabat Mater (Pergolesi)
Miércoles Santo: Réquiem en do menor (Cherubini)
Jueves Santo: Obras de Verdi y Hasse
Viernes Santo: Réquiem de Verdi y Mozart, y La Pasión según San Juan (Bach)
Sábado de Gloria: Salve Regina y Magnificat (Pergolesi)
Domingo de Resurrección: Especial bíblico con relatos como Ben Hur y Los Diez Mandamientos
Con esta propuesta, Radio Clásica reafirma su compromiso de ofrecer contenidos culturales de alto nivel, acompañando a su audiencia en una de las épocas más significativas del calendario litúrgico.Invitamos a todos a sintonizar esta serie especial, disponible en transmisión en línea y plataformas digitales, y dejarse llevar por la belleza de la música que eleva el espíritu.
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Los Óscar se irán de Hollywood
La mayor fiesta de Hollywood, que habitualmente se celebra en el Teatro Dolby en el Paseo de las Estrellas, se mudará a partir de su 101ª edición al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, detalló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.
La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG.
«Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de recintos para espectáculos en vivo con tecnología de punta no tiene rival », dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor en el comunicado conjunto.
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Paul McCartney anuncia sus 83 años el lanzamiento de un nuevo álbum
Este disco de 14 temas titulado «The Boys Of Dungeon Lane» revive los recuerdos de su juventud en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, y los primeros años de los Beatles, antes de que el grupo, formado en 1960, alcanzara la fama mundial.
«Dungeon Lane» es un lugar situado cerca de la casa de su infancia, en las afueras de esa ciudad.
Un primer tema lanzado el jueves, «Days We Left Behind» (Los días que dejamos atrás), está marcado por esa melancolía.
El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama.
«Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool», comenta el cantante en su sitio web.
«A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego me digo: ‘¿Cómo se podría escribir sobre otra cosa?’», añade.
En este álbum, el artista relata sus primeras aventuras junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la ‘Beatlemanía’.
El trabajo en este disco, producido por el estadounidense Andrew Watt (quien colaboró con Elton John y Lady Gagá), comenzó hace aproximadamente cinco años.
«The Boys of Dungeon Lane» se describe como musicalmente «ecléctico».
Paul McCartney toca varios instrumentos en los temas del álbum y explora diferentes estilos.
El artista lanzó su primer álbum en solitario, «McCartney», en 1970, tras la separación de los Beatles.
El cantante también grabó siete álbumes de estudio con el grupo Wings, formado junto a su fallecida esposa, Linda McCartney, y el exguitarrista de los Moody Blues, Denny Laine.
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Inicia la décima edición del Festival Nómada
El Salvador reafirma su posición en el mapa cultural de la región al inaugurar la décima edición del Festival Internacional Nómada. Este encuentro, que nació en 2017, ha logrado congregar a diversos exponentes del arte corporal, abarcando disciplinas como la danza contemporánea, el teatro físico, el circo y el performance. En esta ocasión, la cartelera cuenta con la participación de creadores provenientes de España, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, junto con una destacada selección de artistas salvadoreños.
La programación del festival busca democratizar el acceso a la cultura mediante un despliegue que incluye más de 20 actividades, muchas de ellas gratuitas. El circuito artístico no se limitará a las salas convencionales, sino que tomará plazas emblemáticas de San Salvador, como la Morazán y la Gerardo Barrios, además del Parque Cuscatlán.
La descentralización también llega a Santa Ana, donde el parque Libertad seráel escenario de diversas propuestas urbanas. Con el respaldo de instituciones como Iberescena y el Centro Cultural de España, el evento también fomenta la profesionalización del sector a través de talleres formativos y el Encuentro de Programadores de la Red Numal.
La apertura del festival se realizó el pasado 23 de marzo en el auditorio del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Estuvo a cargo de los artistas españoles Marta Alonso Tejada y Pablo Reboleiro con su obra «Sofá». Esta pieza se presenta como una comedia de situación que fusiona danza, teatro, música en directo y técnicas circenses para explorar la compleja realidad de una pareja que, consumida por el trabajo y la hiperproductividad, ha perdido la capacidad de detenerse.
La trama utiliza un sofá amarillo como el eje central de sus conflictos.
Este mueble representa ese refugio cotidiano donde se supone que las parejas descansan al final del día, pero que en la obra se transforma en un campo de batalla contra el vacío y la incerteza. Los intérpretes llevan a escena fragmentos de su propia vida real, mostrando con humor y sinceridad las múltiples facetas que existen dentro de una misma relación: son amantes, pero también son productores, secretarios y gestores de su propio caos.
Bajo la dirección de Marcos PTT y con la asesoría coreográfica de figuras como Sharon Fridman y Melania Olcina, la obra se basa en el manejo del peso y la gravedad entre los cuerpos, sirve como metáfora perfecta para ilustrar la dificultad de encontrar el equilibrio en la convivencia. Mientras Pablo busca refugio en su guitarra eléctrica, Marta intenta gestionar su carga mental siguiendo las recomendaciones de su terapeuta, creando momentos que oscilan entre la complicidad de los payasos clásicos y la tensión de la vida moderna.
El espectáculo destaca por su capacidad de conectar con el espectador a través de la risa fresca y el reconocimiento de las propias manías. Al final, más allá de las peleas y el agotamiento, la obra plantea una reflexión sobre la soledad y el miedo a no ser productivo cuando el ruido externo se apaga.