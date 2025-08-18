Motociclista muere en accidente provocado por conductor ebrio en Ahuachapán

El Salvador alberga, del 18 al 29 de agosto, la XIX edición de la competencia internacional Fuerzas Comando 2025, organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y en la que participan equipos militares de diversos países.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, explicó que el evento —que se realiza cada dos años y tuvo su primera edición en el país en 2004— busca fortalecer la cooperación regional y el intercambio de conocimientos en materia de seguridad.

Durante diez días, las delegaciones competirán en pruebas de tiro, resistencia física, operaciones acuáticas en el lago de Ilopango, rescate de rehenes y maniobras de combate, entre otras. Cada país participa con siete integrantes, además de oficiales de alto rango que asistirán a un seminario paralelo de líderes militares.

Merino Monroy destacó que esta es la primera vez que El Salvador organiza la competencia bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Asimismo, anunció que el comandante general del Comando Sur, Alvin Holsey, visitará el país el 28 de agosto para la clausura y la conferencia de líderes de alto nivel.

“El objetivo es unificar capacidades internacionales frente a amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, además de compartir experiencias entre naciones”, subrayó el funcionario.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...