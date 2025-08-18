Nacionales
El Salvador registra importantes decomisos de droga bajo gestión del presidente Bukele
Imagen de referencia
El Ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que los esfuerzos del país para combatir la narcoactividad han dado resultados significativos. Desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, las autoridades han incautado 69.7 toneladas de drogas, valoradas en 1,600 millones de dólares.
Merino Monroy destacó que la Marina Nacional juega un papel clave en alta mar, evitando que El Salvador se convierta en un corredor para el paso de drogas. Solo en 2025, se han decomisado 20 toneladas de droga, valoradas en 500 millones de dólares, mientras que en 2024 fueron 16.8 toneladas interceptadas a más de 1,000 millas náuticas.
El ministro también señaló que, además de drogas, se han incautado armas y munición en gran cantidad, y reafirmó que la lucha contra el narcotráfico continúa de manera permanente.
Judicial
Benito Lara permanecerá detenido por riesgo de fuga
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
Nacionales
Motociclista muere en accidente provocado por conductor ebrio en Ahuachapán
Un motociclista perdió la vida la mañana de este lunes en un accidente de tránsito registrado en el desvío El Rosario, cantón Los Apantes, distrito de Concepción de Ataco, Ahuachapán.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima fue impactada por un vehículo conducido por Manuel Enrique Vega Monterrosa, de 20 años, quien resultó con 215 grados de alcohol en la prueba de alcotest.
En el percance también resultó lesionada una persona que acompañaba al motociclista, la cual fue trasladada a un centro asistencial. Según el reporte policial, el conductor invadió el carril contrario e impactó de frente contra la motocicleta.
Nacionales
El Salvador es sede de la XIX edición de Fuerzas Comando 2025
El Salvador alberga, del 18 al 29 de agosto, la XIX edición de la competencia internacional Fuerzas Comando 2025, organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y en la que participan equipos militares de diversos países.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, explicó que el evento —que se realiza cada dos años y tuvo su primera edición en el país en 2004— busca fortalecer la cooperación regional y el intercambio de conocimientos en materia de seguridad.
Durante diez días, las delegaciones competirán en pruebas de tiro, resistencia física, operaciones acuáticas en el lago de Ilopango, rescate de rehenes y maniobras de combate, entre otras. Cada país participa con siete integrantes, además de oficiales de alto rango que asistirán a un seminario paralelo de líderes militares.
Merino Monroy destacó que esta es la primera vez que El Salvador organiza la competencia bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Asimismo, anunció que el comandante general del Comando Sur, Alvin Holsey, visitará el país el 28 de agosto para la clausura y la conferencia de líderes de alto nivel.
“El objetivo es unificar capacidades internacionales frente a amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, además de compartir experiencias entre naciones”, subrayó el funcionario.