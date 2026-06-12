Autoridades retiran objetos que obstruían la vía pública en San Salvador Este

Las condiciones climáticas para este viernes estarán marcadas por un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y la probabilidad de lluvias en diferentes sectores del territorio nacional.

Durante la mañana, se prevén lluvias breves en áreas de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Para la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado en las zonas central y oriental, con lluvias en la cordillera del Bálsamo, la zona norte y la sierra de Berlín-Tecapa. En la zona occidental, se espera un incremento de la nubosidad, con lluvias y actividad eléctrica sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en los departamentos de Ahuachapán y Santa Ana.

Por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias previstas en la zona norte y en sectores de las zonas central y oriental.

El viento variará entre el sureste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 kilómetros por hora.

Estas condiciones estarán asociadas al retorno gradual del flujo del este, con una mayor influencia sobre las zonas oriental y central del país, favoreciendo la acumulación de humedad en sectores montañosos.

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