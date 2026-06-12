Nacionales
El país suma otro día sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 11 de junio finalizó con cero homicidios registrados en el país. De acuerdo con la institución, esta jornada se suma a los 11 días sin asesinatos reportados en junio y a los 26 registrados durante mayo.
Según las estadísticas oficiales citadas por la PNC, abril concluyó con 27 jornadas sin homicidios, marzo contabilizó 23 días sin muertes a causa de la violencia, febrero registró 24 jornadas sin asesinatos y enero cerró con 27 días sin homicidios.
La corporación policial detalló que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se contabilizan 1,125 días sin homicidios. Asimismo, señaló que durante 2026 se han registrado 137 jornadas sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente en la actualidad.
Nacionales
Capturan a hombre por intento de homicidio en Berlín, Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves sobre la captura de José Luis Hernández Cortez, de 41 años, acusado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. De acuerdo con la institución, el detenido era requerido mediante una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el reporte policial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril en el cantón Concepción, distrito de Berlín, Usulután Norte. La PNC detalló que Hernández Cortez habría llevado con engaños a un hombre hasta una finca, donde presuntamente lo atacó con un trozo de madera, causándole graves lesiones en la cabeza.
La institución agregó que la víctima fue trasladada inconsciente a un hospital tras la agresión y que actualmente continúa recibiendo atención médica.
Nacionales
Autoridades retiran objetos que obstruían la vía pública en San Salvador Este
La Dirección Distrital de Ilopango, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de la alcaldía de San Salvador Este, informó que atendió una denuncia presentada por habitantes de la colonia Vista al Lago, primera etapa, relacionada con la obstrucción de la vía pública por objetos inservibles.
Según la institución, como parte de la intervención se realizaron labores de retiro de estos objetos, con el objetivo de despejar el área y mejorar las condiciones de circulación en el sector. La Dirección Distrital señaló que estas acciones contribuyen a mantener espacios limpios, ordenados y seguros para los residentes.
Por otra parte, la alcaldía de San Salvador Este informó a través de redes sociales sobre la atención de una denuncia en el casco urbano del distrito de San Martín, donde funcionaba un establecimiento dedicado a la comercialización de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con los residentes de la zona, el lugar generaba condiciones de riesgo e insalubridad que afectaban a niños, jóvenes y familias. Ante esta situación, las autoridades procedieron al cierre definitivo del establecimiento.
“Seguimos actuando con firmeza para construir comunidades más seguras y ordenadas para todos”, expresó la autoridad municipal a través de redes sociales.
Nacionales
Prevén lluvias y tormentas para la tarde y noche de este viernes
Las condiciones climáticas para este viernes estarán marcadas por un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y la probabilidad de lluvias en diferentes sectores del territorio nacional.
Durante la mañana, se prevén lluvias breves en áreas de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.
Para la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado en las zonas central y oriental, con lluvias en la cordillera del Bálsamo, la zona norte y la sierra de Berlín-Tecapa. En la zona occidental, se espera un incremento de la nubosidad, con lluvias y actividad eléctrica sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en los departamentos de Ahuachapán y Santa Ana.
Por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias previstas en la zona norte y en sectores de las zonas central y oriental.
El viento variará entre el sureste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 kilómetros por hora.
Estas condiciones estarán asociadas al retorno gradual del flujo del este, con una mayor influencia sobre las zonas oriental y central del país, favoreciendo la acumulación de humedad en sectores montañosos.