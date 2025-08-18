Hombre muere tras ser picado por araña venenosa comprada en internet

Entre enero y julio, China transportó más de 2.330 millones de toneladas de carga a través de su sistema ferroviario, lo que representa un aumento interanual del 3,3 por ciento, informó este lunes el operador nacional China State Railway Group Co., Ltd.

El número promedio diario de vagones de carga utilizados alcanzó los 183.300, un 4,1 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Destaca el transporte de carbón, que superó los 1.190 millones de toneladas, mientras que los materiales minerales de construcción y los granos aumentaron un 13,6 % y un 12,7 %, respectivamente, en comparación con 2024.

El transporte internacional de carga también mostró un desempeño sólido. Se realizaron 8.526 viajes de trenes cargueros en rutas hacia Asia Central, un incremento del 23,2 % respecto al año anterior. Por su parte, el Ferrocarril China-Laos movilizó más de 3,44 millones de toneladas de carga transfronteriza, con un crecimiento interanual del 6,4 %.

Las autoridades ferroviarias atribuyen estos resultados a la operación más eficiente de la red y a la mejora en los servicios logísticos, lo que ha permitido consolidar el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional.

China State Railway Group señaló que el siguiente paso será acelerar el desarrollo de un sistema logístico ferroviario moderno, profundizar las reformas orientadas al mercado en el transporte de carga y aumentar la calidad y eficiencia de los servicios logísticos.

El crecimiento constante en el transporte ferroviario refleja la apuesta del país por fortalecer su infraestructura y su capacidad logística, asegurando el flujo de materias primas y productos hacia distintos destinos tanto dentro como fuera del país.

