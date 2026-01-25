Hombre muere ahogado en playa El Majahual

La magia del cine llegará este domingo al Parque Bicentenario con una jornada especial de películas en el cine al aire libre que promete risas, nostalgia y aventura en pantalla gigante.

La función arranca a las 4:30 de la tarde con «Cómo Entrenar a tu Dragón» en su versión live action, una historia llena de acción y fantasía que promete cautivar tanto a nuevos espectadores como a los fanáticos de la saga original.

No te pierdas las películas el fin de semana en los cines al aire libre. 🎞️ pic.twitter.com/jifjoKiJF5 — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) January 24, 2026

Más adelante, a las 6:30 p.m., el ambiente se llena de risas y estilo con «Legalmente Rubia», la icónica comedia que sigue conquistando generaciones con su mensaje de empoderamiento e ingenio.

Finalmente, a las 8:20 de la noche, la velada cierra con «Un Sueño Posible», un emotivo drama basado en hechos reales que invita a reflexionar sobre la empatía, la familia y las segundas oportunidades.

La jornada se desarrollará en un espacio abierto y seguro, donde los asistentes pueden llevar sus propios snacks, acomodarse y disfrutar de las películas proyectadas en pantalla gigante.

