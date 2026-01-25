Nacionales
Hombre muere ahogado en playa El Majahual
Un hombre de aproximadamente 32 años murió ahogado por inmersión en la playa El Majahual, en La Libertad.
De acuerdo con reportes de Guardavidas de Protección Civil, se realizó el rescate profundo de la víctima.
Posteriormente realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre, pero pese a los esfuerzos, la víctima falleció en el lugar.
Las autoridades instan a la población que visita las playas y balnearios seguir las medidas de precaución a la hora de sumergirse y de igual manera tomar en cuenta la clasificación de banderas que los guardavidas colocan en las playas.
Motociclista resulta lesionado en accidente vial en Cuscatancingo
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la calle a Mariona, en el municipio de Cuscatancingo.
De acuerdo con versiones preliminares, el percance habría ocurrido por imprudencia e invasión de carril. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones del conductor.
El accidente provocó una fuerte carga vehicular en la zona mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes.
Cine al aire libre presenta cartelera familiar llena de diversión y emoción este domingo
La magia del cine llegará este domingo al Parque Bicentenario con una jornada especial de películas en el cine al aire libre que promete risas, nostalgia y aventura en pantalla gigante.
La función arranca a las 4:30 de la tarde con «Cómo Entrenar a tu Dragón» en su versión live action, una historia llena de acción y fantasía que promete cautivar tanto a nuevos espectadores como a los fanáticos de la saga original.
No te pierdas las películas el fin de semana en los cines al aire libre. 🎞️
— Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) January 24, 2026
Más adelante, a las 6:30 p.m., el ambiente se llena de risas y estilo con «Legalmente Rubia», la icónica comedia que sigue conquistando generaciones con su mensaje de empoderamiento e ingenio.
Finalmente, a las 8:20 de la noche, la velada cierra con «Un Sueño Posible», un emotivo drama basado en hechos reales que invita a reflexionar sobre la empatía, la familia y las segundas oportunidades.
La jornada se desarrollará en un espacio abierto y seguro, donde los asistentes pueden llevar sus propios snacks, acomodarse y disfrutar de las películas proyectadas en pantalla gigante.
Ambiente cálido con poca nubosidad para este día
Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado. Por la tarde, el cielo estará poco nublado, especialmente en sectores de la zona montañosa norte y cordillera volcánica, sin lluvias. En la noche -nuevamente- cielo mayormente despejado, sin lluvias.
El viento estará variando de 8 a 15 km/h.
Las temperaturas se mantendrán cálidas durante la tarde, y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones se deben al flujo del este que aporta poca humedad hacia la región, favoreciendo poca nubosidad y ambiente estable en el territorio nacional.
Además, se observa el acercamiento de un frente frío al norte de Centroamérica que permitirá el ingreso de Vientos Nortes a partir del día de mañana.