Nacionales
Motociclista resulta lesionado en accidente vial en Cuscatancingo
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la calle a Mariona, en el municipio de Cuscatancingo.
De acuerdo con versiones preliminares, el percance habría ocurrido por imprudencia e invasión de carril. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones del conductor.
El accidente provocó una fuerte carga vehicular en la zona mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes.
Nacionales
VIDEOS | Así fue el accidente que dejó al menos siete personas lesionadas en Santa Ana
Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde del sábado en el sector de la colonia Natividad, en el departamento de Santa Ana, dejando al menos siete personas lesionadas.
De acuerdo con información preliminar, una camioneta se vio involucrada en el percance luego de que su conductor perdiera el control tras ser impactado por otro vehículo, lo que provocó que arrollara a varias personas que se encontraban a un costado de la carretera.
Los heridos fueron atendidos por cuerpos de socorro y trasladados a distintos centros asistenciales. Asimismo, un video difundido en redes sociales muestra el momento del accidente, donde se observa a varias personas intentando ponerse a salvo, aunque algunas fueron alcanzadas por el vehículo.
Nacionales
Tres menores resultan lesionados en accidente de tránsito
Un accidente de tránsito se registró la noche del sábado sobre la carretera Litoral, a la altura de San Simón, en la jurisdicción de San Juan Nonualco, departamento de La Paz.
Según reportes preliminares, un vehículo tipo sedán colisionó contra un camioncito, dejando como resultado a tres menores de edad con lesiones leves. Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados.
De manera preliminar, las autoridades señalan que el percance habría sido provocado por exceso de velocidad e invasión de carril.
Nacionales
Hombre muere ahogado en playa El Majahual
Un hombre de aproximadamente 32 años murió ahogado por inmersión en la playa El Majahual, en La Libertad.
De acuerdo con reportes de Guardavidas de Protección Civil, se realizó el rescate profundo de la víctima.
Posteriormente realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre, pero pese a los esfuerzos, la víctima falleció en el lugar.
Las autoridades instan a la población que visita las playas y balnearios seguir las medidas de precaución a la hora de sumergirse y de igual manera tomar en cuenta la clasificación de banderas que los guardavidas colocan en las playas.