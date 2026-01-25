Nacionales
Cine al aire libre presenta cartelera familiar llena de diversión y emoción este domingo
La magia del cine llegará este domingo al Parque Bicentenario con una jornada especial de películas en el cine al aire libre que promete risas, nostalgia y aventura en pantalla gigante.
La función arranca a las 4:30 de la tarde con «Cómo Entrenar a tu Dragón» en su versión live action, una historia llena de acción y fantasía que promete cautivar tanto a nuevos espectadores como a los fanáticos de la saga original.
Más adelante, a las 6:30 p.m., el ambiente se llena de risas y estilo con «Legalmente Rubia», la icónica comedia que sigue conquistando generaciones con su mensaje de empoderamiento e ingenio.
Finalmente, a las 8:20 de la noche, la velada cierra con «Un Sueño Posible», un emotivo drama basado en hechos reales que invita a reflexionar sobre la empatía, la familia y las segundas oportunidades.
La jornada se desarrollará en un espacio abierto y seguro, donde los asistentes pueden llevar sus propios snacks, acomodarse y disfrutar de las películas proyectadas en pantalla gigante.
Ambiente cálido con poca nubosidad para este día
Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado. Por la tarde, el cielo estará poco nublado, especialmente en sectores de la zona montañosa norte y cordillera volcánica, sin lluvias. En la noche -nuevamente- cielo mayormente despejado, sin lluvias.
El viento estará variando de 8 a 15 km/h.
Las temperaturas se mantendrán cálidas durante la tarde, y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones se deben al flujo del este que aporta poca humedad hacia la región, favoreciendo poca nubosidad y ambiente estable en el territorio nacional.
Además, se observa el acercamiento de un frente frío al norte de Centroamérica que permitirá el ingreso de Vientos Nortes a partir del día de mañana.
Autoridades aclaran alerta y exhorta a la población a no caer en estafas telefónicas
Este sábado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador brindó una conferencia de prensa para alertar sobre una nueva modalidad de estafa que ha sido denunciada por la población y compartir los resultados que han sido obtenidos mediante una investigación.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que mediante la investigación se ha logrado identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas con amenazas falsas.
«Ayer se exponía en redes sociales una nueva modalidad de estafa telefónica, llaman a una persona que brinde servicios varios, los citan en algún lugar despoblado y cuando llegan, le hacen creer a otros familiares que los están secuestrando y piden cierta cantidad de dinero. Hemos detectado que esto proviene de una cárcel colombiana», explicó el ministro Villatoro.
El funcionario advirtió que se debe evitar solicitudes de servicios si el número telefónico cuenta con los códigos +57, que es código país de Colombia; código +52, que es de México; y código +502, de Guatemala.
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reiteró a la población salvadoreña que «denunciar sí funciona», y que la «Fiscalía General de la República está trabajando en colaboración con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, con inteligencia tecnológica y también hemos activado todos los canales de cooperación internacional».
Las autoridades han identificado más de 375 números telefónicos que pertenecen a la organización criminal que opera desde una cárcel colombiana.
«La última información que nos han dado los hermanos estadounidenses nos confirma que en esta cárcel colombiana hay más de 101 teléfonos encendidos de donde están haciendo este tipo de llamadas, como hermandad policial nos hemos comunicado con policías de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, donde está ocurriendo este mismo fenómeno», declaró Villatoro.
El titular de Seguridad aclaró que en El Salvador no existen cárteles de droga, ni secuestros, ni secuestradores, por lo tanto, no existe riesgo de daño físico, y por ende, se debe evitar pagar ante la amenaza de este tipo de llamadas.
Jovencito resulta lesionado tras lanzarse contra microbús tras pelea con su pareja
Un joven resultó con múltiples lesiones luego de lanzarse contra un microbús de la ruta 100-A durante las primeras horas de este sábado, en el sector de La Cuchilla, sobre la carretera antigua que de Santa Ana conduce a San Salvador.
Según testigos, el hecho ocurrió tras una discusión con su pareja, y el joven manifestó que no deseaba continuar viviendo antes de arrojarse contra la unidad de transporte en movimiento.
Socorristas llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, encontrándolo desorientado y con diversos traumas, por lo que fue atendido en la escena.