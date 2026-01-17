Nacionales
Minsal recibe certificación del sistema de gestión antisoborno
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
Nacionales
MAG fortalece la ganadería en San Miguel Norte
Ganaderos del distrito de Chapeltique, en San Miguel Norte recibieron la visita de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, quienes junto a la alcaldía Municipal de San Miguel Norte, desarrollamos una campaña de vacunación y desparasitación del ganado, con el fin de combatir rastro del Gusano Barrenador, así como aplicar vitaminas a los semovientes.
«Queremos agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por estar participando junto con nosotros y nuestros ganaderos en todo San Miguel Norte, y hoy correspondió a Chapeltique estar colocando desparasitante al ganado», mencionó el alcalde de San Miguel Norte, Carlos Méndez.
Este tipo de acciones se han desarrollado en otros distritos de San Miguel Norte, que fundamentan su economía en el comercio, la agricultura y la ganadería, de momento no se ha dado a conocer el número exacto de alcance que han tenido en el hato ganadero de la zona ya que continúan trabajando.
Los ganaderos beneficiados manifestaron sentirse agradecidos con el apoyo que el MAG les ha brindado junto a la municipalidad y la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que estas acciones fortalecen la ganadería en la zona de San Miguel Norte y contribuyen con la economía local.
Nacionales
Tres fallecidos en distintos accidentes de tránsito
Karla Noelia Iraheta Solano falleció, la noche del viernes, en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana, distrito de Mercedes Umaña, sector conocido como el desvío de Santa Anita en Usulután, luego que el vehículo tipo sedán en el que viajaba como acompañante colisión contra un camión.
Según la versión preliminar, junto a la víctima viajaban tres personas más, un adulto que era el conductor y dos niños, de 7 y 12 años, hijos de la fallecida. Uno de los menores quedó inconsciente debido al impacto.
Los niños recibieron atención prehospitalaria por personal de la Cruz Roja seccional Mercedes Umaña, luego fueron trasladados hacia el Hospital de Nueva Guadalupe para recibir asistencia médica.
Karla Iraheta era originaria de Barrio Concepción, Mercedes Umaña, Usulután. La identidad del conductor no se ha dado a conocer por parte de las autoridades.
También, en San Vicente Sur, en el km 72 de la carretera Litoral, en Tecoluca, un hombre y una mujer fallecieron en un accidente de tránsito, luego que el vehículo tipo sedán placas P 522298 en el que se conducían colisionó de forma frontal contra una rastra cañera.
Los fallecidos fueron identificados como Miguel Ángel Rivera, originario de San Jorge, San Miguel y Ana Elizabeth Amaya, de 60 años, de San Salvador, ambos ciudadanos estadounidenses.
Ambas víctimas quedaron atrapados entre los hierros del vehículo, para el rescate de los cuerpos participaron Bomberos de El Salvador, Policía Nacional Civil y personal de Comandos de Salvamento.
La mañana del sábado, otro accidente de tránsito se registró frente al mirador del lago de Coatepeque. Un motociclista y un peatón resultaron con lesiones, después de que el motociclista embistiera al peatón.
Ambos lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona, por equipos del Sistema de Emergencias Médicas y de Comandos de Salvamento.
A nivel nacional del 1 al 16 de enero del 2026 el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 966 siniestros viales, 602 personas lesionadas y 57 fallecidos.
Nacionales
Chivo Pets llama a cumplir el esquema completo de vacunación en gatos
El director de Chivo Pets, Melvyn Rogel, destacó la importancia de un seguimiento adecuado y continuo del esquema de vacunación para evitar a futuro otro brote de panleucopenia felina u otra enfermedad.
«Hay que hacer un esquema de vacunación completo en cada felino, poner los refuerzos en los tiempos establecidos y evitar que sean propensos a adquirir enfermedades», señaló Rogel.
Asimismo, enfatizó que los gatos son propensos a adquirir múltiples enfermedades. «Estos animales son delicados, y entre las enfermedades más comunes en ellos están la leucemia y el sida felino», apuntó.
En este sentido, los veterinarios recomiendan que los gatos sean vacunados cada año para evitar que se enfermen, ya que la vacuna ayuda a la prevención y a que estén sanos. Para prevenir que el gato se enferme de panleucopenia felina, leucemia o sida felino se aplican las vacunas triple y quíntuple.
«El hospital cuenta con la vacuna triple felina, que es la que necesita el gato para prevenir la panleucopenia», apuntó el director de Chivo Pets.
Agregó: «También tenemos la quíntuple felina, que incluye la vacuna de leucemia». Para la panleucopenia, Rogel dijo que la enfermedad es controlable, por ello la importancia de la vacunación.
«Este virus es totalmente controlable, siempre y cuando se atienda oportuna y rápidamente», aseveró. El titular indicó que en los últimos días los casos de felinos afectados por el virus se han incrementado. «Empezamos a observar felinos con los mismos síntomas. En el punto más alto del brote atendimos entre 50 y 60 gatos diarios», aseguró.