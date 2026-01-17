Minsal recibe certificación del sistema de gestión antisoborno

Karla Noelia Iraheta Solano falleció, la noche del viernes, en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana, distrito de Mercedes Umaña, sector conocido como el desvío de Santa Anita en Usulután, luego que el vehículo tipo sedán en el que viajaba como acompañante colisión contra un camión.

Según la versión preliminar, junto a la víctima viajaban tres personas más, un adulto que era el conductor y dos niños, de 7 y 12 años, hijos de la fallecida. Uno de los menores quedó inconsciente debido al impacto.

Los niños recibieron atención prehospitalaria por personal de la Cruz Roja seccional Mercedes Umaña, luego fueron trasladados hacia el Hospital de Nueva Guadalupe para recibir asistencia médica.

Karla Iraheta era originaria de Barrio Concepción, Mercedes Umaña, Usulután. La identidad del conductor no se ha dado a conocer por parte de las autoridades.

También, en San Vicente Sur, en el km 72 de la carretera Litoral, en Tecoluca, un hombre y una mujer fallecieron en un accidente de tránsito, luego que el vehículo tipo sedán placas P 522298 en el que se conducían colisionó de forma frontal contra una rastra cañera.

Los fallecidos fueron identificados como Miguel Ángel Rivera, originario de San Jorge, San Miguel y Ana Elizabeth Amaya, de 60 años, de San Salvador, ambos ciudadanos estadounidenses.

Ambas víctimas quedaron atrapados entre los hierros del vehículo, para el rescate de los cuerpos participaron Bomberos de El Salvador, Policía Nacional Civil y personal de Comandos de Salvamento.

La mañana del sábado, otro accidente de tránsito se registró frente al mirador del lago de Coatepeque. Un motociclista y un peatón resultaron con lesiones, después de que el motociclista embistiera al peatón.

Ambos lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona, por equipos del Sistema de Emergencias Médicas y de Comandos de Salvamento.

A nivel nacional del 1 al 16 de enero del 2026 el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 966 siniestros viales, 602 personas lesionadas y 57 fallecidos.

