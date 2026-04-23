Celebran noche de gala para premiar a empresas, marcas y servicios

Un total de 22 empresas, marcas y servicios fueron galardonadas la noche de este miércoles 22 de abril por la Revista Derecho y Negocios para reconocer su aporte al desarrollo de El Salvador.

Se entregaron 11 reconocimientos en la categoría “Líderes Tech” y 11 más a “Empresas de Impacto”, con lo cual se celebra la segunda edición de “Líderes Tech” y la tercera de “Empresas de Impacto”.

El presidente de Derecho y Negocios, Manuel Carranza, se expresó emocionado por la nueva gala desarrollada por su revista.

“El Salvador está viviendo un momento distinto y el mundo lo ve. Los países cambian cuando la gente decide cambiar su historia y esto es lo que estamos viendo hoy: empresas que decidieron cambiar, crear; decidieron invertir y eso es liderazgo. Liderazgo es seguir apostando cuando otro se detiene”, dijo como parte de sus palabras de bienvenida.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, fueron dos de los invitados especiales y quienes se encargaron de entregar algunos de los galardones.

“Debo reconocer a Manuel (Carranza) por reconocer a las empresas que trabajan por El Salvador”, expresó la titular de Economía.

Durante su intervención destacó el desempeño económico que ahora distingue a el país: “El Salvador cuenta con un crecimiento de 3.9% y un entorno favorable para la inversión… Tenemos seguridad, estabilidad y un clima de negocios fortalecido que impulsa el desarrollo empresarial”.

Mientras que Rodríguez habló de cómo desde la institución que dirige se ha logrado agilizar la inversión en El Salvador. “Hemos superado la burocracia y eso ha permitido la inversión. Somos el país que más estamos empujando la inversión en la región”, sostuvo.

Añadió que : “Todos vamos empujando en la misma ruta, ¿y cuándo habíamos visto eso? Y hoy, esta noche, lo que se premia son dos cosas. Por un lado, el conocimiento porque es el detonante para que muchas cosas sucedan y, por otro, a las empresas que hacen posible este cambio. Reciban con orgullo estos reconocimientos. Como OPAMSS les comparto que superamos los $5,700 millones solo en el Área Metropolitana”.

Los premiados

La ministra de Economía y el presidente de Derecho y Negocios entregaron las distinciones a los 11 “Líderes Tech 2026”.

Estos premios fueron para: Applaudo, Bitfinix, Datatrust, Kash, Key Institute, Kodigo, Monetae, Serfinsa, Steren, Tigo y Weris App.

Cada fundador, ejecutivo o representante de las instituciones premiadas agradeció el esfuerzo de Derecho y Negocios por llevar a cabo las galas de premiación, al tiempo que destacaron los esfuerzos realizados para llegar a donde están.

Correspondió al director de OPAMSS, Luis Rodríguez, acompañar al presidente de Derecho y Negocios en la entrega de los reconocimientos para las “Empresas de Impacto”. En esta categoría fueron premiadas: Adoc, AES, CMI, Diana, DelSur, Enerwire, Holcim, La Constancia, Paill, Plantosa y Pollo Campestre.

Los representantes de este otro grupo empresarial también agradecieron el homenaje recibido y se comprometieron a seguir apostando al desarrollo de El Salvador.

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