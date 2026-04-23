Empresarial
Celebran noche de gala para premiar a empresas, marcas y servicios
Un total de 22 empresas, marcas y servicios fueron galardonadas la noche de este miércoles 22 de abril por la Revista Derecho y Negocios para reconocer su aporte al desarrollo de El Salvador.
Se entregaron 11 reconocimientos en la categoría “Líderes Tech” y 11 más a “Empresas de Impacto”, con lo cual se celebra la segunda edición de “Líderes Tech” y la tercera de “Empresas de Impacto”.
El presidente de Derecho y Negocios, Manuel Carranza, se expresó emocionado por la nueva gala desarrollada por su revista.
“El Salvador está viviendo un momento distinto y el mundo lo ve. Los países cambian cuando la gente decide cambiar su historia y esto es lo que estamos viendo hoy: empresas que decidieron cambiar, crear; decidieron invertir y eso es liderazgo. Liderazgo es seguir apostando cuando otro se detiene”, dijo como parte de sus palabras de bienvenida.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, fueron dos de los invitados especiales y quienes se encargaron de entregar algunos de los galardones.
“Debo reconocer a Manuel (Carranza) por reconocer a las empresas que trabajan por El Salvador”, expresó la titular de Economía.
Durante su intervención destacó el desempeño económico que ahora distingue a el país: “El Salvador cuenta con un crecimiento de 3.9% y un entorno favorable para la inversión… Tenemos seguridad, estabilidad y un clima de negocios fortalecido que impulsa el desarrollo empresarial”.
Mientras que Rodríguez habló de cómo desde la institución que dirige se ha logrado agilizar la inversión en El Salvador. “Hemos superado la burocracia y eso ha permitido la inversión. Somos el país que más estamos empujando la inversión en la región”, sostuvo.
Añadió que : “Todos vamos empujando en la misma ruta, ¿y cuándo habíamos visto eso? Y hoy, esta noche, lo que se premia son dos cosas. Por un lado, el conocimiento porque es el detonante para que muchas cosas sucedan y, por otro, a las empresas que hacen posible este cambio. Reciban con orgullo estos reconocimientos. Como OPAMSS les comparto que superamos los $5,700 millones solo en el Área Metropolitana”.
Los premiados
La ministra de Economía y el presidente de Derecho y Negocios entregaron las distinciones a los 11 “Líderes Tech 2026”.
Estos premios fueron para: Applaudo, Bitfinix, Datatrust, Kash, Key Institute, Kodigo, Monetae, Serfinsa, Steren, Tigo y Weris App.
Cada fundador, ejecutivo o representante de las instituciones premiadas agradeció el esfuerzo de Derecho y Negocios por llevar a cabo las galas de premiación, al tiempo que destacaron los esfuerzos realizados para llegar a donde están.
Correspondió al director de OPAMSS, Luis Rodríguez, acompañar al presidente de Derecho y Negocios en la entrega de los reconocimientos para las “Empresas de Impacto”. En esta categoría fueron premiadas: Adoc, AES, CMI, Diana, DelSur, Enerwire, Holcim, La Constancia, Paill, Plantosa y Pollo Campestre.
Los representantes de este otro grupo empresarial también agradecieron el homenaje recibido y se comprometieron a seguir apostando al desarrollo de El Salvador.
Empresarial
Sorteo LOTRA N.º 447 dedicada a Gente Ayudando Gente El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 447, dedicado a la organización sin fines de lucro Gente Ayudando Gente El Salvador, bajo el lema “¡Por una vida Rosa!”.La entidad trabaja para transformar vidas mediante programas de salud, vivienda, educación y bienestar integral, enfocándose en brindar oportunidades a comunidades vulnerables con acciones que generan impacto real y sostenible.
La fundación destaca por su trabajo en la detección temprana del cáncer de seno, acercando chequeos oportunos a más mujeres en El Salvador.
Entre sus principales iniciativas se encuentra la caminata-carrera “Por una vida rosa”, que busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana.
Los fondos recaudados se destinan a jornadas de ultrasonografías de seno, sumando esfuerzos para salvar vidas y apoyar a las familias salvadoreñas.
Con 10 años consecutivos realizando esta actividad, Gente Ayudando Gente El Salvador invita a participar el próximo 17 de mayo, a partir de las 6:00 a. m., en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Los kits están disponibles en sus oficinas.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de premios mayores y la selección de maletines de balotas, además de la entrega de un marco conmemorativo de manos del Team Lotería a Lisselot Troconnis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente El Salvador.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 447:
Primer Premio: $195.000 – Billete N.º 06126 Vendido.
Segundo Premio: $20.000 – Billete N.º 12318 Vendido.
Tercer Premio: $10.000 – Billete N.º 33500 Vendido.
Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.También podés sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10. Recordá que ganarte la Lotería te puede pasar a vos si participás en nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría.
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Digicel incorpora ZTE a su portafolio y presenta el nubia NEO 3, diseñado para el segmento gaming
Digicel El Salvador anunció la incorporación de ZTE a su portafolio de dispositivos móviles, sumando así una marca global reconocida por su innovación, trayectoria y desarrollo de tecnología accesible.
Con esta integración, Digicel continúa fortaleciendo su propuesta de valor, brindando a sus clientes más opciones de conectividad y acceso a tecnología de última generación, especialmente en el segmento prepago, uno de los más dinámicos del país.
ZTE Corporation, fundada en 1985 y con presencia en más de 160 países, se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas, con un enfoque centrado en la innovación, la conectividad y el desarrollo de dispositivos accesibles con tecnología de punta.
Como parte de este lanzamiento, Digicel pone a disposición el modelo NUBIA NEO 3, un dispositivo diseñado específicamente para el segmento gaming, que combina potencia, desempeño y una experiencia optimizada para entretenimiento digital.
Este equipo responde a las necesidades de una nueva generación de usuarios que buscan mayor fluidez, rendimiento y capacidad en sus dispositivos móviles, acercando características propias del gaming a un público más amplio y a precios accesibles.
Como parte de esta propuesta, KrediYa se integra como un aliado fundamental en el lanzamiento, facilitando el acceso a estos dispositivos a través de opciones de financiamiento en cuotas pequeñas, con un proceso ágil y accesible para los clientes.
Durante el anuncio, Alejandra Gamero, representante del área de Mercadeo de Digicel, destacó que esta incorporación forma parte del compromiso de la compañía de seguir evolucionando su portafolio:
“En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes. La incorporación de ZTE y su línea NUBIA nos permite acercar tecnología innovadora, especialmente para quienes buscan experiencias de alto rendimiento como el gaming, manteniéndolos siempre conectados con lo que más les apasiona.”
Los dispositivos ZTE, incluyendo el NUBIA NEO 3, ya están disponibles en las 17 Tiendas Digicel a nivel nacional, con opciones pensadas para el segmento prepago y facilidades de financiamiento a través de KrediYa.
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Puma Energy El Salvador realiza el primer sorteo de la promoción “Si la usas, viajas”
Puma Energy El Salvador realiza hoy el primer sorteo en vivo de su promoción “Si la usas, viajas”, desde la estación San Antonio Abad, donde se están rifando los dos primeros viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, en alianza con la cadena hotelera Decameron.
A solo 15 días de su lanzamiento, la promoción ya refleja un alto nivel de participación, con más de 933,000 oportunidades generadas y la entrega de más de 4,000 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS.
Los clientes participan simplemente usando la aplicación Puma PRIS. Adicionalmente, por cada $10 en consumo reciben una oportunidad extra, y al pagar desde la app, duplican sus oportunidades, lo que incentiva un mayor uso del canal digital. Quienes no resulten ganadores en este sorteo continúan participando automáticamente en los siguientes cuatro sorteos; el próximo será el día 5 de mayo en la estación Puma Escalon.
Durante el evento, representantes de Puma Energy y Decameron, junto a autoridades municipales y veedores legales, acompañan el proceso para garantizar su transparencia. En esta primera etapa, también se destacan los resultados de la campaña y el valor de los premios, incluyendo la experiencia en el Gran Decameron Cartagena, uno de los destinos todo incluido más atractivos de la región.
Más allá de la promoción, Puma PRIS se consolida como una herramienta clave de ahorro todos los días del año, ofreciendo beneficios permanentes para los usuarios:
$0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec
$0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro
1 punto por cada dólar en tiendas Super7
Descuentos especiales con bancos aliados, disponibles todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes
El sorteo se desarrolla en vivo, donde se selecciona un potencial ganador y tres suplentes. Se realizan hasta tres intentos de llamada al aire para contactar al ganador; de no lograrse, se procede a contactar a los suplentes, garantizando así la asignación del premio.
Con iniciativas como “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes, impulsar el uso de soluciones digitales y generar experiencias de alto valor, posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas más completas del mercado.