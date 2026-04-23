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Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance
La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.
El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.
Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.
«La aprobación de los accionistas recibida hoy constituye otro hito fundamental en el camino hacia la culminación de esta histórica transacción, la cual generará un valor excepcional para nuestros accionistas», dijo en un comunicado David Zaslav, director ejecutivo de WBD.
«Continuaremos colaborando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de próxima generación».
Según los términos del acuerdo, Paramount abonará 31,00 dólares por acción en efectivo por la totalidad de las acciones en circulación de Warner Bros.
Ello implica una valoración de capital de 81,000 millones de dólares, cifra que asciende a 110,000 millones si se incluye la deuda que Paramount asumirá.
Con esta operación, la familia Ellison pasará a controlar una constelación de empresas mediáticas de alcance global.
Se prevé que David Ellison, director de Paramount, proceda a vastos recortes de gastos con el fin de aligerar la carga financiera de la nueva empresa.
Su padre, Larry Ellison, propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición, ofreciendo una garantía financiera que terminó por convencer al consejo de administración de Warner Bros.
Larry Ellison es un antiguo aliado de Trump, quien ha manifestado que intervendrá en el proceso de aprobación de la compra.
La operación aún debe superar diversos obstáculos regulatorios, tanto en Estados Unidos como en Europa.
La oferta de Paramount incluye financiación proveniente de tres fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, lo cual podría suscitar un escrutinio adicional debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Famosos actores de Hollywood como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Bryan Cranston, así como los directores J.J. Abrams y Denis Villeneuve, figuran entre los más de mil artistas que se han posicionado contra esta fusión.
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Muere Darrell Sheets,estrella de ‘Storage Wars’: habría sido acosado antes de quitarse la vida
Darrell Sheets, una de las estrellas del programa ‘Storage Wars’ (‘¿Quién Da Más?’) de A&E, murió a los 67 años la madrugada del 22 de abril, tras aparentemente quitarse la vida, informó TMZ.
Según reportes oficiales, la policía de Lake Havasu, Arizona, acudió a un llamado de emergencia a las 2 a.m. y encontró a Sheets con una «herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza». Fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave.
Compañeros de Darrel de ‘Storage Wars’ lamentaron su muerte y Rene Nezhoda, quien era uno de sus principales rivales en el show, señaló que Sheets había sido víctima de ciberacoso recientemente.
«Sé que Darrell querría sacar algo positivo de esto. Últimamente un tipo lo estaba acosando mucho con ciberacoso», dijo a través de un video publicado en su perfil de Instagram. «Que nos vean en la televisión no significa que nos conozcan, no significa que sepan de qué se trata. Además, eso no les da derecho a acosar a nadie».
Además, señaló que, a pesar de que el show eran enemigos, fuera de cámaras tenían una buena relación.
¿Quién era Darrell Sheets?
El hombre de 67 años fue conocido por su participación en ‘Storage Wars’ desde 2010 hasta 2023. Era conocido como ‘The Gambler’ (‘El Jugador’) y tenía la icónica frase: «¡Esto sí que es impresionante!».
En 2019 sufrió un infarto y desde entonces su participación en el show fue menor, hasta que en 2023 se retiró.
La cadena A&E externó sus condolencias sobre la muerte de Darrell y declaró a Us Weekly: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un querido miembro de nuestra familia de ‘Storage Wars’. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles».
Le sobrevive su hijo Brandon, quien también era parte del programa.
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Julión Álvarez cautivará a El Salvador con el sentimiento de sus canciones
El cantante mexicano autor de temas como «Atento Aviso» y «Regalo de Dios» tiene una cita con sus fanáticos en El Salvador el próximo viernes 24 de abril en el Estadio Cuscatlán. El artista se sube a la ola del regional mexicano que ha sumergido a los salvadoreños en una pasión que se vive en cada presentación del género.
La noche del viernes promete estar llena de sentimiento con canciones que sí o sí, se deben cantar a todo pulmón, como son los temas referentes del regional mexicano «Te Hubieras Ido Antes», «Lo Tienes Todo» y «Rey sin Reina».
Para buenas noticias de los fanáticos que aún no han adquirido sus entradas aún hay boletos disponibles en Eventus.com y Smart Ticket. Las 12 localidades del concierto van desde los $75 (General), hasta los $310 en Mesa Platinum.
Ya está todo listo para que el reconocido cantante mexicano nacido el 11 de abril de 1983 en Chiapas demuestre por qué es conocido comúnmente como «El Rey de la Taquilla» y por qué es un referente de géneros como norteño con tuba y con sax, mariachi y banda sinaloense.
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Exreina de belleza es encontrada muerta en México; investigan a su suegra
La exreina de belleza originaria de Baja California, Carolina Flores Gómez, fue localizada sin vida en su apartamento ubicado en Ciudad de Mexico, el pasado 15 de abril. Las investigaciones apuntan a que el crimen pudo haber sido cometido por su suegra.
Milenio, medio local, señala que la víctima se encontraba en el domicilio junto con su esposo y su suegra, identificada como Erika María ‘N’, quien fue señalada por su propio hijo como la posible autora material del asesinato.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que la denuncia fue presentada hasta el día siguiente de cometido el crimen (16 de abril) y enfatizan en que desde ese momento se inició la investigación.
«Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable», indicó la fiscalía en su cuenta oficial de X.
La madre de la víctima, Reyna Gómez, publicó una convocatoria en redes sociales para realizar una manifestación pacífica el próximo 25 de abril en el Centro Estatal de las Artes (CEART) de Ensenada, con el objetivo de pedir justicia ante el crimen.