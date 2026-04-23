Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance

Darrell Sheets, una de las estrellas del programa ‘Storage Wars’ (‘¿Quién Da Más?’) de A&E, murió a los 67 años la madrugada del 22 de abril, tras aparentemente quitarse la vida, informó TMZ.

Según reportes oficiales, la policía de Lake Havasu, Arizona, acudió a un llamado de emergencia a las 2 a.m. y encontró a Sheets con una «herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza». Fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave.

Compañeros de Darrel de ‘Storage Wars’ lamentaron su muerte y Rene Nezhoda, quien era uno de sus principales rivales en el show, señaló que Sheets había sido víctima de ciberacoso recientemente.

«Sé que Darrell querría sacar algo positivo de esto. Últimamente un tipo lo estaba acosando mucho con ciberacoso», dijo a través de un video publicado en su perfil de Instagram. «Que nos vean en la televisión no significa que nos conozcan, no significa que sepan de qué se trata. Además, eso no les da derecho a acosar a nadie».

Además, señaló que, a pesar de que el show eran enemigos, fuera de cámaras tenían una buena relación.

¿Quién era Darrell Sheets?

El hombre de 67 años fue conocido por su participación en ‘Storage Wars’ desde 2010 hasta 2023. Era conocido como ‘The Gambler’ (‘El Jugador’) y tenía la icónica frase: «¡Esto sí que es impresionante!».

En 2019 sufrió un infarto y desde entonces su participación en el show fue menor, hasta que en 2023 se retiró.

La cadena A&E externó sus condolencias sobre la muerte de Darrell y declaró a Us Weekly: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un querido miembro de nuestra familia de ‘Storage Wars’. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles».

Le sobrevive su hijo Brandon, quien también era parte del programa.

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