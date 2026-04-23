Cúpula de MS avaló asesinar a 80 policías, eliminar soldados, fiscales y atentados en instituciones públicas

Claros y precisos han sido los primeros testigos que incriminaron a 22 ranfleros históricos [fundadores] de la Mara Salvatrucha en 9,000 crímenes, entre ellos, los homicidios de 80 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Estos 9,000 hechos que han mencionado, es solo una parte de los casos que seguirán reportando los testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República en contra de los 486 cabecillas enjuiciados como estructura en la audiencia única abierta que el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado comenzó el pasado lunes por más de 47,000 crímenes consumados entre el 2012 y 2022.

«Esperamos finalizar pronto, es decir, no va ser una audiencia muy larga puesto hemos pasado más de un año inmediando (recabando) prueba testimonial, principalmente se han inmediado 12 criteriados a lo largo de este año, ya con eso avanzamos bastante a fin de poder inmediar restante prueba testimonial junto con la prueba documental, pericial; a efecto de lograr las condenas esperadas», ha dicho Max Muñoz, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.

Los testigos han dicho que además de ordenar los 86 homicidios entre la penúltima y última semana de marzo de 2022, utilizando la modalidad criminal de «válvulas abiertas» es decir, asesinar indiscriminadamente a la población; los cabecillas giraron instrucciones para perpetrar atentados en puestos y delegaciones policiales; así como en instituciones públicas.

También avalaron las denominadas tipologías delictivas «H1» y «H2», la primera consistía en matar a sus víctimas y luego enterrarlas; mientras que la segunda era dejar expuestos los cadáveres de las personas que mataban.

Los fundadores de la MS autorizaron asesinar a dos soldados en Morazán, en el 2019, además de atentar contra las instalaciones del Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, el 27 de marzo de 2017, en ese recinto lanzaron una granada, esos hechos se acreditan a través de escucha telefónica.

El 7 de marzo de 2015, la ranfla histórica ordenó asesinar a un fiscal, que tenían el cargo de jefe de la Unidad de Vida de la Oficina de Usulután.

Los cabecillas de la ranfla histórica incriminados en todos esos crímenes son: Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias «Diablito de Hollywood»; el máximo jefe de la Mara Salvatrucha en El Salvador.

Aparece, además, Elmer Canales Rivera, «Crock», considerado el segundo al mando de la MS y quien está preso en Estados Unidos, tras ser extraditado desde México, Carlos Alberto Valdez Herrera, alias «Kid de Santos de Criminal Gánster».

También se mencionan a Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias «Snayder o Tibi de Pasadena»; César Antonio López Larios, alias «Greñas de Stoner», quien fue deportado desde Estados Unidos. Dany Fredy Ramos Mejía, alias «Cisco de Teclas», Eduardo Erazo Nolasco, alias «Colocho o Mustage de Wester», Efraín Cortez, alias «Viejo de Park View»; Fernando Flores Cubas, «Colo de Wester».

Otros cabecillas en custodia del Estado y enjuiciados como responsables de los miles de crímenes son: José Luis Mendoza, alias «Viejo Pavas de Seven Eleven»; Julio César Melgar Hernández, alias «Power de Teclas»; Leonel Alexander González Leonardo, alias «Necio de San Cocos»; Mario Ernesto Avelar Franco, alias «Diabólico»; Rigoberto Ely Martínez Mendoza, alias «Tun Tun»; Fredy Iván Jandres Parada, alias «Lacky o Laky de Parview»;

Hugo Armando Hernández Quinteros, «Flaco de Francis»; Rubén Antonio Rosa, alias «Chivo de Centrales», quien por décadas ordenó cientos de homicidios y extorsiones en el Centro Histórico de San Salvador.

Jorge Alberto Eduardo Chacón, alias «Koki de Ledwards»; Carlos Geovany Coreas Mendoza, alias «Sapo de Zaragoza» y Edson Zachary Eufemia Escobar, alias «Spyry de Park View Locos».

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