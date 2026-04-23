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Cúpula de MS avaló asesinar a 80 policías, eliminar soldados, fiscales y atentados en instituciones públicas
Claros y precisos han sido los primeros testigos que incriminaron a 22 ranfleros históricos [fundadores] de la Mara Salvatrucha en 9,000 crímenes, entre ellos, los homicidios de 80 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Estos 9,000 hechos que han mencionado, es solo una parte de los casos que seguirán reportando los testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República en contra de los 486 cabecillas enjuiciados como estructura en la audiencia única abierta que el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado comenzó el pasado lunes por más de 47,000 crímenes consumados entre el 2012 y 2022.
«Esperamos finalizar pronto, es decir, no va ser una audiencia muy larga puesto hemos pasado más de un año inmediando (recabando) prueba testimonial, principalmente se han inmediado 12 criteriados a lo largo de este año, ya con eso avanzamos bastante a fin de poder inmediar restante prueba testimonial junto con la prueba documental, pericial; a efecto de lograr las condenas esperadas», ha dicho Max Muñoz, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
Los testigos han dicho que además de ordenar los 86 homicidios entre la penúltima y última semana de marzo de 2022, utilizando la modalidad criminal de «válvulas abiertas» es decir, asesinar indiscriminadamente a la población; los cabecillas giraron instrucciones para perpetrar atentados en puestos y delegaciones policiales; así como en instituciones públicas.
También avalaron las denominadas tipologías delictivas «H1» y «H2», la primera consistía en matar a sus víctimas y luego enterrarlas; mientras que la segunda era dejar expuestos los cadáveres de las personas que mataban.
Los fundadores de la MS autorizaron asesinar a dos soldados en Morazán, en el 2019, además de atentar contra las instalaciones del Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, el 27 de marzo de 2017, en ese recinto lanzaron una granada, esos hechos se acreditan a través de escucha telefónica.
El 7 de marzo de 2015, la ranfla histórica ordenó asesinar a un fiscal, que tenían el cargo de jefe de la Unidad de Vida de la Oficina de Usulután.
Los cabecillas de la ranfla histórica incriminados en todos esos crímenes son: Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias «Diablito de Hollywood»; el máximo jefe de la Mara Salvatrucha en El Salvador.
Aparece, además, Elmer Canales Rivera, «Crock», considerado el segundo al mando de la MS y quien está preso en Estados Unidos, tras ser extraditado desde México, Carlos Alberto Valdez Herrera, alias «Kid de Santos de Criminal Gánster».
También se mencionan a Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias «Snayder o Tibi de Pasadena»; César Antonio López Larios, alias «Greñas de Stoner», quien fue deportado desde Estados Unidos. Dany Fredy Ramos Mejía, alias «Cisco de Teclas», Eduardo Erazo Nolasco, alias «Colocho o Mustage de Wester», Efraín Cortez, alias «Viejo de Park View»; Fernando Flores Cubas, «Colo de Wester».
Otros cabecillas en custodia del Estado y enjuiciados como responsables de los miles de crímenes son: José Luis Mendoza, alias «Viejo Pavas de Seven Eleven»; Julio César Melgar Hernández, alias «Power de Teclas»; Leonel Alexander González Leonardo, alias «Necio de San Cocos»; Mario Ernesto Avelar Franco, alias «Diabólico»; Rigoberto Ely Martínez Mendoza, alias «Tun Tun»; Fredy Iván Jandres Parada, alias «Lacky o Laky de Parview»;
Hugo Armando Hernández Quinteros, «Flaco de Francis»; Rubén Antonio Rosa, alias «Chivo de Centrales», quien por décadas ordenó cientos de homicidios y extorsiones en el Centro Histórico de San Salvador.
Jorge Alberto Eduardo Chacón, alias «Koki de Ledwards»; Carlos Geovany Coreas Mendoza, alias «Sapo de Zaragoza» y Edson Zachary Eufemia Escobar, alias «Spyry de Park View Locos».
Jetset
Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance
La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.
El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.
Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.
«La aprobación de los accionistas recibida hoy constituye otro hito fundamental en el camino hacia la culminación de esta histórica transacción, la cual generará un valor excepcional para nuestros accionistas», dijo en un comunicado David Zaslav, director ejecutivo de WBD.
«Continuaremos colaborando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de próxima generación».
Según los términos del acuerdo, Paramount abonará 31,00 dólares por acción en efectivo por la totalidad de las acciones en circulación de Warner Bros.
Ello implica una valoración de capital de 81,000 millones de dólares, cifra que asciende a 110,000 millones si se incluye la deuda que Paramount asumirá.
Con esta operación, la familia Ellison pasará a controlar una constelación de empresas mediáticas de alcance global.
Se prevé que David Ellison, director de Paramount, proceda a vastos recortes de gastos con el fin de aligerar la carga financiera de la nueva empresa.
Su padre, Larry Ellison, propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición, ofreciendo una garantía financiera que terminó por convencer al consejo de administración de Warner Bros.
Larry Ellison es un antiguo aliado de Trump, quien ha manifestado que intervendrá en el proceso de aprobación de la compra.
La operación aún debe superar diversos obstáculos regulatorios, tanto en Estados Unidos como en Europa.
La oferta de Paramount incluye financiación proveniente de tres fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, lo cual podría suscitar un escrutinio adicional debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Famosos actores de Hollywood como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Bryan Cranston, así como los directores J.J. Abrams y Denis Villeneuve, figuran entre los más de mil artistas que se han posicionado contra esta fusión.
Empresarial
Celebran noche de gala para premiar a empresas, marcas y servicios
Un total de 22 empresas, marcas y servicios fueron galardonadas la noche de este miércoles 22 de abril por la Revista Derecho y Negocios para reconocer su aporte al desarrollo de El Salvador.
Se entregaron 11 reconocimientos en la categoría “Líderes Tech” y 11 más a “Empresas de Impacto”, con lo cual se celebra la segunda edición de “Líderes Tech” y la tercera de “Empresas de Impacto”.
El presidente de Derecho y Negocios, Manuel Carranza, se expresó emocionado por la nueva gala desarrollada por su revista.
“El Salvador está viviendo un momento distinto y el mundo lo ve. Los países cambian cuando la gente decide cambiar su historia y esto es lo que estamos viendo hoy: empresas que decidieron cambiar, crear; decidieron invertir y eso es liderazgo. Liderazgo es seguir apostando cuando otro se detiene”, dijo como parte de sus palabras de bienvenida.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, fueron dos de los invitados especiales y quienes se encargaron de entregar algunos de los galardones.
“Debo reconocer a Manuel (Carranza) por reconocer a las empresas que trabajan por El Salvador”, expresó la titular de Economía.
Durante su intervención destacó el desempeño económico que ahora distingue a el país: “El Salvador cuenta con un crecimiento de 3.9% y un entorno favorable para la inversión… Tenemos seguridad, estabilidad y un clima de negocios fortalecido que impulsa el desarrollo empresarial”.
Mientras que Rodríguez habló de cómo desde la institución que dirige se ha logrado agilizar la inversión en El Salvador. “Hemos superado la burocracia y eso ha permitido la inversión. Somos el país que más estamos empujando la inversión en la región”, sostuvo.
Añadió que : “Todos vamos empujando en la misma ruta, ¿y cuándo habíamos visto eso? Y hoy, esta noche, lo que se premia son dos cosas. Por un lado, el conocimiento porque es el detonante para que muchas cosas sucedan y, por otro, a las empresas que hacen posible este cambio. Reciban con orgullo estos reconocimientos. Como OPAMSS les comparto que superamos los $5,700 millones solo en el Área Metropolitana”.
Los premiados
La ministra de Economía y el presidente de Derecho y Negocios entregaron las distinciones a los 11 “Líderes Tech 2026”.
Estos premios fueron para: Applaudo, Bitfinix, Datatrust, Kash, Key Institute, Kodigo, Monetae, Serfinsa, Steren, Tigo y Weris App.
Cada fundador, ejecutivo o representante de las instituciones premiadas agradeció el esfuerzo de Derecho y Negocios por llevar a cabo las galas de premiación, al tiempo que destacaron los esfuerzos realizados para llegar a donde están.
Correspondió al director de OPAMSS, Luis Rodríguez, acompañar al presidente de Derecho y Negocios en la entrega de los reconocimientos para las “Empresas de Impacto”. En esta categoría fueron premiadas: Adoc, AES, CMI, Diana, DelSur, Enerwire, Holcim, La Constancia, Paill, Plantosa y Pollo Campestre.
Los representantes de este otro grupo empresarial también agradecieron el homenaje recibido y se comprometieron a seguir apostando al desarrollo de El Salvador.
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La niñez con autismo fortalece sus habilidades sensoriales en jornada integral del ISRI
En el marco del mes de la concienciación sobre el autismo, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), a través del Centro de Rehabilitación Integral de la Niñez y Adolescencia (CRINA), realizó esta mañana una jornada de integral con seis estaciones sensoriales diseñadas para niños diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Margarita de Arriaza, colaboradora del área de terapia educativa con los niños con condición de autismo del CRINA, indicó que el 2 de abril de cada año es el día de la concienciación sobre el autismo, pero durante todo el mes se realizan actividades alusivas.
«En el CRINA estamos trabajando en el área sensorial, que es una de las áreas más afectadas de los niños, lo estamos haciendo en forma de circuito viendo sus siete sentidos más afectados, como es el vestibular, el olfativo, el de la vista, el tacto y el oído», explicó.
En la jornada, la niñez pudo conocer sobre el funcionamiento de los sentidos: la vista, gusto, olfato, tacto y los sistemas vestibular y propioceptivo, a través de actividades lúdicas y creativas, con el fin de facilitarles su autonomía e integración social.
El ISRI, por medio del CRINA, promueve programas de atención especializada a niños con deficiencias funcionales, entre ellas, las relacionadas con el Espectro Autista.
Cuentan con áreas de terapia para que los niños que están dentro del espectro fortalezcan las habilidades necesarias.
Estas intervenciones incluyen el Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS), que se enfoca en enseñar destrezas para la interacción, como iniciar conversaciones y resolver conflictos de forma pacífica.
Katherine Recinos, habitante de San Martín, es una de las madres de un niño diagnosticado con autismo que recibe atención en el CRINA. Destacó la eficacia de las terapias que recibe su hijo, así como la amabilidad y paciencia del personal de la institución.
«Recibo cuatro tipos de terapia, la de lenguaje, educación, el círculo que es música y la bebéteca. Empezamos desde enero de este año y al niño se le ha visto bastante mejora, antes no decía nada y ahora dice unas cuantas palabras y su comportamiento es mucho mejor a como cuando empezamos, estoy muy agradecida con las licenciadas que son bien lindas con los niños», expresó.
Asimismo, Lizbeth Campos, habitante de Apopa, lleva a su hijo con autismo al CRINA desde hace unos años y confirmó que la mejora en el niño ha sido notoria.
«Antes no hablaba, no atendía indicaciones para nada y ahora sí él ya lo hace. Todas las licenciadas con las que ha pasado son muy amables y pacientes con él», aseguró.
En el CRINA, los niños diagnosticados con autismo reciben terapia ocupacional gratuita para fortalecer la autonomía en actividades de la vida diaria, la motricidad fina y la integración sensorial ante diversos estímulos.
También son atendidos en terapia del habla y lenguaje, donde trabajan la comunicación verbal, no verbal y el uso social del lenguaje, así como en terapia física que está enfocada en promover el desarrollo funcional a través de jornadas deportivas diseñadas según las necesidades de aprendizaje de cada niño