Nacionales
Autoridades han atendido más de 500 incendios durante enero
Este sábado, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó que solo en las últimas 24 horas se atendieron 26 incendios en maleza, siete en basureros y dos incendios forestales en distintos puntos del país. Mientras que, en un balance acumulado del 1 al 23 de enero de 2025, las estadísticas reflejan 325 incendios en maleza, 13 incendios forestales, 91 estructurales, 53 en basureros y 21 en vehículos.
Solano explicó que la mayoría de estos siniestros tienen su origen en acciones humanas irresponsables, como fogatas mal apagadas, prácticas ilegales de caza que incluyen provocar fuego para acorralar animales y la extracción de miel, donde algunas personas incendian árboles para obligar a las abejas a concentrarse.
También señaló que la quema de caña representa un alto riesgo, ya que frecuentemente se sale de control y deriva en incendios de gran magnitud.
El funcionario advirtió que la quema nunca es controlada y recordó un reciente incendio en un cañal de Aguilares que terminó afectando viviendas y vehículos. Además, destacó que los incendios han aumentado un 52 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Solano enfatizó que provocar incendios constituye un delito y que el Código Penal establece penas de tres a seis años de prisión por dañar bosques y vegetación o generar peligro para la vida y los bienes de la población.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, enfatizó que los incendios no se originan de manera natural, sino que son consecuencia directa de acciones humanas negligentes e irresponsables.
Amaya explicó que factores como la baja humedad y los vientos crean condiciones ideales para que el fuego avance sin control, provocando pérdidas de viviendas, daños a cultivos e infraestructura, interrupción de servicios, contaminación del aire y un riesgo elevado para la vida de las personas.
Economia
Revista internacional resalta a El Salvador como destino seguro para viajeros
«Travel and Tour World» define a El Salvador «como uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
«Del riesgo a la resiliencia: por qué El Salvador es más seguro para los viajeros internacionales en 2026» es el título de un reciente artículo publicado por la revista «Travel and Tour World», en el cual repasa las acciones implementadas en el país para consolidarse como el referente turístico que es en la actualidad.
«Travel and Tour World», una revista nacida en India y operada desde EE. UU., se especializa en la industria global de viajes y turismo, y que cubre rubros como aerolíneas, cruceros, tecnología y hotelería, entre otros; y a su vez analiza el comportamiento del sector en diferentes destinos y otras particularidades.
En su artículo, la revista define la transformación reportada por El Salvador en la última década como «uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
Afirmación que sustenta en la historia reciente del país, donde la violencia de las pandillas opacaba su potencial tanto en materia de turismo como de otros rubros, mencionó.
En este sentido, resaltó que este cambio es el resultado de reformas sostenidas en seguridad, inversión en la infraestructura y la implementación de un renovado enfoque en el turismo como pi lar del desarrollo nacional.
«Hoy en día, El Salvador se considera no solo en un lugar de curiosidad, sino en un destino viable y cada vez más se guro para el turismo internacional», refirió.
«Para los viajeros que buscan riqueza cultural, belleza natural y destinos emergentes, la pregunta en 2026 ya no es por qué considerar El Salvador, sino qué tan pronto», añadió.
Al respecto, destacó que El Salvador cuenta con una extraordinaria diversidad geográfica, en la que resaltan las cordilleras volcánicas, las tierras fértiles, la cultura cafetalera, los pueblos coloniales, los densos bosques y las playas de surf de primera categoría, y todo esto se encuentra en un territorio pequeño, lo que favorece que los destinos sean accesibles en pocas horas de viaje en carro.
También mencionó que la ubicación estratégica del país «se convierte en una puerta de entrada natural entre América del Norte y del Sur, y su costa en el Pacífico lo posiciona como un actor emergente en el turismo costero y de aventura».
En este contexto, la publicación señaló que la idoneidad de El Salvador como destino turístico trasciende fronteras debido a que a escala global los viajeros buscan cada vez más destinos auténticos y menos saturados.
«Su transformación también sirve como estudio de casos sobre cómo la reforma de seguridad puede liberar el potencial del turismo, diversificar las economías nacionales y remodelar la percepción internacional», sostuvo.
La revista también definió los per files ideales de quienes visitan El Salvador: viajeros aventureros que buscan surf, senderismo y exploración de volcanes; viajeros culturales interesados en la historia, la gastronomía y las tradiciones locales; nómadas digitales atraídos por la asequibilidad y la mejora de la infraestructura; viajeros de ocio que buscan destinos emergentes, con menos multitudes; familias y viajeros solitarios.
Nacionales
Ambiente muy cálido y cielo parcialmente nublado
Durante la mañana, el cielo se prevé poco nublado. Por la tarde, estará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, y poco nublado en el resto del país. Por la noche, el cielo se mantendrá poco nublado en todo el territorio nacional. No se prevén lluvias durante todo el día.
El viento será del este y noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h a lo largo del día; por la tarde ingresará la brisa marina en el sector costero, con velocidades entre 7 y 18 km/h.
Las temperaturas se mantendrán cálidas durante la tarde y la noche, refrescando únicamente durante la madrugada.
Las condiciones atmosféricas continúan dominadas por el flujo del este.
Nacionales
CAM asegura orden y protección en festejos de Ciudad Delgado
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro implementó un dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los residentes del barrio San Sebastián, en el distrito de Ciudad Delgado.
La alcaldía capitalina informó que este dispositivo forma parte de las acciones de prevención de la violencia y promoción de la sana convivencia ciudadana durante el desarrollo de los festejos en honor a San Sebastián Mártir.
«Los habitantes del barrio San Sebastián disfrutan de la discomóvil en un entorno seguro y confiable gracias al CAM que mantiene un dispositivo para garantizar el orden en el marco de las fiestas patronales del distrito», comunicó la alcaldía.
Añadió que «en simultáneo, el entorno festivo se acompaña de labores de limpieza por parte de las cuadrillas de [la Dirección] de Desechos Sólidos que mantienen el ambiente libre de residuos».
Yeinmy Portillo, directora del distrito de Ciudad Delgado, invitó a la población a participar de las diferentes actividades que se desarrollan, «para que podamos compartir toda la semana». Los festejos concluyen mañana, informó la funcionaria municipal.