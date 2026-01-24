Internacionales
FBI investiga la muerte de Jim Irsay, dueño de los Indianapolis Colts
El FBI inició una investigación sobre la muerte de Jim Irsay, el propietario de 65 años del equipo Indianapolis Colts de la NFL, quien luchaba contra la adicción y falleció en mayo en un hotel de Beverly Hills.
Según el Washington Post, la investigación incluye a un reconocido médico de California que presuntamente suministró a Irsay pastillas de opioides e inyecciones de ketamina durante sus últimos meses de vida.
El uso de estas sustancias en pacientes con antecedentes de adicción es controvertido.
La ketamina es un anestésico empleado en terapias contra la depresión, pero puede generar dependencia. Una sobredosis de esta droga provocó la muerte del actor de «Friends» Matthew Perry en 2023.
Un portavoz de los Colts indicó este viernes a AFP que el club está «al tanto de la investigación» sobre la muerte de Irsay, y que el FBI no se ha puesto en contacto con ellos ni les ha entregado ninguna citación judicial.
El médico, Harry Haroutunian, no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP. Una portavoz del FBI no pudo confirmar ni desmentir la existencia de una investigación debido a la política tradicional de la agencia.
Irsay, un millonario de carácter extravagante que heredó los Colts de su padre Robert y dirigió la franquicia durante décadas, fue hallado muerto en el lujoso Beverly Hills Hotel en mayo pasado.
El certificado de defunción firmado por Haroutunian indicaba que la causa inmediata de la muerte fue un paro cardíaco, con neumonía aguda como factor contribuyente. No se realizó ninguna autopsia.
Irsay había hablado públicamente sobre sus problemas de alcohol y drogas a lo largo de su vida. Declaró haber superado sus adicciones en 2002, pero sufrió una recaída muy sonada en 2014, lo que le valió una suspensión de seis partidos por parte de la NFL.
En 2022, Irsay y su familia crearon una fundación de recuperación llamada Kicking the Stigma. Según el Post, el empresario volvió a caer en el consumo de sustancias al año siguiente y sufrió al menos tres sobredosis que fueron mantenidas en secreto por sus asistentes antes de su muerte.
La policía que respondió al lugar del fallecimiento informó que Irsay padecía problemas de salud crónicos y que los médicos consideraron innecesaria la autopsia. Su familia tampoco solicitó que se realizara, y el club dijo en un comunicado que Irsay murió «pacíficamente mientras dormía».
Bajo su gestión, los Colts conquistaron el Super Bowl en 2007.
La franquicia actualmente es copropiedad de sus tres hijas, incluida Carlie Irsay-Gordon, quien se desempeña como CEO de los Colts.
Internacionales
Canadá enfrenta frío extremo con sensaciones térmicas de hasta −50º C por tormenta invernal
Un sistema de tormentas invernales ha provocado temperaturas extremas en varias zonas de Canadá, que se encuentra en Alerta Naranja, y Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas advierten que el frío puede causar congelación de la piel en pocos minutos, mientras millones de personas permanecen bajo alertas por nieve, hielo y bajas temperaturas.
Más de la mitad de Canadá se encuentra bajo condiciones de frío extremo debido a la llegada de una masa de aire ártico asociada a un sistema invernal que también afecta a Estados Unidos. Las sensaciones térmicas han alcanzado valores cercanos a −50 grados Celsius en algunas regiones, lo que representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de la población.
Provincias como Saskatchewan y Manitoba están bajo alertas de frío extremo, con sensaciones térmicas entre −45 °C y −50 °C. Otras regiones, entre ellas Alberta, Ontario, Quebec y Nueva Brunswick, también registran temperaturas peligrosamente bajas y condiciones adversas asociadas al viento y las nevadas, según detalló el Servicio Meteorológico de Canadá.
Las autoridades han advertido que la exposición prolongada a estas temperaturas puede provocar congelación de la piel en pocos minutos, especialmente en zonas descubiertas del cuerpo. Por ello, se ha recomendado a la población limitar las actividades al aire libre, utilizar ropa térmica adecuada y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
El fenómeno forma parte de un patrón meteorológico más amplio impulsado por el vórtice polar, que ha intensificado las tormentas invernales en la región de Norteamérica. En Estados Unidos, millones de personas permanecen bajo alertas por nieve, hielo y frío extremo, con estados de emergencia declarados en varias regiones y afectaciones en el transporte y los servicios.
Meteorólogos señalan que este episodio invernal es uno de los más intensos de la temporada, con acumulaciones significativas de nieve, vientos fuertes y temperaturas récord en algunas zonas. La combinación de estos factores ha provocado interrupciones en vuelos, cierres de carreteras y riesgos adicionales para las infraestructuras.
Las autoridades de Canadá y Estados Unidos continúan monitoreando la evolución del fenómeno, mientras advierten que las condiciones extremas podrían persistir en los próximos días.
Internacionales
Una fractura en una vía habría provocado descarrilamiento
La comisión de investigación del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en el sur de España el pasado domingo cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura, reveló un informe publicado este viernes.
La hipótesis proviene del hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia presentaban «muescas».
«Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado», afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), dependiente del Ministerio de Transportes.
«De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento», añadió la CIAF. Esta fractura estaría a la altura de «una soldadura».
Se trata de una «hipótesis de trabajo» que deberá ser «corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores», concluyó.
Las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes de que lo hiciera el de la compañía italiana Iryo cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando venía otro tren en dirección contraria que no pudo evitarlos y descarriló también.
Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas.
Internacionales
Guatemala construirá pronto dos cárceles de máxima seguridad
El actual gobierno se ha trazado la misión de erigir dos prisiones que aporten a la lucha contra las peligrosas pandillas.
Uno de los dos primeros penales de alta seguridad que se construirán en Guatemala está previsto que sea edificado en un plazo menor a un año y entregado durante 2026, según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo. Para lograr tal objetivo se ha destinado que sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el encargado de su construcción. Esto ayudaría a que se entregue en un plazo más corto que si se somete a una licitación.
La primera prisión será edificada en Izabal (al nororiente del país). Se estima que la obra tenga una inversión de 1 mil 400 millones de quetzales, aproximadamente 182 millones de dólares estadounidenses. Su financiación estaba prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, pero debido a la suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad, al admitir diversos amparos por vicios formales en su aprobación, Arévalo comunicó que someterán a una ampliación el presupuesto actual.
La segunda cárcel estará en Masagua, y se hará por licitación, con fecha prevista de ejecución en 2027 y financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La división especializada de las Fuerzas Armadas de Guatemala trabaja en la revisión de planos, con la asesoría de expertos en prisiones del gobierno de Estados Unidos, informó el mandatario.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala tiene dos batallones: de Ingenieros de Construcción (BIC) y de Ingenieros de Combate (Zapadores). Entra las actividades que realizan están: mantenimiento vial, topografía, construcción, apoyo logístico, manejo de explosivos, instalación de puentes de emergencia, demolición de material pétreo y de pistas clandestinas.
El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, ha asegurado que la división cuenta con el equipo humano y maquinaria necesaria para materializar este recinto penitenciario. En abril pasado, Prensa Libre publicó que Defensa autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un presupuesto de 147 millones 940 mil quetzales, unos 18 millones de dólares estadounidenses, en la adquisición de: 24 camiones de volteo, 16 pick-ups, 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 compactadoras, y 12 camiones cisterna, entre otros.