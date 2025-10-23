Nacionales
Automovilista choca contra poste en bulevar Venezuela
Un automovilista impactó esta mañana contra un poste del tendido eléctrico sobre el bulevar Venezuela, sin que se reportaran personas lesionadas, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
Para evitar congestionamientos, los gestores de tránsito del VMT movilizaron el vehículo de manera manual a un costado de la vía, asegurando la seguridad en la zona y manteniendo el paso lo más normalizado posible.
Posteriormente, una grúa retiró el automóvil y el flujo vehicular quedó totalmente habilitado, indicó la institución.
Nacionales
Un aparatoso accidente de tránsito se registró anoche en la intersección de la 9.ª Avenida Norte y 5.ª Calle Poniente, en el centro de San Salvador, lo que provocó el cierre total del paso vehicular en la zona.
Según los reportes preliminares, un pick up volcó a un costado de la vía luego de impactar contra otro vehículo. Gestores de tránsito acudieron al lugar para brindar seguridad vial y coordinar el retiro de los automotores involucrados.
Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas con lesiones de gravedad. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido ocasionado por la falta de respeto a una señal de alto por parte de uno de los conductores.
El Salvador suma 243 días sin homicidios en lo que va de 2025
El Salvador mantiene su tendencia a la baja en los homicidios, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). El miércoles 22 de octubre cerró con cero asesinatos a nivel nacional, consolidando una reducción sostenida en los índices de violencia.
De acuerdo con las estadísticas, entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2025 el país acumula 243 días sin muertes violentas. Solo en septiembre se registraron 23 jornadas sin homicidios, en agosto 27, julio 29, y en los meses de junio, mayo y abril se contabilizaron 25 días sin asesinatos cada uno. Marzo cerró con 22 días, febrero con 26 y enero con 25.
Gracias a esta tendencia, El Salvador finalizó 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región, de acuerdo con los datos oficiales.