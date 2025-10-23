Detienen a motociclista ebrio tras provocar fuerte accidente de tránsito

Un aparatoso accidente de tránsito se registró anoche en la intersección de la 9.ª Avenida Norte y 5.ª Calle Poniente, en el centro de San Salvador, lo que provocó el cierre total del paso vehicular en la zona.

Según los reportes preliminares, un pick up volcó a un costado de la vía luego de impactar contra otro vehículo. Gestores de tránsito acudieron al lugar para brindar seguridad vial y coordinar el retiro de los automotores involucrados.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas con lesiones de gravedad. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido ocasionado por la falta de respeto a una señal de alto por parte de uno de los conductores.

