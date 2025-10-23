Connect with us

Detienen a conductor de bus sin licencia tras triple accidente en La Libertad

Hace 37 minutos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un triple accidente ocurrido en el kilómetro 32 de la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate, en el cantón Ateos, Sacacoyo, La Libertad.

El siniestro involucró una rastra, un pick up y un bus, y dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre trasladado a un hospital con lesiones.

Posteriormente, las autoridades detuvieron al responsable, identificado como Geovanny Antonio Hernández Tejada, de 19 años, quien conducía el bus sin contar con licencia de conducir y trató de darse a la fuga.

Hernández Tejada será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Detienen a motociclista ebrio tras provocar fuerte accidente de tránsito

Hace 48 minutos

23 octubre, 2025

Un motociclista fue arrestado la tarde del miércoles tras provocar un accidente vial sobre el kilómetro 10 de la carretera que conecta San Salvador con Panchimalco.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al responsable como Kevin Osmin Miranda Martínez, de 23 años, quien, afortunadamente, solo causó daños materiales.

La prueba de alcohol arrojó un nivel de 282 miligramos por decilitro (mg/dl) en aire espirado, confirmando que conducía en estado de ebriedad. Martínez será remitido por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, informaron las autoridades.

Automovilista choca contra poste en bulevar Venezuela

Hace 55 minutos

23 octubre, 2025

Un automovilista impactó esta mañana contra un poste del tendido eléctrico sobre el bulevar Venezuela, sin que se reportaran personas lesionadas, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).

Para evitar congestionamientos, los gestores de tránsito del VMT movilizaron el vehículo de manera manual a un costado de la vía, asegurando la seguridad en la zona y manteniendo el paso lo más normalizado posible.

Posteriormente, una grúa retiró el automóvil y el flujo vehicular quedó totalmente habilitado, indicó la institución.

Pick up vuelca tras fuerte choque en el centro de San Salvador

Hace 1 hora

23 octubre, 2025

Un aparatoso accidente de tránsito se registró anoche en la intersección de la 9.ª Avenida Norte y 5.ª Calle Poniente, en el centro de San Salvador, lo que provocó el cierre total del paso vehicular en la zona.

Según los reportes preliminares, un pick up volcó a un costado de la vía luego de impactar contra otro vehículo. Gestores de tránsito acudieron al lugar para brindar seguridad vial y coordinar el retiro de los automotores involucrados.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas con lesiones de gravedad. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido ocasionado por la falta de respeto a una señal de alto por parte de uno de los conductores.

