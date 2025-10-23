Nacionales
Detienen a conductor de bus sin licencia tras triple accidente en La Libertad
Nacionales
Detienen a motociclista ebrio tras provocar fuerte accidente de tránsito
Nacionales
Automovilista choca contra poste en bulevar Venezuela
Un automovilista impactó esta mañana contra un poste del tendido eléctrico sobre el bulevar Venezuela, sin que se reportaran personas lesionadas, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
Para evitar congestionamientos, los gestores de tránsito del VMT movilizaron el vehículo de manera manual a un costado de la vía, asegurando la seguridad en la zona y manteniendo el paso lo más normalizado posible.
Posteriormente, una grúa retiró el automóvil y el flujo vehicular quedó totalmente habilitado, indicó la institución.
Nacionales
Pick up vuelca tras fuerte choque en el centro de San Salvador
Un aparatoso accidente de tránsito se registró anoche en la intersección de la 9.ª Avenida Norte y 5.ª Calle Poniente, en el centro de San Salvador, lo que provocó el cierre total del paso vehicular en la zona.
Según los reportes preliminares, un pick up volcó a un costado de la vía luego de impactar contra otro vehículo. Gestores de tránsito acudieron al lugar para brindar seguridad vial y coordinar el retiro de los automotores involucrados.
Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas con lesiones de gravedad. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido ocasionado por la falta de respeto a una señal de alto por parte de uno de los conductores.