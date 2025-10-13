Arrestan a dos conductores ebrios en distintos puntos del país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este lunes se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en diferentes zonas del país, debido a la influencia de bajas presiones inmersas en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que mantienen la inestabilidad atmosférica sobre la región centroamericana.

Durante la madrugada se prevé la formación de nieblas en valles y zonas montañosas, así como lluvias en el litoral paracentral y oriental. En horas del mediodía, las precipitaciones se concentrarán en la franja volcánica, mientras que por la tarde se esperan tormentas moderadas a fuertes en la cadena volcánica y en el norte del país, especialmente en las zonas oriental y occidental.

Por la noche persistirán las lluvias y tormentas en la franja costera, zona central y oriental, además de nieblas en áreas altas. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora.

El viento se mantendrá del sureste y sur, entre los 8 y 18 km/h. El ambiente será ligeramente cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada.