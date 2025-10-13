Connect with us

«Metrocable es una solución para mover a más personas sin afectar la red vial»: VMT

Publicado

Hace 16 minutos

el

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que el proyecto del Metrocable surge como una alternativa para trasladar a más personas sin afectar la red vial existente, con el objetivo de fomentar el uso del transporte colectivo y mejorar la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador.

“El Metrocable nace como una solución para mover a más personas; no utiliza vía pública ni quita un carril, y es de los sistemas con menor costo de mantenimiento”, destacó Reyes durante una entrevista en Canal 21.

El funcionario explicó que este modelo de transporte, implementado en diversas ciudades del mundo, ofrecerá una opción ágil, segura y eficiente para los salvadoreños. El recorrido contemplará zonas como la Zacamil, la Universidad de El Salvador y el Centro de Gobierno, con un tiempo estimado de 15 minutos.

El proyecto forma parte de un plan integral que busca reducir la congestión vial en el Gran San Salvador. Entre las medidas complementarias, el VMT ha reforzado la labor de gestores de tránsito, invertido en semáforos inteligentes y habilitado carriles reversibles, mientras avanza en el reordenamiento del transporte colectivo.

Actualmente, el país registra un parque vehicular de 1.9 millones de unidades, por lo que las autoridades impulsan estrategias que promuevan un tránsito más ordenado, sostenible y eficiente.

Arrestan a dos conductores ebrios en distintos puntos del país

Publicado

Hace 28 minutos

el

13 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de dos personas por conducción peligrosa en diferentes zonas del país. Uno de los arrestados es un motorista del transporte público que manejaba con 30° de alcohol, mientras que el otro es un motociclista que registró 331°.

En el primer caso, Vladimir Ernesto Orellana Orellana fue capturado tras impactar una máquina de señalización vial mientras conducía un bus de la ruta 79 sobre el kilómetro 18 de la carretera Los Chorros. Al realizarle la prueba de alcotest, las autoridades confirmaron su estado de ebriedad.

El segundo detenido fue identificado como José Claudio Melara Melara, quien fue interceptado en el kilómetro 24 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. El motociclista dio positivo con 331° de alcohol en aire espirado.

Ambos sujetos serán procesados por el delito de conducción peligrosa, según informó la PNC.

Dos personas mueren tras ser arrastradas por una corriente en San Vicente

Publicado

Hace 2 horas

el

13 octubre, 2025

Por

Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas que fueron arrastradas por una fuerte corriente el domingo por la tarde en el municipio de San Vicente Sur. Los cuerpos fueron recuperados por equipos de Protección Civil tras un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio.

Según información oficial, las víctimas fueron sorprendidas por la crecida de una quebrada mientras intentaban cruzar un paso inundado, a raíz de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.

En las labores de rescate y recuperación participaron miembros de Protección Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos o corrientes durante tormentas para evitar tragedias.

Lluvias y tormentas continuarán este lunes en varias zonas del país, según pronóstico del MARN

Publicado

Hace 2 horas

el

13 octubre, 2025

Por

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este lunes se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en diferentes zonas del país, debido a la influencia de bajas presiones inmersas en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que mantienen la inestabilidad atmosférica sobre la región centroamericana.

Durante la madrugada se prevé la formación de nieblas en valles y zonas montañosas, así como lluvias en el litoral paracentral y oriental. En horas del mediodía, las precipitaciones se concentrarán en la franja volcánica, mientras que por la tarde se esperan tormentas moderadas a fuertes en la cadena volcánica y en el norte del país, especialmente en las zonas oriental y occidental.

Por la noche persistirán las lluvias y tormentas en la franja costera, zona central y oriental, además de nieblas en áreas altas. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora.

El viento se mantendrá del sureste y sur, entre los 8 y 18 km/h. El ambiente será ligeramente cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada.

