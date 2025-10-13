«Metrocable es una solución para mover a más personas sin afectar la red vial»: VMT

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que el proyecto del Metrocable surge como una alternativa para trasladar a más personas sin afectar la red vial existente, con el objetivo de fomentar el uso del transporte colectivo y mejorar la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador.

“El Metrocable nace como una solución para mover a más personas; no utiliza vía pública ni quita un carril, y es de los sistemas con menor costo de mantenimiento”, destacó Reyes durante una entrevista en Canal 21.

El funcionario explicó que este modelo de transporte, implementado en diversas ciudades del mundo, ofrecerá una opción ágil, segura y eficiente para los salvadoreños. El recorrido contemplará zonas como la Zacamil, la Universidad de El Salvador y el Centro de Gobierno, con un tiempo estimado de 15 minutos.

El proyecto forma parte de un plan integral que busca reducir la congestión vial en el Gran San Salvador. Entre las medidas complementarias, el VMT ha reforzado la labor de gestores de tránsito, invertido en semáforos inteligentes y habilitado carriles reversibles, mientras avanza en el reordenamiento del transporte colectivo.

Actualmente, el país registra un parque vehicular de 1.9 millones de unidades, por lo que las autoridades impulsan estrategias que promuevan un tránsito más ordenado, sostenible y eficiente.