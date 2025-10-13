Nacionales
«Metrocable es una solución para mover a más personas sin afectar la red vial»: VMT
Arrestan a dos conductores ebrios en distintos puntos del país
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de dos personas por conducción peligrosa en diferentes zonas del país. Uno de los arrestados es un motorista del transporte público que manejaba con 30° de alcohol, mientras que el otro es un motociclista que registró 331°.
En el primer caso, Vladimir Ernesto Orellana Orellana fue capturado tras impactar una máquina de señalización vial mientras conducía un bus de la ruta 79 sobre el kilómetro 18 de la carretera Los Chorros. Al realizarle la prueba de alcotest, las autoridades confirmaron su estado de ebriedad.
El segundo detenido fue identificado como José Claudio Melara Melara, quien fue interceptado en el kilómetro 24 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. El motociclista dio positivo con 331° de alcohol en aire espirado.
Ambos sujetos serán procesados por el delito de conducción peligrosa, según informó la PNC.
Dos personas mueren tras ser arrastradas por una corriente en San Vicente
Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas que fueron arrastradas por una fuerte corriente el domingo por la tarde en el municipio de San Vicente Sur. Los cuerpos fueron recuperados por equipos de Protección Civil tras un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio.
Según información oficial, las víctimas fueron sorprendidas por la crecida de una quebrada mientras intentaban cruzar un paso inundado, a raíz de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.
En las labores de rescate y recuperación participaron miembros de Protección Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos o corrientes durante tormentas para evitar tragedias.