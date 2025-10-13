Nacionales
Capturan a hombre acusado de lesionar con arma blanca a dos personas en San Martín
Economia
Precios de los combustibles se mantienen sin cambios del 14 al 27 de octubre, según DGEHM
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios durante el período del 14 al 27 de octubre de 2025.
Según el reporte, el galón de gasolina especial se mantendrá en $3.85 en la zona central, $3.86 en la occidental y $3.89 en la oriental. La gasolina regular costará $3.56, $3.57 y $3.60, respectivamente, mientras que el diésel se ubicará en $3.36 en el centro, $3.37 en occidente y $3.41 en oriente.
La DGEHM atribuyó la estabilidad a los incrementos en las reservas de petróleo y derivados, así como a la proyección de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre la producción récord de petróleo en Estados Unidos para 2025. Además, la firma de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás contribuyó a reducir la prima de riesgo geopolítico sobre el suministro mundial de crudo.
Los precios incluyen impuestos de ley y contribuciones como Cotranss, FEFE e IEC. La DGEHM también reforzó las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, asegurando que los consumidores reciban el volumen exacto por el que pagan.
“Los inspectores realizan un sondeo constante del mercado; los incumplimientos a la ley serán sancionados para proteger los derechos de los consumidores y garantizar un servicio eficiente”, indicó la institución en un comunicado.
Nacionales
«Metrocable es una solución para mover a más personas sin afectar la red vial»: VMT
Nacionales
Arrestan a dos conductores ebrios en distintos puntos del país
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de dos personas por conducción peligrosa en diferentes zonas del país. Uno de los arrestados es un motorista del transporte público que manejaba con 30° de alcohol, mientras que el otro es un motociclista que registró 331°.
En el primer caso, Vladimir Ernesto Orellana Orellana fue capturado tras impactar una máquina de señalización vial mientras conducía un bus de la ruta 79 sobre el kilómetro 18 de la carretera Los Chorros. Al realizarle la prueba de alcotest, las autoridades confirmaron su estado de ebriedad.
El segundo detenido fue identificado como José Claudio Melara Melara, quien fue interceptado en el kilómetro 24 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. El motociclista dio positivo con 331° de alcohol en aire espirado.
Ambos sujetos serán procesados por el delito de conducción peligrosa, según informó la PNC.