Nacionales

Capturan a hombre acusado de lesionar con arma blanca a dos personas en San Martín

Publicado

Hace 55 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Roberto Candelario Flores Guerrero, acusado de provocar lesiones con arma blanca a dos personas durante una riña registrada en la colonia San Fernando, en el distrito de San Martín, San Salvador Este.

De acuerdo con el informe policial, el incidente ocurrió mientras los involucrados ingerían bebidas alcohólicas. Testigos relataron que, tras una discusión, Flores Guerrero sacó una navaja y atacó a las víctimas, causándoles varias heridas.

El sospechoso huyó del lugar, pero fue localizado por agentes de la PNC en la comunidad Olivos Oriente del mismo distrito. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se reportan estables.

El detenido fue remitido a las bartolinas policiales y será procesado por el delito de lesiones en el Juzgado de Paz de San Martín.

Economia

Precios de los combustibles se mantienen sin cambios del 14 al 27 de octubre, según DGEHM

Publicado

Hace 29 minutos

el

13 octubre, 2025

Por

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios durante el período del 14 al 27 de octubre de 2025.

Según el reporte, el galón de gasolina especial se mantendrá en $3.85 en la zona central, $3.86 en la occidental y $3.89 en la oriental. La gasolina regular costará $3.56, $3.57 y $3.60, respectivamente, mientras que el diésel se ubicará en $3.36 en el centro, $3.37 en occidente y $3.41 en oriente.

La DGEHM atribuyó la estabilidad a los incrementos en las reservas de petróleo y derivados, así como a la proyección de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre la producción récord de petróleo en Estados Unidos para 2025. Además, la firma de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás contribuyó a reducir la prima de riesgo geopolítico sobre el suministro mundial de crudo.

Los precios incluyen impuestos de ley y contribuciones como Cotranss, FEFE e IEC. La DGEHM también reforzó las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, asegurando que los consumidores reciban el volumen exacto por el que pagan.

“Los inspectores realizan un sondeo constante del mercado; los incumplimientos a la ley serán sancionados para proteger los derechos de los consumidores y garantizar un servicio eficiente”, indicó la institución en un comunicado.

Nacionales

«Metrocable es una solución para mover a más personas sin afectar la red vial»: VMT

Publicado

Hace 2 horas

el

13 octubre, 2025

Por

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que el proyecto del Metrocable surge como una alternativa para trasladar a más personas sin afectar la red vial existente, con el objetivo de fomentar el uso del transporte colectivo y mejorar la movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador.

“El Metrocable nace como una solución para mover a más personas; no utiliza vía pública ni quita un carril, y es de los sistemas con menor costo de mantenimiento”, destacó Reyes durante una entrevista en Canal 21.

El funcionario explicó que este modelo de transporte, implementado en diversas ciudades del mundo, ofrecerá una opción ágil, segura y eficiente para los salvadoreños. El recorrido contemplará zonas como la Zacamil, la Universidad de El Salvador y el Centro de Gobierno, con un tiempo estimado de 15 minutos.

El proyecto forma parte de un plan integral que busca reducir la congestión vial en el Gran San Salvador. Entre las medidas complementarias, el VMT ha reforzado la labor de gestores de tránsito, invertido en semáforos inteligentes y habilitado carriles reversibles, mientras avanza en el reordenamiento del transporte colectivo.

Actualmente, el país registra un parque vehicular de 1.9 millones de unidades, por lo que las autoridades impulsan estrategias que promuevan un tránsito más ordenado, sostenible y eficiente.

Nacionales

Arrestan a dos conductores ebrios en distintos puntos del país

Publicado

Hace 2 horas

el

13 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de dos personas por conducción peligrosa en diferentes zonas del país. Uno de los arrestados es un motorista del transporte público que manejaba con 30° de alcohol, mientras que el otro es un motociclista que registró 331°.

En el primer caso, Vladimir Ernesto Orellana Orellana fue capturado tras impactar una máquina de señalización vial mientras conducía un bus de la ruta 79 sobre el kilómetro 18 de la carretera Los Chorros. Al realizarle la prueba de alcotest, las autoridades confirmaron su estado de ebriedad.

El segundo detenido fue identificado como José Claudio Melara Melara, quien fue interceptado en el kilómetro 24 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. El motociclista dio positivo con 331° de alcohol en aire espirado.

Ambos sujetos serán procesados por el delito de conducción peligrosa, según informó la PNC.

