Dos personas mueren tras ser arrastradas por una corriente en San Vicente
Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas que fueron arrastradas por una fuerte corriente el domingo por la tarde en el municipio de San Vicente Sur. Los cuerpos fueron recuperados por equipos de Protección Civil tras un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio.
Según información oficial, las víctimas fueron sorprendidas por la crecida de una quebrada mientras intentaban cruzar un paso inundado, a raíz de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.
En las labores de rescate y recuperación participaron miembros de Protección Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos o corrientes durante tormentas para evitar tragedias.
Arrestan a dos conductores ebrios en distintos puntos del país
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de dos personas por conducción peligrosa en diferentes zonas del país. Uno de los arrestados es un motorista del transporte público que manejaba con 30° de alcohol, mientras que el otro es un motociclista que registró 331°.
En el primer caso, Vladimir Ernesto Orellana Orellana fue capturado tras impactar una máquina de señalización vial mientras conducía un bus de la ruta 79 sobre el kilómetro 18 de la carretera Los Chorros. Al realizarle la prueba de alcotest, las autoridades confirmaron su estado de ebriedad.
El segundo detenido fue identificado como José Claudio Melara Melara, quien fue interceptado en el kilómetro 24 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste. El motociclista dio positivo con 331° de alcohol en aire espirado.
Ambos sujetos serán procesados por el delito de conducción peligrosa, según informó la PNC.
Lluvias y tormentas continuarán este lunes en varias zonas del país, según pronóstico del MARN
Gobierno refuerza atención en albergues ante alerta por lluvias
La Dirección de Albergues, en coordinación con la organización Médicos del Mundo, entregó insumos de primera necesidad en la Casa de Retiros Padre Antonio Conte, ubicada en el barrio El Calvario, distrito de Alegría, Usulután Norte.
La entrega tiene como objetivo fortalecer la atención y el cuidado de las personas albergadas, como parte de las acciones preventivas ante la alerta por lluvias.
Además, con el apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Crecer Juntos, se brinda atención médica y acompañamiento psicosocial para garantizar un servicio integral a las familias.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de El Salvador de proteger y garantizar el bienestar de la población ante emergencias climáticas.