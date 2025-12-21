Expresidenta argentina fue operada por una apendicitis

La ciudad estadounidense de San Francisco quedó a oscuras la noche del sábado por un apagón que dejó a 130,000 usuarios sin suministro eléctrico, aunque la empresa encargada aseguró que gran parte de los usuarios recuperaron el servicio.

Pacific Gas & Electric Company indicó en un comunicado en X que cerca de 90,000 hogares recuperaron el servicio para las 9:00 p.m (05H00 GMT de domingo) y que «los restantes 40,000 clientes lo tendrán restablecido durante la noche».

Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de 800,000 habitantes, quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas.

«Sé que ha sido un día difícil», declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un video en redes sociales desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.

«Ha habido progreso (en el restablecimiento del servicio) pero para aquellos que no tienen electricidad, queremos que asegurar que estén a salvo, contacten a sus vecinos», agregó.

Lurie afirmó que agentes de la policía y bomberos salieron a pedirle a los residentes permanecer en casa en la medida de lo posible.

Dijo que algunos semáforos no estaban funcionando, por lo cual policías e inspectores de tránsito salieron a ayudar a controlar las intersecciones.

Un incendio en una subestación causó el apagón, agregó Lurie.

Partes de la ciudad estaban cubiertas por neblina y muchos negocios debieron cerrar pese a ser el fin de semana previo a la Navidad, una fecha importante para el comercio.

La abrupta baja en la cantidad de compradores antes de Navidad es «devastador» para el comercio, indicó al diario San Francisco Chronicle el gerente de la tienda de productos para el hogar Black & Gold.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...