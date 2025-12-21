Internacionales
Expresidenta argentina fue operada por una apendicitis
La expresidenta argentina Cristina Kirchner fue operada el sábado por una apendicitis y evoluciona «sin complicaciones», informó el sanatorio Otamendi en un parte médico.
Kirchner había sido internada el sábado en ese centro médico de Buenos Aires tras presentar una dolencia abdominal.
El sanatorio informó que se le realizó una cirugía laparoscópica que confirmó el diagnóstico de «apendicitis con peritonitis localizada» y que la paciente evoluciona «sin complicaciones post operatorias».
La expresidenta había sido trasladada al centro médico con autorización judicial desde su departamento en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.
Kirchner, de 72 años, fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.
Internacionales
Marco Rubio dice que no habrá paz posible en Gaza a menos que Hamás se desarme
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que «no hay paz posible» en Gaza a menos que Hamás se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel.
Rubio se refirió al tema en momentos en que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, tenía previsto reunirse en Florida con funcionarios de Catar, Egipto y Turquía, con la esperanza de salvar los esfuerzos para alcanzar la segunda fase de la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza.
«Si Hamás se encuentra en el futuro en una posición en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz», declaró Rubio a periodistas, y añadió: «Por eso es tan importante el desarme».
En la segunda etapa de la tregua, Israel debe retirarse de sus posiciones en Gaza, donde también se debe instalar una autoridad interina de gobierno en el territorio palestino que reemplace a Hamás, y desplegar una fuerza internacional de estabilización.
Rubio aseguró que ya «contamos con varios países aceptables para todas las partes» que han manifestado interés en hacer parte de la fuerza de estabilización. Entre las propuestas están las de Pakistán e Indonesia, que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.
Internacionales
San Francisco sufre apagón que afecta a 130,000 residentes
La ciudad estadounidense de San Francisco quedó a oscuras la noche del sábado por un apagón que dejó a 130,000 usuarios sin suministro eléctrico, aunque la empresa encargada aseguró que gran parte de los usuarios recuperaron el servicio.
Pacific Gas & Electric Company indicó en un comunicado en X que cerca de 90,000 hogares recuperaron el servicio para las 9:00 p.m (05H00 GMT de domingo) y que «los restantes 40,000 clientes lo tendrán restablecido durante la noche».
Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de 800,000 habitantes, quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas.
«Sé que ha sido un día difícil», declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un video en redes sociales desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.
«Ha habido progreso (en el restablecimiento del servicio) pero para aquellos que no tienen electricidad, queremos que asegurar que estén a salvo, contacten a sus vecinos», agregó.
Lurie afirmó que agentes de la policía y bomberos salieron a pedirle a los residentes permanecer en casa en la medida de lo posible.
Dijo que algunos semáforos no estaban funcionando, por lo cual policías e inspectores de tránsito salieron a ayudar a controlar las intersecciones.
Un incendio en una subestación causó el apagón, agregó Lurie.
Partes de la ciudad estaban cubiertas por neblina y muchos negocios debieron cerrar pese a ser el fin de semana previo a la Navidad, una fecha importante para el comercio.
La abrupta baja en la cantidad de compradores antes de Navidad es «devastador» para el comercio, indicó al diario San Francisco Chronicle el gerente de la tienda de productos para el hogar Black & Gold.
Internacionales
Ejército de Colombia desmantela fábrica de dólares falsos
El Ejército colombiano ubicó y desmanteló una fábrica clandestina de falsificación de moneda en el departamento de Boyacá, donde incautó 1.1 millones de dólares falsos destinados al mercado negro. El operativo se realizó en una vivienda del municipio de Berbeo.
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años, identificado como profesional en artes gráficas, quien presuntamente lideraba el proceso de fabricación de los billetes falsos. Según las autoridades, la acción representa un golpe contra la falsificación de moneda que afecta la economía del país.