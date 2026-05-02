VIDEO | Motociclista frustra robo al defenderse a patadas de delincuentes

Una mujer de 49 años, identificada como Janette MacAusland, ha sido acusada de asesinar a sus dos hijos, de 6 y 7 años, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios locales.

El caso ocurre en un contexto de dificultades en su vida conyugal con su esposo, Samuel MacAusland, de 62 años. En octubre de 2025, la mujer solicitó el divorcio argumentando una “ruptura irreparable” tras nueve años de matrimonio. Ambos mantenían una disputa legal por la custodia total de los menores y por el control de la vivienda familiar, valorada en 1.5 millones de dólares.

La disputa se intensificó en los días previos al hecho, cuando los padres solicitaron la intervención de un tercero en el proceso de custodia, lo que derivó en el nombramiento de un tutor el 21 de abril.

Dos días después de la muerte de los menores, MacAusland fue localizada en la vivienda de una tía en el estado de Vermont, a unas tres horas de distancia. Presentaba una herida profunda en el cuello y un mensaje en el que afirmaba: “Los estrangulé y luego intenté suicidarme”.

Las autoridades informaron que los cuerpos de los niños fueron encontrados el 24 de abril en una cama dentro de la vivienda familiar.

Personas cercanas a la mujer manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido. Una amiga afirmó que la noticia representó uno de los mayores impactos de su vida, mientras que otro entrevistado la describió como “amable, gentil, moderna y simpática”. MacAusland se desempeñaba como acupunturista y profesora de meditación.

Actualmente, la mujer permanece bajo custodia y enfrenta cargos relacionados con fuga de la justicia. Durante una audiencia judicial, aceptó ser trasladada a Massachusetts, donde está acusada de dos cargos de asesinato, los cuales ha confesado.

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