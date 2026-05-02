Internacionales
VIDEO | Motociclista frustra robo al defenderse a patadas de delincuentes
Una mujer logró frustrar un intento de robo al defenderse contra delincuentes que intentaron quitarle su motocicleta cuando regresaba a su vivienda en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los asaltantes llegan a bordo de una motocicleta cuando la mujer ya se encontraba estacionada.
Al percatarse de la situación, la víctima reaccionó y se defendió, lo que provocó que los delincuentes desistieran del robo y huyeran del lugar.
🚨 ATAQUE MOTOCHORRO Y PATADA PARA DEFENDERSE
– Fue en San Martín pic.twitter.com/jAe2jczCzJ
— Vía Szeta (@mauroszeta) April 30, 2026
Internacionales
VIDEO FUERTE | Sujeto agrede a una mujer en un bus y termina linchado por los pasajeros
Un hombre que se desplazaba en motocicleta abordó el miércoles un autobús en Cancún, México, donde agredió a una mujer que se encontraba sentada como pasajera.
De acuerdo con lo observado en un video del incidente, el sujeto le gritaba a la víctima mientras la jalaba del cabello. Ante la situación, otros pasajeros intervinieron y lograron someter al agresor, quien terminó fuera del vehículo.
Las imágenes también muestran el momento en que el hombre recibe golpes por parte de los presentes. Posteriormente, las autoridades lo identificaron como Guillermo Ramón “N” y reportaron su detención, señalando que portaba presuntas sustancias ilícitas.
Ciudadanos detienen a sujeto que se encontraba golpeado brutalmente a una mujer a bordo de un autobús, el hecho ocurrió en la zona de «El Crucero» en Cancún 🔴👇 pic.twitter.com/BnhOK5zx6v
— Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) April 29, 2026
Internacionales
VIDEO | Niño de 12 años fue víctima de un robo violento cuando se dirigía a la escuela
Un niño de 12 años fue víctima de un violento robo en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando se dirigía a la escuela a las seis de la mañana.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa cómo un delincuente lo aborda por la espalda, lo derriba con fuerza y, sin darle tiempo a reaccionar, revisa sus bolsillos. Posteriormente, le arrebata la mochila y otras pertenencias.
Según las imágenes, un vecino intentó auxiliar al menor; sin embargo, el asaltante logró huir en una motocicleta junto a un cómplice.
🚨 LA PLATA: BRUTAL ATAQUE A UN NENE DE 12 AÑOS PARA ROBARLE pic.twitter.com/nWRJ4ia4sa
— Vía Szeta (@mauroszeta) May 1, 2026
Internacionales
Mujer acusada de matar a sus dos hijos pequeños intenta suicidarse tras el crimen
Una mujer de 49 años, identificada como Janette MacAusland, ha sido acusada de asesinar a sus dos hijos, de 6 y 7 años, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios locales.
El caso ocurre en un contexto de dificultades en su vida conyugal con su esposo, Samuel MacAusland, de 62 años. En octubre de 2025, la mujer solicitó el divorcio argumentando una “ruptura irreparable” tras nueve años de matrimonio. Ambos mantenían una disputa legal por la custodia total de los menores y por el control de la vivienda familiar, valorada en 1.5 millones de dólares.
La disputa se intensificó en los días previos al hecho, cuando los padres solicitaron la intervención de un tercero en el proceso de custodia, lo que derivó en el nombramiento de un tutor el 21 de abril.
Dos días después de la muerte de los menores, MacAusland fue localizada en la vivienda de una tía en el estado de Vermont, a unas tres horas de distancia. Presentaba una herida profunda en el cuello y un mensaje en el que afirmaba: “Los estrangulé y luego intenté suicidarme”.
Las autoridades informaron que los cuerpos de los niños fueron encontrados el 24 de abril en una cama dentro de la vivienda familiar.
Personas cercanas a la mujer manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido. Una amiga afirmó que la noticia representó uno de los mayores impactos de su vida, mientras que otro entrevistado la describió como “amable, gentil, moderna y simpática”. MacAusland se desempeñaba como acupunturista y profesora de meditación.
Actualmente, la mujer permanece bajo custodia y enfrenta cargos relacionados con fuga de la justicia. Durante una audiencia judicial, aceptó ser trasladada a Massachusetts, donde está acusada de dos cargos de asesinato, los cuales ha confesado.