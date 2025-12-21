Nacionales
Lluvias aisladas y viento acelerado marcarán la tarde en zonas montañosas
Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado. Por la tarde, estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la cadena volcánica, la zona central y la zona montañosa norte. En horas de la noche, el cielo estará poco nublado, con lluvias en áreas cercanas a las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.
El viento variará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h, principalmente en zonas altas. El ambiente será cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones se deben al flujo del noreste acelerado, que aporta humedad desde el mar Caribe y favorece la formación de nubosidad por la tarde.
Nacionales
Incendio afecta fábrica de alimentos para mascotas en Sonsonate
Un incendio estructural se registró este día en una fábrica de alimentos para mascotas ubicada en la colonia Santa Beatriz, 1.º pasaje San José, cantón Acopapayo, distrito de Armenia, Sonsonate Este.
Personal del Cuerpo de Bomberos ejecutó maniobras de control y enfriamiento para evitar la propagación del fuego hacia estructuras cercanas y reducir riesgos en la zona. Al cierre del informe, no se reportan víctimas.
Nacionales
Mujer le hurta dinero a su vecino y lo oculta bajo tierra
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Virginia de La Paz Castillo Blanco, acusada de hurtar $1,900 a su vecino en el caserío La Isla, cantón San Jacinto, en San Miguel Centro.
De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió la noche del viernes, cuando la mujer utilizó una herramienta de construcción para romper la pared de la vivienda y sustraer el dinero. Posteriormente, enterró el efectivo con el fin de no levantar sospechas.
Tras las investigaciones, la PNC localizó y detuvo a la mujer, quien confesó los hechos. Será remitida por el delito de hurto.
Nacionales
Accidente de tránsito deja dos personas lesionadas en Chalatenango
Socorristas de Cruz Verde atendieron esta mañana a dos personas que resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Nueva Concepción, Chalatenango.
De acuerdo con información de las autoridades, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo, lo que provocó que volcara y dejara a sus ocupantes con lesiones leves. Tanto el motorista como su acompañante fueron atendidos en el lugar, mientras la PNC se mantuvo en la zona verificando las causas del percance.