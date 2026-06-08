Nacionales
Capturan en Guatemala a dos miembros de pandillas requeridos por la justicia salvadoreña
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó sobre la captura de dos pandilleros salvadoreños requeridos por tribunales de El Salvador por diversos delitos relacionados con el crimen organizado.
Uno de los detenidos fue identificado como Óscar Antonio Sandoval Godínez, de 58 años, quien fue localizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en el puesto fronterizo de San Cristóbal Frontera, en Atescatempa, departamento de Jutiapa.
De acuerdo con la PNC guatemalteca, Sandoval Godínez posee una alerta internacional emitida el 17 de diciembre de 2018 por el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador por los delitos de organizaciones terroristas agravadas y posesión para el consumo.
Las autoridades detallaron que durante el procedimiento le fueron decomisadas una motocicleta y seis porciones de cocaína. Asimismo, indicaron que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para resolver su situación legal y posteriormente será expulsado de Guatemala.
En otro operativo fue capturado Elías Valdez Deras, de 42 años, conocido con el alias de “Hunter” e identificado como integrante de la Mara Salvatrucha. Su arresto se realizó en el caserío Ceiba Hueca, en Tiquisate, departamento de Escuintla.
Según la PNC de Guatemala, Valdez Deras posee una orden de captura por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción. Además, registra un antecedente criminal por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos en Santa Ana, El Salvador, correspondiente a agosto de 2013.
Las autoridades guatemaltecas señalaron que durante 2026 han capturado aproximadamente a 50 pandilleros que huyeron de El Salvador, la mayoría de los cuales han sido expulsados para enfrentar procesos penales, mientras que otros permanecen detenidos por delitos cometidos en territorio guatemalteco.
Un balance oficial actualizado indica que entre enero de 2024 y el 7 de junio de 2026 han sido capturados 300 pandilleros en Guatemala. De ese total, 157 fueron detenidos en 2024, 93 en 2025 y 50 en lo que va de 2026.
Judicial
Seguirá preso motociclista detenido con marihuana
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
Economia
Estos son los nuevos precios de los combustibles en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador permanecerán sin variaciones durante la próxima quincena, por lo que los consumidores continuarán pagando las tarifas vigentes actualmente.
De acuerdo con la institución, la gasolina regular tendrá un precio de $4.41 en la zona central y de $4.42 en las zonas occidental y oriental. En el caso de la gasolina superior, el costo será de $4.74 en la zona central y de $4.75 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel mantendrá un precio de $4.44 en las zonas central, occidental y oriental del país.
Estos precios estarán vigentes desde el 9 hasta el 22 de junio de 2026.
La DGEHM explicó que entre los factores internacionales que inciden en los precios se encuentran los conflictos que continúan en Oriente Medio, los cuales mantienen la incertidumbre en el mercado mundial del petróleo. Asimismo, señaló que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido sobre un período de alta vulnerabilidad en el mercado petrolero debido a la reducción de inventarios mundiales, el incremento de la demanda estacional y las tensiones geopolíticas en esa región.
La institución también indicó que mantiene inspecciones constantes en las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Además, detalló que se han reforzado las verificaciones en estaciones de servicio con el objetivo de garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, así como la entrega exacta del volumen por el que los usuarios realizan sus pagos.
Nacionales
Junio continúa sumando días con cero homicidios a nivel nacional
El mes de junio suma un nuevo día sin registrar homicidios en El Salvador, alcanzando un total de siete jornadas sin asesinatos, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución informó a través de su cuenta de X que el domingo 7 de junio finalizó sin reportes de homicidios en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el domingo 07 de junio, con 0 homicidios en el país», publicó la PNC en la referida red social.
Según el balance de Seguridad, el año 2025 cerró con 303 días sin homicidios, cifra que representa el registro más alto reportado hasta la fecha.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes realizados por equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, acciones que, según indican, han contribuido a mantener un contexto social alejado de la violencia.