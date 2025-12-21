Nacionales -deportes
Firpo conquista el Apertura 2025 tras vencer a Alianza en la tanda de penales
Luis Ángel Firpo volvió a coronarse campeón 12 años después al imponerse a Alianza en la final disputada en el estadio Jorge “Mágico” González. El conjunto pampero no celebraba un título desde el Clausura 2013 y llegaba con cuatro derrotas previas en finales, la última en 2001.
El partido fue disputado y con pocas opciones claras durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Firpo generó las primeras llegadas de peligro, mientras Alianza apostó por el juego directo. El encuentro se mantuvo sin goles y se definió en la tanda de penales.
En los lanzamientos desde los doce pasos, Mario Jacobo falló para Alianza, mientras Firpo fue efectivo. El penal convertido por Marvin Solano y el cierre de Mauricio Cerritos sellaron el triunfo pampero 4-5, dando paso a la celebración de su undécima corona.
Así será el dispositivo vial en calles aledañas al estadio “Mágico” González para la final
En conferencia de prensa, el director de Tránsito Terrestre, David Serrano, dio a conocer el dispositivo vial que se tendrá desde temprano en los contornos del estadio “Mágico” González donde se jugará la final del torneo apertura 2025 entre Alianza y Luis Ángel Firpo.
“100 gestores de tránsito, 35 inspectores y 40 puntos de vigilancia formarán parte del dispositivo vial que se implementará para la final” aseguró Serrano.
Estos dispositivos son importantes para que la población que circulará por los contornos del estadio lo tomen en cuenta y evitarse molestias.
Así mismo, destacó que la 45 avenida Sur y los pasajes aledaños al estadio permanecerán cerrados.
Además, el director de Tránsito Terrestre dijo que, de ser necesario, se restringirá el carril derecho frente al estadio Jorge “Mágico” González como parte del dispositivo de seguridad.
Germán Stanley Martínez es el árbitro designado para la final entre Alianza y Firpo
Todo está preparado para que el sábado se disputa la gran final del torneo Apertura 2025 en el que se enfrentarán los equipos de Alianza y los toros de Luis Ángel Firpo.
Así mismo se ha dado a conocer que el árbitro nacional German Stanley Martínez ha sido designado para dirigir la gran final del Torneo Apertura 2025 entre Alianza y Firpo.
Martínez dirigió recientemente en la Ida de los Cuartos de Final entre Cacahuatique y FAS. Su desempeño ha sido excelente por lo que deja marginado de pitar la gran final a su colega Iván Barton, quién en la semifinal entre Águila y Firpo desató la locura para los emplumados tras no pitar un posible penal para los emplumados.
El experimentado árbitro salvadoreño buscará tener un trabajo destacado en una final que revive el clásico joven y que tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en una final de infarto, donde no pueden cometer errores y menos arbitrales.
Se agotaron las entradas general y tribuna alta para la final Firpo vs Alianza
Autoridades de la Primera División del fútbol salvadoreño anunciaron que las entradas para la final del próximo sábado están prácticamente agotadas en su totalidad.
Según el reporte, las entradas general (ambas aficiones) y tribuna alta (ambas aficiones) están completamente agotadas.
Las únicas localidades disponibles son en tribuna baja, cuyo costo por boleto, además del cargo por boletería, es de 65.00 dólares.
No obstante, están también está por acabarse. De acuerdo con la Primera División, solo quedan disponibles el 35 %, por lo que durante el transcurso de la noche del miércoles y el día jueves podrían terminarse.