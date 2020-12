“Está estable”: Armando Manzanero evoluciona favorablemente tras ser hospitalizado por COVID-19

Tras ser hospitalizado en Ciudad de México desde el miércoles en la noche al dar positivo a la COVID-19, el estado de salud del intérprete y compositor Armando Manzanero ha ido mejorando, confirmó su esposa Laura Elena Villa.

“Afortunadamente está respondiendo muy bien al tratamiento, está estable y en el lugar indicado, porque por la respiración era mejor que estuviera aquí (en el hospital) y estamos muy contentos toda la familia porque va muy bien, gracias a Dios. Está tranquilo, hicimos un Facetime y platicamos, y bueno él no quiere estar aquí porque es muy activo y no es fácil, pero eso es lo que nos toca, afortunadamente está bien“, compartió Villa en entrevista.

Expresó que la situación fue sorpresiva tanto para el también productor yucateco como para toda su familia, pues asegura que se encontraba perfectamente sano. Por eso decidieron acudir a la inauguración del Museo Casa Manzanero, el viernes pasado, a la que también asistieron sus colegas Carlos Cuevas y Jorge Muñiz, aunque no creen que haya sido ahí el contagio.

“Realmente no sabemos, no podríamos asegurar porque manejamos todos los protocolos, tuvimos sana distancia, todo el tiempo el tapabocas, y él no presentaba síntomas. Él es un señor muy querido, como todos sabemos, y de pronto llega gente, lo abraza, lo quieren besar, hay quienes se acercan para eso y en un descuido, no sé… no podemos asegurar en dónde fue, ni cómo, porque yo he viajado con él a todos los compromisos que tiene, siempre lo acompaño y soy negativa (a COVID)“, destacó.

Comentó que tanto ella como sus hijos, quienes viven con él, se hicieron la prueba, a la que todos resultaron negativos. Por ello, no se explican cómo se contagió el autor.

Ante lo impredecible de la enfermedad y sus síntomas, hasta ahora no pueden confirmar cuánto tiempo permanecerá en el hospital.

“Los doctores no nos dan fecha, porque esto siempre depende de la reacción del paciente, entonces no se sabe, lo único es que sí, cuando salió a darnos el informe, así textual, nos dijo que está: ¡Bien, bien, bien! Y eso es una bendición. Estamos agradecidos con tanto cariño para él, hemos recibido muchas muestras de aprecio, esperamos que pronto salgamos de esta“, concluyó.

Figuras como Carlos Cuevas, Noel Schajris, Paty Cantú y Juan Solo hicieron uso de sus redes sociales para desear la pronta recuperación al compositor de 85 años.

Ver Video Acá.