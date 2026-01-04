Will Smith bajo fuego legal

La imagen pública del reconocido actor y cantante Will Smith vuelve a estar en el ojo del huracán tras la presentación de una demanda de alto perfil en su contra. Brian King Joseph, un talentoso violinista conocido por su participación en el programa America’s Got Talent, ha interpuesto una acción legal alegando acoso sexual, represalias y despido injustificado.

Los hechos, según el documento legal al que tuvo acceso la revista Variety, habrían ocurrido durante la primavera pasada, en el marco de la gira promocional de Smith titulada «Basado en una historia real: 2025».

La demanda no solo nombra a Will Smith como acusado individual, sino que también señala a su empresa de gestión, Treyball Studios Management. Joseph describe un patrón de conducta que califica como «comportamiento depredador», argumentando que la estrella de Hollywood lo «preparó deliberadamente para una mayor explotación sexual».

La cronología de los hechos comenzó en noviembre de 2024, cuando Smith contrató a Joseph para una presentación inicial en San Diego. Tras el éxito de esa colaboración, la relación profesional escaló rápidamente: Joseph fue invitado a formar parte de la gira oficial de 2025 y a grabar en el próximo álbum de estudio del artista.

De acuerdo con el testimonio del músico, Smith comenzó a utilizar un lenguaje que buscaba crear una dependencia emocional y una cercanía inapropiada. El actor supuestamente le dijo frases como «tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más».

Uno de los puntos más oscuros de la demanda se sitúa en marzo de 2025, durante la primera etapa de la gira en Las Vegas. Joseph relata un incidente perturbador relacionado con la seguridad de su alojamiento.

Afirma que su bolso, el cual contenía la llave de su habitación de hotel, desapareció misteriosamente durante varias horas. El bolso fue finalmente «encontrado» y devuelto por miembros del equipo de gestión.

Joseph subraya en la demanda que solo el personal de Treyball Studios tenía acceso a su habitación y a sus pertenencias en ese momento, sugiriendo una orquestación para vulnerar su privacidad.

El violinista sostiene que, tras no ceder ante los avances o el comportamiento de Smith, comenzó a sufrir represalias laborales que finalmente terminaron en su despido injustificado. Lo que inicialmente parecía ser la oportunidad más grande de su carrera se convirtió, según sus palabras, en una experiencia traumática de explotación.

Por su parte, el equipo legal del protagonista de Men in Black y King Richard ha actuado con rapidez para contener el daño a su reputación. Will Smith ha rechazado categóricamente todas las imputaciones, negando cualquier tipo de conducta inapropiada o acoso hacia el músico. Hasta el momento, Treyball Studios no ha emitido un comunicado extenso, limitándose a desestimar las quejas como infundadas.

