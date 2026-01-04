Jetset
Pink recibe el 2026 desde el hospital tras someterse a una cirugía de cuello
La reconocida cantante Pink empezó el año 2026 desde un hospital, donde se recupera tras una cirugía en el cuello, informó la artista a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.
La intérprete destacó que la intervención se realizó con éxito y que, aunque no fue un proceso planeado para estas fechas, se encuentra en buenas condiciones bajo el cuidado del personal médico. Pink aprovechó sus plataformas para agradecer el apoyo de sus seguidores y para pedir tranquilidad, asegurando que se enfocará en mantenerse fuerte durante su recuperación.
Pink ha tenido una carrera marcada por su energía en el escenario y por temas que han destacado, como Just Give Me a Reason, What About Us, Try y Raise Your Glass, entre otros.
Si bien la artista no ha detallado el motivo específico que llevó a la cirugía, sus publicaciones reflejan optimismo y gratitud por el personal de salud que la atiende.
Will Smith bajo fuego legal
La imagen pública del reconocido actor y cantante Will Smith vuelve a estar en el ojo del huracán tras la presentación de una demanda de alto perfil en su contra. Brian King Joseph, un talentoso violinista conocido por su participación en el programa America’s Got Talent, ha interpuesto una acción legal alegando acoso sexual, represalias y despido injustificado.
Los hechos, según el documento legal al que tuvo acceso la revista Variety, habrían ocurrido durante la primavera pasada, en el marco de la gira promocional de Smith titulada «Basado en una historia real: 2025».
La demanda no solo nombra a Will Smith como acusado individual, sino que también señala a su empresa de gestión, Treyball Studios Management. Joseph describe un patrón de conducta que califica como «comportamiento depredador», argumentando que la estrella de Hollywood lo «preparó deliberadamente para una mayor explotación sexual».
La cronología de los hechos comenzó en noviembre de 2024, cuando Smith contrató a Joseph para una presentación inicial en San Diego. Tras el éxito de esa colaboración, la relación profesional escaló rápidamente: Joseph fue invitado a formar parte de la gira oficial de 2025 y a grabar en el próximo álbum de estudio del artista.
De acuerdo con el testimonio del músico, Smith comenzó a utilizar un lenguaje que buscaba crear una dependencia emocional y una cercanía inapropiada. El actor supuestamente le dijo frases como «tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más».
Uno de los puntos más oscuros de la demanda se sitúa en marzo de 2025, durante la primera etapa de la gira en Las Vegas. Joseph relata un incidente perturbador relacionado con la seguridad de su alojamiento.
Afirma que su bolso, el cual contenía la llave de su habitación de hotel, desapareció misteriosamente durante varias horas. El bolso fue finalmente «encontrado» y devuelto por miembros del equipo de gestión.
Joseph subraya en la demanda que solo el personal de Treyball Studios tenía acceso a su habitación y a sus pertenencias en ese momento, sugiriendo una orquestación para vulnerar su privacidad.
El violinista sostiene que, tras no ceder ante los avances o el comportamiento de Smith, comenzó a sufrir represalias laborales que finalmente terminaron en su despido injustificado. Lo que inicialmente parecía ser la oportunidad más grande de su carrera se convirtió, según sus palabras, en una experiencia traumática de explotación.
Por su parte, el equipo legal del protagonista de Men in Black y King Richard ha actuado con rapidez para contener el daño a su reputación. Will Smith ha rechazado categóricamente todas las imputaciones, negando cualquier tipo de conducta inapropiada o acoso hacia el músico. Hasta el momento, Treyball Studios no ha emitido un comunicado extenso, limitándose a desestimar las quejas como infundadas.
BTS anuncia un álbum para marzo y una gira mundial
BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente.
«Lo he estado esperando con más ilusión que nadie», escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.
El disco será el primero de la banda desde la antología ‘Proof’, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022. Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.
Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.
Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.
BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.
Así le quité el personaje de la Chilindrina a Chespirito
Durante una entrevista realizada hace poco más de un año por Pati Chapoy, la reconocida actriz María Antonieta de las Nieves reveló cómo logró quedarse legalmente con el nombre de su icónico personaje La Chilindrina, que interpretó por décadas en el programa El Chavo del 8.
La actriz recordó que en un momento de su carrera quiso lanzar un nuevo disco con el personaje, pero se encontró con la negativa de Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie.
“Le dije: ‘quiero sacar otro disco de La Chilindrina’, y me respondió: ‘ya no quiero que hagas La Chilindrina’”, narró. Ante esta respuesta, ella decidió seguir adelante con una propuesta similar bajo el nombre de “La Chilis”, aunque su objetivo seguía siendo continuar como La Chilindrina.
De las Nieves relató que entonces acudió al Registro de Compositores y Autores con todos sus documentos. Ahí fue informada de que el nombre de La Chilindrina no había sido renovado en 15 años, cuando el trámite debe actualizarse cada cinco.
“Me dijeron que podía renovarlo y así lo hice. Me quedé con el registro y se lo llevé a Televisa, y también se lo mostré al hijo de Chespirito”, explicó.
La reacción por parte de la familia del creador del programa no fue positiva. Según dijo la actriz, los hijos de Gómez Bolaños se mostraron molestos por la acción.
Además, el personal del registro le indicó que varios personajes del universo de El Chavo del 8 estaban sin registrar, ya que era responsabilidad del hermano de Chespirito, quien fungía como representante, renovar esos derechos y no lo había hecho en años.